Marcos Llorente cuelga la Roja en la cima: adiós a España tras tocar el cielo del Mundial

Marcos Llorente ha anunciado este jueves su retirada de la selección española de fútbol, apenas semanas después de levantar la Copa del Mundo con España en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Una decisión “muy meditada” y anterior al Mundial

El futbolista del Atlético de Madrid, de 31 años, explicó en un mensaje publicado en Instagram que su decisión de abandonar el combinado nacional es “personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, y que ya la tenía tomada antes de conocer si sería convocado para el torneo.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, subrayó Llorente, quien añadió que es consciente de que aún podría haber seguido vistiendo la camiseta española si las cosas le hubieran ido bien.

Trayectoria con La Roja: 27 partidos y dos Mundiales

Llorente cierra su etapa internacional con 27 partidos disputados, sin goles, y con la experiencia de dos Copas del Mundo: el de Catar 2022, donde España cayó en octavos, y el de 2026, en el que los de Luis de la Fuente se proclamaron campeones al vencer a Argentina en la final del 19 de julio.

Su debut con España se produjo el 11 de noviembre de 2020, bajo las órdenes de Luis Enrique, y su último encuentro fue el 14 de julio de 2026, en las semifinales del Mundial ante Francia, cuando entró en el tramo final del partido.

Agradecimiento y orgullo por “dejar a España en lo más alto”

En su carta de despedida, el jugador destacó el grupo humano de estos últimos 52 días de torneo y el orgullo de haber representado a su país: “Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo”.

Llorente también expresó su gratitud hacia todas las personas que hicieron posible que él y su familia vivieran “momentos únicos e inolvidables” durante estos años con la selección.

Reacción del Atlético: “Eres parte de la historia del fútbol español”

El Atlético de Madrid reaccionó de inmediato al anuncio de su jugador con un mensaje de apoyo y reconocimiento: “Orgullosos de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día”.

Con este adiós, Llorente pone fin a una etapa marcada por su versatilidad táctica y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones, pero deja claro que su futuro inmediato seguirá ligado al Atlético, donde continúa siendo una pieza clave.