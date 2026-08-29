Morata busca recuperar su mejor versión en el Leganés

Álvaro Morata cambiará esta temporada el fútbol italiano por el reto de devolver al Leganés a la máxima categoría española. El delantero, de 33 años, jugará en el conjunto madrileño en calidad de cedido por el Como 1907, que contempla una opción de compra al término del préstamo.

El acuerdo fue confirmado este viernes por el club del sur de Madrid, que incorpora así a un atacante con una amplia trayectoria internacional y una experiencia acumulada en algunos de los grandes equipos europeos. Morata regresa además a su comunidad de origen en un momento en el que busca recuperar protagonismo después de varias temporadas marcadas por la irregularidad.

El futbolista fue capitán de la selección española que conquistó la Eurocopa de 2024, pero su situación con la Roja cambió tras fallar uno de los lanzamientos en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones de 2025, perdida ante Portugal. Posteriormente dejó de entrar en los planes del seleccionador Luis de la Fuente y no formó parte del equipo español que ganó el Mundial de 2026.

💪 Esta noche, a partir de las 21:00 horas, 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 de @AlvaroMorata en el @ontimebutarque. ¡Os esperamos! 🏟️ Puertas abiertas desde las 20:00 horas.

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Su último destino había sido el Como, una de las revelaciones de la pasada Serie A y clasificado para la Liga de Campeones. Ahora afrontará un desafío muy distinto en un Leganés que pretende regresar a Primera después de haber terminado decimosexto la pasada campaña en Segunda División.

Una carrera marcada por los grandes clubes

Morata comenzó a destacar en las categorías inferiores del Real Madrid, club con el que conquistó dos Ligas de Campeones, en 2014 y 2016. A partir de ahí, su carrera transcurrió por algunos de los principales escenarios del fútbol europeo: Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, Galatasaray y, más recientemente, Como.

Con la selección española, el delantero ganó la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024. A nivel de clubes, también levantó una Europa League con el Chelsea en 2019 y celebró títulos de Liga en España, Italia y Turquía.

Para el Leganés, su llegada representa una apuesta de peso para reforzar el ataque y alimentar el objetivo de volver a la élite. Para Morata, el préstamo supone la oportunidad de recuperar continuidad, confianza y protagonismo en el fútbol español.