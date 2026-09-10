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El Barcelona no conoce freno en Europa y firma su primera victoria en la Champions

El Barça humilla al Feyenoord con un 5-1 de exhibición

Raphinha, con un triplete, y el debut goleador de Gabriel Jesus lideran una noche mágica en un Camp Nou bajo la lluvia donde el equipo de Flick ya se erige como favorito para la final del Metropolitano

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Raphinha PD.
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No hubo drama, ni sobresaltos, ni resistencia posible. El Barcelona salió a la Champions League con la misma ambición con la que un campeón defiende su corona: aplastando. En una noche de lluvia torrencial sobre Barcelona, ​​el Spotify Camp Nou fue testigo de una exhibición de fútbol ofensivo que dejó al Feyenoord como un simple espectador de lujo en el debut europeo del curso.

El equipo dirigido por Hansi Flick no entendió de rivales ni de circunstancias. Con una intensidad asfixiante y una precisión quirúrgica, los culés desmantelaron a los neerlandeses en una primera parte que sentenció el encuentro antes del descanso. Raphinha y Adeyemi pusieron el 2-0 con dos joyas que dejaron helado a un Feyenoord que jamás encontró respuesta.

Una primera mitad de antología

El gol de Raphinha al tercer minuto fue un preludio de lo que estaba por venir. El brasileño, imparable en este inicio de temporada, recibió de Lamine, se quitó de encima a Watanabe con un toque de clase, dejó sentados a dos defensas con un recorte de manual y batió a Ernst con la frialdad de un veterano. Séptimo gol del curso y séptima dedicatoria a su hijo con la máscara de Spiderman.

Adeyemi, aprovechando su titularidad en la máxima competición europea, no quiso ser menos. Desde fuera del área, con un derechazo colocado a la escuadra, marcó el 2-0 con un gol que tuvo su propia celebración épica: la voltereta que ya le caracteriza. El Feyenoord intentó reaccionar y hasta pidió un penalti sobre Moussa, pero la superioridad azulgrana era tan abrumadora que cualquier atisbo de esperanza neerlandesa se desvanecía al instante.

La segunda parte: rutina y espectáculo

Con el partido bajo control, el Barcelona bajó ligeramente el ritmo sin perder nunca el dominio. Pedri, con una visión de juego privilegiada, acompañó a Raphinha para el 3-0 en una jugada calcada a la del gol contra el Athletic. El brasileño, imparable, volvió a celebrar con su hijo en la mente.

El Feyenoord logró marcar por medio de Ferri, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el origen. Poco después, Lamine Yamal, con un libre directo perfecto, batió a Ernst para el 4-0. El joven extremo, cada vez más decisivo, escribió una noche para el recuerdo.

El estreno soñado de Gabriel Jesús

Con el partido roto y el Feyenoord resignado a la derrota, llegó el momento de Gabriel Jesus. El brasileño, recién ingresado, no necesitaba más que un balón para estrenarse con gol. De cabeza, de espaldas a portería y con una definición instintiva, cerró la goleada con el 5-1 definitivo.

El Barcelona suma ya 22 goles en cinco partidos y se erige como uno de los grandes candidatos para levantar su sexta Champions. La final del Metropolitano ya está en el horizonte, y este equipo tiene madera de campeón.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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