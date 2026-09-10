El Atlético se desinfla en Anfield: el equipo de Simeone cae ante un Liverpool inferior

Marcos Llorente volvió a Anfield y, como parece ser su costumbre en este estadio, encontró la roja. Pero su diana, la quinta que firma en este campo, no bastó para evitar que el Atlético de Madrid sucumbiera ante un Liverpool que, lejos de mostrar su mejor versión, supo capitalizar los errores de un equipo rojiblanco que se fue diluyendo con el paso de los minutos.

El partido comenzó con un susto para los visitantes: una pérdida de Koke en la salida permitió a Szoboszlai habilitar a Isak, cuyo disparo se marchó desviado por poco. Fue la única señal de alarma de un Liverpool que no terminó de encontrar su juego, pero que tampoco lo necesitó.

Julián Álvarez, sorprendentemente titular según admitió el propio Simeone, dio la primera alegría al Atlético con un remate temprano que activó al equipo y le permitió adueñarse del balón. Fue entonces cuando llegó el gol de Llorente, aprovechando un error defensivo y definiendo con su pierna menos habitual para batir a Alisson.

Primera parte: dominio estéril

El Atlético disfrutó de un tramo notable en la salida del balón, que incluso pudo traer un segundo gol a través de un disparo lejano de La Araña que requirió una intervención extraordinaria del portero brasileño. Sin embargo, el equipo fue perdiendo intensidad sin razón aparente. Se mostró indeciso en los balones divididos y permitió demasiadas transiciones al Liverpool, que acabó empatando gracias a una jugada en la que Araujo pasó de tacón para que Szoboszlai, tras un error defensivo, estableciera el 1-1.

Antes del descanso, Baena aún tuvo una oportunidad clara para devolver la ventaja a los de Simeone, pero el primer tiempo se cerró con un empate que dejaba un sabor agridulce: el Atlético había hecho más méritos para perder que el Liverpool para ganar.

Segunda parte: análisis rojiblanca

La reanudación confirmó la tendencia: el Liverpool, sin brillar, fue a más; el Atlético, al menos. Un saque de esquina mal defendido se convirtió en una contra letal que Wirtz resolvió para que Barcola, en duelo con Oblak, pusiera el 2-1. Poco después, otra pérdida en la frontal permitió a Mac Allister certificar la remontada con un zapatazo que no dejó opciones al meta esloveno.

Las costuras del Atlético empezaron a notarse demasiado. Pubill y Giuliano, dos de los jugadores más cuestionados, no entraron en ninguna de las rotaciones de Simeone, que sí dio entrada a Grimaldo y Lookman por Koke y Kang-In. El partido perdió ritmo, pero eso beneficiaba a un Liverpool que veía cómo su rival se desnaturalizaba desde el banquillo.

Llorente cumplió con su tradición en Anfield, pero el Atlético necesitaba mucho más que su gol para sumar en este campo. La falta de determinación, los errores defensivos y una gestión del banquillo que no terminó de encontrar soluciones dejaron al equipo sin puntos en un partido que, en muchos momentos, tuvo en su mano.