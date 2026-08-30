Bellingham desata la tormenta y el Madrid arrolla al Málaga en media hora

El Santiago Bernabéu no se entrega fácilmente. La afición madridista exige intensidad, ambición y señales de grandeza, incluso cuando el rival parece inferior. Ante el Málaga, el equipo de José Mourinho respondió a esa exigencia con una primera parte de alto voltaje que dejó el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso.

El 4-0 permite al Real Madrid mantener el pleno de victorias después de las tres primeras jornadas de Liga. Más allá del resultado, el conjunto blanco recuperó sensaciones: presionó, movió el balón con criterio y atacó con numerosos efectivos. El partido también confirmó la transformación de Jude Bellingham, que volvió a ejercer de líder y protagonista absoluto.

El Málaga acudió al Bernabéu con miles de seguidores en las gradas y con la ilusión de un recién ascendido que ha recuperado su sitio en Primera. El equipo dirigido por Funes no renunció a su identidad y salió a competir con valentía, apoyado en jugadores formados en casa como Chupe, Recio, Izan y Larrubia.

De hecho, el conjunto andaluz fue el primero en avisar. Apenas habían transcurrido 20 segundos cuando Larrubia trazó una diagonal peligrosa. La respuesta del Madrid fue inmediata: Trent Alexander-Arnold conectó una volea que pasó muy cerca de la escuadra de Herrero. El partido comenzó con ritmo y sin concesiones.

Mourinho aprovechó el duelo para introducir numerosas novedades en la alineación. Trent, Rüdiger y Cucurella entraron en la defensa, mientras Camavinga ocupó el centro del campo y Brahim apareció en la banda derecha. Courtois, Huijsen, Valverde y el tridente formado por Bellingham, Mbappé y Vinicius fueron los principales supervivientes del once habitual.

El Málaga intentó presionar arriba y adelantar la línea defensiva, pero el Real Madrid encontró espacios cuando sus laterales comenzaron a ganar metros. Camavinga ayudó a iniciar las jugadas desde la base y el equipo blanco empezó a instalarse cerca del área visitante, aunque durante algunos minutos le costó transformar su dominio en ocasiones claras.

La resistencia malaguista terminó en el minuto 19. Bellingham recibió en una zona intermedia, protegió la pelota ante Recio y comenzó una acción individual imparable. El centrocampista inglés se internó en el área, superó a varios defensores y definió con precisión ante Herrero.

El Málaga reclamó una posible infracción en el inicio de la jugada, pero el VAR revisó la acción y confirmó la validez del tanto. La decisión dio paso a la avalancha madridista. Bellingham, liberado y omnipresente, comenzó a aparecer por todos los sectores del ataque.

El segundo gol llegó tras una gran intervención de Herrero. Mbappé culminó una jugada combinada con Brahim y obligó al guardameta a despejar el disparo. Bellingham estuvo más atento que nadie para cabecear el rechace. Puga intentó evitar el tanto, pero su despeje golpeó en el propio portero y acabó dentro de la portería.

Cuatro minutos más tarde, el encuentro quedó prácticamente sentenciado. Trent puso un centro raso y tenso desde la derecha, con la precisión que caracteriza su golpeo, y Mbappé apareció para rematar de primeras con la pierna derecha. El francés marcó el 3-0 y sumó otro tanto a su cuenta goleadora.

El Real Madrid dominaba con autoridad y movía al Málaga de un lado a otro. Sin embargo, los visitantes demostraron que no habían acudido al Bernabéu para limitarse a resistir. Rafa estrelló un remate en el poste tras una jugada de estrategia y Chupe rozó el gol con un disparo que se marchó junto al lateral de la red.

La ventaja blanca no impidió que el equipo andaluz siguiera mostrando personalidad. Funes modificó su estructura al descanso con la intención de frenar el ritmo del rival y evitar una goleada mayor. El cambio surtió efecto: el Madrid bajó revoluciones y el partido perdió parte de la intensidad del primer periodo.

Aun así, Bellingham continuó dejando detalles de su enorme estado de forma. En el minuto 54 volvió a romper líneas con una arrancada desde la izquierda y sacó un potente disparo que se estrelló contra el poste. Herrero también intervino para impedir otro tanto de Trent, mientras Rüdiger estuvo cerca de marcar en una nueva acción a balón parado.

Con el encuentro bajo control, Mourinho administró los esfuerzos de su plantilla. Diomande sustituyó a Brahim y Bernardo Silva entró posteriormente para dar descanso a Valverde. El técnico portugués también mantuvo durante muchos minutos en el campo a Vinicius y Mbappé, mientras el Málaga intentaba encontrar algún resquicio.

Los visitantes reclamaron un penalti por una mano de Diomande dentro del área, pero el árbitro corrigió su decisión después de consultar con el VAR. La acción, además, había sido involuntaria y se produjo tras un cabezazo de Rüdiger.

El público reservó su ovación más sonora para Bellingham, sustituido en el minuto 88. El inglés no solo había marcado el primer gol: también había liderado la presión, participado en la construcción ofensiva y exigido a sus compañeros máxima concentración en las transiciones defensivas.

Cuando el partido agonizaba, Arda Güler cerró el marcador con el 4-0. El turco, que había participado en la jugada del tercer tanto desde el banquillo, aprovechó los últimos minutos para completar una victoria contundente.

El resultado devuelve al Bernabéu la ilusión y confirma el buen comienzo del proyecto de Mourinho. El Madrid demostró que puede resolver los partidos desde el talento, pero también desde el esfuerzo colectivo. El Málaga, pese a la derrota, dejó motivos para el optimismo: compitió, no perdió la identidad y mostró que su regreso a la máxima categoría puede estar acompañado de ambición.

La próxima prueba elevará notablemente la exigencia. El Real Madrid se enfrentará al Betis en La Cartuja antes de afrontar el estreno europeo contra el Inter en el Bernabéu. Ahí tendrá que demostrar que su mejoría no se limita a una gran media hora, sino que puede sostenerse ante rivales de máxima dificultad.