El Real Madrid se la pega con el Betis rompe el invicto de Mourinho

El Real Madrid cayó por primera vez en LaLiga 2026-27 ante un Betis que supo aprovechar sus fallos y convertir a Álvaro Valles en el protagonista absoluto de una noche para el recuerdo en La Cartuja.

Un Madrid dominante pero ineficaz

Los de José Mourinho salieron con la intención de mantener su racha impecable y dominaron gran parte del encuentro, especialmente en un primer tiempo en el que generaron ocasiones de sobra para irse al descanso con ventaja. Arda Güler, nuevamente titular en el extremo derecho, fue el jugador más desequilibrante del equipo blanco: participó en las tres jugadas más claras del Madrid antes del descanso, combinando con Mbappé, Bellingham y Vinicius con una precisión envidiable.

Sin embargo, la falta de contundencia en el remate se convirtió en el talón de Aquiles del conjunto visitante. Vinicius mandó al poste un balón casi bajo palos, Bellingham vio cómo Valles le rechazaba un cabezazo tras un córner de Güler, y Mbappé desperdició dos oportunidades clamorosas al estrellar un disparo en Natan y ver cómo Bartra le bloqueaba el segundo intento bajo palos.

Acción del Real Betis para apoyar al Pueblo de Ceuta. Lucen las banderas de Ceuta y España en La Cartuja antes del Real Betis-Real Madrid. Cánticos contra Pedro Sánchez y de “Viva España” en el estadio. pic.twitter.com/ET29pHXkSJ — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) September 4, 2026

El Betis resiste y encuentra su momento

Aunque el Madrid llevó el peso del juego, el Betis de Manuel Pellegrini no se limitó a defender. Antony midió a Cucurella por la izquierda y Cucho Hernández tuvo su oportunidad con una volea que se marchó desviada. La lesión de Diego Llorente, que se golpeó el tabique nasal en un choque con Marc Roca, obligó a los locales a reorganizarse, pero aguantaron el tipo hasta el descanso con un cabezazo de Huijsen al travesaño como último aviso verdiblanco.

La segunda mitad comenzó con el mismo guion: el Madrid buscaba el gol con insistencia, pero sin fortuna. Mbappé remató desde lejos cerca del palo y Courtois tuvo que intervenir ante un disparo lejano de Antony. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con las sustituciones. Mourinho sacó a Diomande, Bernardo Silva y Trent por Güler, Camavinga y Dumfries, y el Madrid perdió el ángel que había mostrado hasta entonces.

El gol de Parrott y el drama final

Pellegrini detectó el bajón y metió a Deossa, Parrott y Riquelme para darle frescura al centro del campo local. El cambio surtió efecto: en el minuto 81, un córner desde la derecha fue rematado con violencia por Natan, Courtois sacó una mano milagrosa y el rechace cayó a los pies de Troy Parrott, quien no perdonó y fusiló la portería blanca para poner el 1-0.

El Madrid no se rindió y buscó el empate con desesperación. Mourinho metió a Carlos Espí por Valverde, y el delantero casi marca un golazo de chilena tras un centro con el exterior de Vinicius. El balón entró en la red, pero el VAR anuló el tanto al detectar una posición de fuera de juego milimétrica de Espí varios pases antes de la jugada.

El drama reached su punto máximo en el tiempo añadido: el colegiado Hernández Hernández señaló penalti por una falta de Natan sobre Vinicius. Mbappé, el Pichichi del equipo, se hizo cargo del lanzamiento, pero Álvaro Valles se sacó una parada monumental y detuvo el balón con un gesto que desató la euforia en La Cartuja. El VAR revisó la acción porque Bartra había invadido el área antes del golpeo, pero los árbitros decidieron que no influía en el lanzamiento, aunque fuera él quien despejó el balón a córner.

Un resultado inmerecido pero merecido

El pitido final certificó un 1-0 que deja al Real Madrid con su primera derrota de la temporada y al Betis con tres puntos de oro en un duelo que tuvo de todo: calor sofocante, libélulas revoloteando por el campo, polémicas arbitrales y un guardameta que se convirtió en héroe.

Mourinho reconoció tras el partido que todavía no entendía por qué había perdido su equipo, mientras que Pellegrini celebró una victoria que, aunque no reflejó la superioridad del Madrid en el juego, sí premió la eficacia y la resistencia de los suyos.

Ficha del partido

Resultado: Real Betis 1 – 0 Real Madrid

Gol: Troy Parrott (81′)

Amonestados: Güler (Madrid), Marc Roca (Betis), Mourinho (banquillo del Madrid)

Incidencias: Gol anulado a Carlos Espí (86′) por fuera de juego; penalti fallado por Mbappé (90’+5)

Árbitro: Hernández Hernández