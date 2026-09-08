Mbappé lanza el órdago: “Este es mi año para el Balón de Oro”

Kylian Mbappé no ha esperado a que otros decidan si es candidato: él mismo lo ha dicho. En su primera comparecencia de la temporada, antes del choque de Champions contra el Inter, el delantero del Real Madrid afirmó que tiene “la sensación de que es un buen año” para hacerse con el Balón de Oro.

La frase no es casual. Llega justo después de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 22 tantos en citas mundialistas, superando los 21 de Lionel Messi y los 16 de Miroslav Klose. En el último Mundial, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, Mbappé anotó 10 goles y se llevó el título de máximo artillero del torneo.2

“Hice mucha historia este verano en la competición más importante del deporte”, resumió el francés, en una línea directa que deja poco espacio a la interpretación.

El respaldo de Mourinho: “Hay jugadores que se extrañan para la eternidad”

Días antes, José Mourinho ya había puesto la primera piedra de esta candidatura. Sin nombrarlo explícitamente, el entrenador del Real Madrid defendió que el Balón de Oro debe ir a futbolistas que, cuando se retiren, “los echamos de menos para la eternidad”, citando ejemplos como Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi o Zidane.

Para Mourinho, el premio no puede depender únicamente de haber ganado la Champions o el Mundial. “Si quieres premiar la Champions, dáselo a Luis Enrique; si es por el Mundial, a De la Fuente”, dijo, antes de añadir: “Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano”.

En el entorno del club, la lectura fue inmediata: ese “quién” es Mbappé, el jugador que ha marcado récords personales en el escenario más global del fútbol.

“Siempre me considero el mejor, pero es algo muy personal”

Preguntado si se ve como el mejor del mundo, Mbappé respondió con una mezcla de confianza y prudencia: “Siempre, pero eso es algo muy personal; cada uno tiene su opinión”.

Reconoció que, al vestir la camiseta del Real Madrid, “de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios”, pero recordó que la decisión final está en manos de los periodistas que votan el Balón de Oro.

“Tengo la sensación de que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar a quien piensan que es el mejor jugador del mundo”, cerró, dejando la puerta abierta pero sin dar nada por hecho.

El contexto: un premio aún pendiente en su palmarés

A sus 27 años, Mbappé acumula títulos de club y selección, pero todavía no ha ganado el Balón de Oro, el trofeo que consagra al mejor futbolista del planeta.

Sus declaraciones, sumadas al respaldo público de Mourinho, colocan al francés en el centro de la polémica previa a la entrega del premio. Mientras algunos ven en su récord mundialista un argumento de peso, otros recuerdan que no ha levantado títulos recientes con el Real Madrid y reclaman que el galardón vaya a un jugador con palmarés colectivo en la última temporada.

Lo que está claro es que Mbappé ya ha lanzado su mensaje: cree que ha hecho “mucha historia” y que 2026 puede ser, por fin, su año del Balón de Oro.