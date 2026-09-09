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Real Madrid 2 - Inter 1

Champions: El Real Madrid vence, pero no convence

Mbappé y Valverde castigan dos fallos del Inter antes del descanso; Carlos Augusto acerca a los nerazzurri en el tramo final, pero la noche la cierra Courtois con una exhibición bajo los tres palos

Champions: El Real Madrid vence, pero no convence
Thibaut Courtois PD.
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El Real Madrid estrenó su andadura en la Champions League con una victoria trabajada y discutida ante el Inter (2-1), en un partido en el que el dominio fue italiano y la eficacia, blanca. La noche se decidió en dos jugadas de error del rival y en una actuación monumental de Thibaut Courtois, que evitó el empate en varias ocasiones clave.

Un plan defensivo que funcionó… a medias

José Mourinho planteó un once sin centrocampistas puros, con Trent Alexander-Arnold acompañando a Fede Valverde en el doble pivote, y priorizó la intensidad en zonas cercanas al área propia antes que la posesión. El objetivo era claro: robar y correr, aprovechando la velocidad de Vinicius y Mbappé.

El esquema salió bien en el marcador, pero no en el juego. El Inter monopolizó el balón, generó más ocasiones y sometió al Madrid durante largos tramos, especialmente en la primera parte. El Bernabéu, consciente de la desconexión entre resultado y rendimiento, no tardó en mostrar su descontento con pitos y murmullos.

Dos regalos y un portero que lo paró (casi) todo

El 1-0 llegó al minuto 14 tras un fallo en la salida del Inter: Brahim Díaz habilitó a Mbappé, que no perdonó ante Josep Martínez. Nueve minutos después, el portero catalán intentó una salida arriesgada ante la presión de Valverde, perdió el control y el uruguayo solo tuvo que empujarla para el 2-0.

Con la ventaja en el marcador, el Madrid se replegó y dejó que el Inter atacara. Fue entonces cuando Courtois se convirtió en el verdadero protagonista: detuvo un mano a mano a Curtis Jones, rechazó un remate de Lautaro, evitó el gol de Bastoni y, en general, mantuvo el 2-0 con intervenciones de alto nivel.

El Inter aprieta y el Bernabéu se calienta

En la segunda parte, el Inter no se rindió. Cristian Chivu renovó el centro del campo con Zielinski y Sucic, ganó verticalidad y encontró premio al minuto 77: Lautaro Martínez asistió a Carlos Augusto, que recortó distancias con un remate a quemarropa.

El gol despertó la esperanza nerazzurri y la indignación local. El Madrid, sin ideas en ataque y con Vinicius desaparecido, vivió los últimos minutos con angustia. Mourinho intentó blindar el resultado con los cambios de Tchouaméni y Diomandé, pero la imagen fue la de un equipo que sufre más de la cuenta.

Broncas, aplausos y una victoria que no convence

La noche acabó con pitos al equipo, especialmente a Vinicius, y con aplausos aislados a Brahim, el único que ofreció algo más que resistencia. La victoria da tres puntos en el debut, pero deja preguntas incómodas: ¿puede un equipo aspirar a ganar la Champions cediendo tanto el juego? ¿Es suficiente con Courtois y dos contraataques?

El Madrid suma, sí, pero no convence. Y en el Bernabéu, como en Ceuta, la defensa da títulos, pero no llena estadios

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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