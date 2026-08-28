El Barça impone su ley en el Camp Nou y firma un pleno de seis puntos

El FC Barcelona sumó este jueves su segunda victoria consecutiva en LaLiga tras derrotar por 2-0 al Athletic Club en el estreno oficial de la temporada en el Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick volvió a apoyarse en los goles de Raphinha y Fermín López para mantener su arranque perfecto y responder al triunfo del Real Madrid.

El conjunto azulgrana dominó buena parte del encuentro, aunque tuvo que esperar hasta los últimos minutos para cerrar un partido que pudo haber resuelto antes. La actuación de Unai Simón, con varias intervenciones de mérito, mantuvo con vida al Athletic hasta el minuto 82, cuando un desafortunado despeje de Aymeric Laporte dejó el balón en bandeja a Fermín.

Flick volvió a situar a Raphinha como referencia ofensiva, una decisión que ya había dado resultado en la goleada frente al Elche. El brasileño respondió de nuevo a la confianza de su entrenador y abrió el marcador en el minuto 37, después de recibir un pase preciso de Pedri y superar al guardameta rojiblanco.

El Barcelona había avisado antes con varias aproximaciones peligrosas. Lamine Yamal se encontró con la respuesta de Unai Simón, que también intervino poco después para impedir que el extremo ampliara la ventaja local. Raphinha rozó el segundo con un remate de cabeza que terminó en el poste.

El Athletic, pese a su inferioridad territorial, trató de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Iñaki Williams generó algún momento de inquietud y Nico también buscó conectar con sus compañeros en el área, pero el cuadro vasco careció de precisión en los metros decisivos. Joan García, atento durante todo el choque, resolvió las acciones más comprometidas.

Tras el descanso, el Barça elevó la intensidad de su presión y comenzó a monopolizar el juego. Lamine Yamal volvió a quedarse cerca del gol con un disparo que se estrelló en el larguero, mientras Unai Simón se convirtió en el gran protagonista visitante al frustrar nuevas ocasiones de Fermín y del propio delantero azulgrana.

La entrada de Dani Olmo aportó mayor control al centro del campo, y el debut de Rodrigo amplió las alternativas de Flick en la segunda mitad. Sin embargo, el Athletic no renunció al partido y en el último cuarto de hora recuperó parte de la iniciativa. Oihan Sancet llegó a estrellar un balón en el poste, aunque los visitantes reclamaron una falta en el inicio de la jugada.

La incertidumbre terminó en el minuto 82. Karim Adeyemi encontró un espacio en ataque y, tras su intervención, Laporte despejó de forma defectuosa. Fermín López aprovechó el regalo y marcó a placer el 2-0, dejando sentenciado el encuentro.

El Barça todavía dispuso de alguna ocasión más, pero Unai Simón evitó una derrota más abultada. El Athletic encadena así dos derrotas en sus dos primeros compromisos ligueros, mientras el campeón suma seis puntos y confirma un comienzo prometedor, aunque todavía con margen para alcanzar su mejor versión.