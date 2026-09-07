Mestalla en llamas: un Barça desatado le endosa una manita al Valencia

El Barcelona no solo ganó en Mestalla; dio un golpe sobre la mesa con un 0-5 que deja pocas dudas sobre su estado de forma. El equipo de Hansi Flick mostró una precisión letal: cinco dianas, varias ocasiones más y un Dimitrievski heroico pero insuficiente ante el aluvión culé.

El ritmo que asusta a la Liga

Nadie en la competición se acerca a este ritmo: 17 goles en cuatro partidos, una media superior a cuatro por encuentro, la mejor racha inicial en los últimos cuatro cursos bajo Xavi y Flick. Solo dos tantos encajados —uno de ellos en el 5-2 al Rayo— completan un balance que combina potencia y solidez.

Lamine Yamal: de chispa a mecha corta

Si en Elche pareció costarle arrancar, en las últimas semanas Lamine ha subido un escalón y se ha convertido en un fijo en las alineaciones y en las estadísticas. En Valencia abrió el marcador a los seis minutos con una vaselina de manual y cerró la noche con otro gol en la segunda mitad, tras ver anulado por milímetros un segundo tanto temprano. Su evolución no es solo numérica: mejora en la toma de decisiones, en el juego asociativo y en la capacidad para decidir partidos.

Más allá de Lamine: un ataque coral

Fermín López firmó una actuación de alto voltaje: un gol y dos asistencias que pusieron en órbita a sus compañeros. Raphinha, por su parte, mantiene la regularidad de un metrónomo: es el único jugador que ha marcado en las cuatro jornadas y ya suma seis tantos, liderando la tabla de goleadores. Pedri, con su tanto, y la participación de nuevos nombres como Gabriel Jesus en el tramo final, dan profundidad y variedad al ataque.

Mensaje claro desde dentro

Ante cualquier sombra sobre la capacidad ofensiva del equipo —tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres y el no-fichaje de Julián Álvarez—, la respuesta del vestuario ha sido contundente. “Este año no va a faltar el gol”, sentenció Pedri, y los números ya le dan la razón.

Contexto y consecuencias

Con esta victoria, el Barcelona se queda líder en solitario a tres puntos del Real Madrid y mantiene el pleno de 12 puntos en cuatro fechas. El Valencia, en cambio, se hunde en puestos de descenso tras una noche para olvidar en Mestalla