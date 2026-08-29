Cómo, dónde y cuándo ver por TV el Real Madrid vs Málaga de esta jornada de Liga

El Real Madrid–Málaga se disputa este domingo 30 de agosto de 2026 a las 17:00 en el Santiago Bernabéu, también en el marco de la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Este horario vespertino es uno de los clásicos en el calendario del club blanco, diseñado para atraer al público familiar y captar audiencias televisivas en esa franja.

En las afueras del estadio, se verá un desfile de camisetas blancas, turistas y aficionados locales que convierten este partido en un ritual de despedida del fin de semana.

En España, el duelo se podrá seguir a través de varios canales, aunque esta vez la oferta es un poco más amplia:

M+ LaLiga (dial 54) como señal principal.

como señal principal. Movistar Plus+ (dial 7) dispuesto en el menú general.

dispuesto en el menú general. Orange Fútbol 1 (dial 107) para suscriptores de ese operador.

para suscriptores de ese operador. M+ LaLiga HDR para aquellos que buscan la máxima calidad de imagen.

para aquellos que buscan la máxima calidad de imagen. LaLiga TV Bar para aquellos que opten por verlo en un local.

El Real Madrid de José Mourinho recibe este domingo al Málaga en el Santiago Bernabéu con el viento a favor, seis puntos de seis y una advertencia muy seria para el recién ascendido: los blancos vienen de aplastar 4-1 a la Real Sociedad, en una noche en la que Kylian Mbappé firmó un espectacular hat-trick.

La goleada ha disparado el optimismo alrededor del nuevo proyecto de Mou, pero también coloca una trampa delante del Madrid: creerse que el Málaga está derrotado antes de empezar.

Los andaluces llegan al Bernabéu con apenas un punto después de caer 2-0 ante el Atlético de Madrid y empatar 1-1 frente al Deportivo. Sobre el papel, hay una diferencia enorme. En el césped, Mourinho sabe perfectamente que estos son precisamente los partidos en los que el favorito puede complicarse la vida si sale a pasear.

Mbappé está que arde

Todas las miradas estarán puestas otra vez en Kylian Mbappé.

El francés viene de destrozar a la Real Sociedad con tres goles y empieza la temporada transmitiendo la sensación que durante tanto tiempo esperó el madridismo: la de un futbolista capaz de resolver un partido prácticamente por sí solo.

Mourinho está encantado con él y, en la víspera, ha ido incluso más lejos al hablar del Balón de Oro. Sin mencionar expresamente al francés como ganador, dejó bastante claro dónde considera que juega el mejor: «Los mejores del mundo sabemos dónde están, aquí».

Y no es únicamente Mbappé.

Vinícius aporta desborde y velocidad desde la izquierda; Bellingham está asumiendo un papel decisivo entre el centro del campo y el área; Arda Güler añade imaginación y último pase, mientras Fede Valverde proporciona músculo, recorrido y equilibrio.

La sociedad entre Vinícius y Mbappé empieza además a ofrecer síntomas inquietantes para los rivales. Mourinho ha elogiado públicamente tanto la calidad de ambos como la buena relación existente entre las dos estrellas.

La táctica de Mourinho: presión, verticalidad y libertad arriba

Este Madrid empieza a tener inequívocamente el sello del portugués.

Mourinho no parece interesado en acumular posesión por simple estética. Quiere recuperar arriba, acelerar cuando aparece el espacio y colocar cuanto antes a sus mejores futbolistas mirando hacia la portería contraria.

El dibujo de partida apunta de nuevo al 4-2-3-1, aunque sobre el terreno de juego resulta bastante más flexible.

Valverde y Bernardo Silva pueden formar la plataforma central, con Bellingham adelantado, mientras Güler parte desde la derecha, Vinícius desde la izquierda y Mbappé ocupa la punta. La movilidad de los cuatro permite que el sistema se transforme continuamente cuando el Madrid tiene la pelota.

La clave contra un Málaga previsiblemente replegado estará en mover rápido el balón y evitar ataques demasiado previsibles. Mourinho quiere amplitud de los laterales, presión inmediata tras pérdida y mucha agresividad para recuperar la pelota cerca del área rival.

Y ahí aparece una de las novedades.

Marc Cucurella será titular. Mourinho lo confirmó en rueda de prensa y el lateral tendrá la oportunidad de estrenarse desde el comienzo ante la afición madridista.

Posible alineación del Real Madrid

Mourinho podría introducir alguna rotación debido a la acumulación de partidos, aunque todo indica que mantendrá buena parte de la columna vertebral que goleó a la Real Sociedad.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé.

También existen opciones para Álvaro Carreras, Alexander-Arnold, Diomandé o Brahim Díaz si Mourinho decide repartir minutos.

El Málaga, a levantar una muralla

Juan Funes sabe perfectamente qué partido le espera.

Pretender discutirle abiertamente el balón al Madrid en el Bernabéu sería casi suicida. El Málaga deberá cerrar espacios, juntar líneas y sobrevivir al arranque blanco, intentando después aprovechar alguna transición o jugada a balón parado.

Su posible once sería:

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Álex Recio, Einar Galilea, José Salinas; Izan Merino, Carlos Dotor, Dani Lorenzo; David Larrubia, Joaquín Muñoz; Chupete.

El delantero malaguista, que marcó 25 goles en Segunda la pasada temporada, aparece como principal referencia ofensiva y ya hizo el único tanto del Málaga en este comienzo de Liga.

El peligro para el Madrid está en el exceso de confianza

Las estadísticas son demoledoras. El Málaga jamás ha ganado en el Bernabéu en Primera División y el Madrid acumula nueve victorias consecutivas como local frente a clubes recién ascendidos.

Pero Mourinho conoce demasiado bien el fútbol para dejarse seducir por las estadísticas.

Después del 4-1 a la Real Sociedad, el verdadero examen no consiste solamente en ganar. Consiste en comprobar si el Madrid mantiene la intensidad cuando enfrente tiene un rival teóricamente inferior.

Y sobre todo habrá que comprobar si Mbappé mantiene el modo depredador.

El francés llega lanzado, Vinícius comienza a entenderse con él, Bellingham pisa área y Mourinho dispone de una colección de futbolistas diseñada para atacar.

El Málaga intentará poner el candado.

El problema es que enfrente aparece un Madrid que empieza a coger velocidad y un Mbappé que, después de su triplete, parece tener todavía hambre.

Y cuando el francés tiene hambre, el Bernabéu suele pedir más.