Baena conquista el Pizjuán y firma una goleada de autoridad del Atlético

El Atlético de Madrid encontró en Álex Baena la figura capaz de desequilibrar un partido que, durante muchos minutos, tuvo bajo control. El centrocampista asumió responsabilidades de delantero, se movió con libertad entre las líneas y terminó protagonizando una actuación decisiva para que el conjunto rojiblanco se impusiera por 1-3 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El equipo de Diego Simeone afrontó el encuentro sin un atacante de referencia, pero convirtió esa carencia en una oportunidad. Con cuatro futbolistas de gran movilidad en el frente ofensivo, el Atlético desordenó al Sevilla desde el inicio. La velocidad en las bandas, la capacidad de Barrios para superar líneas y la precisión de Baena marcaron la diferencia durante el primer tramo.

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El internacional español abrió el marcador después de recibir un pase filtrado de Kang-in. Baena atacó el espacio, se internó en el área y cruzó el balón con la pierna derecha, lejos del alcance del guardameta sevillista. Apenas unos minutos después, volvió a aparecer para ampliar la ventaja con un disparo raso desde fuera del área, tras una combinación con Llorente.

El Atlético había conseguido tres goles en poco más de media hora, una cifra especialmente significativa para Baena, que hasta entonces no había alcanzado ese registro en toda la temporada anterior con el conjunto madrileño.

Entre los dos tantos del centrocampista también hubo espacio para Lookman. El atacante aprovechó una gran conducción de Barrios y resolvió con un disparo que pasó entre las piernas de Juan Iglesias para establecer el 0-3. El marcador pudo ser todavía más amplio: Baena rozó el triplete y Grimaldo desperdició una clara ocasión después de iniciar una jugada en solitario.

El Sevilla, pese a verse claramente superado en el juego, dispuso de algunas oportunidades. Ure remató una acción iniciada por Julio Díaz y Peque estuvo cerca de aprovechar un error en la salida de Grimaldo. En ambas ocasiones, Oblak tuvo que intervenir. El portero esloveno también evitó un nuevo tanto local antes del descanso tras un disparo de Guridi.

El Sevilla reacciona

El conjunto dirigido por Luis García intentó cambiar el guion tras el paso por los vestuarios. La presión sevillista ganó intensidad y el Atlético comenzó a perder presencia en campo rival. Un gol anulado a Lookman por un fuera de juego previo de Baena fue el primer aviso de que el encuentro podía entrar en una fase distinta.

Luis García dio entrada a Kochorashvili y Ejuke, dos cambios que aportaron energía desde el primer minuto. El Sevilla empezó a ganar metros mientras el Atlético dejaba de amenazar con la misma continuidad. Simeone respondió con una sustitución doble al retirar a Llorente y Lookman para introducir a Giménez y Arnau.

La modificación no surtió el efecto esperado. Poco después, Sierra redujo distancias con una volea dentro del área, en una acción en la que la defensa rojiblanca, especialmente Grimaldo, concedió demasiado espacio. El canterano sevillista, uno de los jugadores más activos de su equipo, ya había protagonizado minutos antes una destacada incursión ofensiva.

Con el partido más abierto y el Sevilla creciendo, Simeone recurrió a Koke para reforzar la medular. El capitán rojiblanco aportó pausa y ayudó a cerrar un encuentro que comenzaba a complicarse. Los locales siguieron buscando el segundo gol, fieles a su habitual resistencia, aunque sin generar ocasiones claras de manera constante.

En el tramo final, el Sevilla reclamó un posible penalti tras una acción en la que Hjulmand quedó implicado. El árbitro revisó la jugada con ayuda del VAR y descartó la infracción. El Atlético conservó su ventaja y pudo celebrar una victoria construida alrededor de la inspiración de Baena, la solidez de Oblak y el talento de un ataque sin un delantero convencional.