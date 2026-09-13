El Real Madrid avisa: la pegada no basta y Güler ya reclama el mando

El Real Madrid volvió a ofrecer dos versiones en un mismo partido. Durante la primera media hora fue un equipo veloz, preciso y contundente, capaz de someter al Rayo Vallecano con tres goles. Después de relajarse, perdió el control y permitió que el conjunto franjirrojo creyera en una remontada que terminó desactivando a Arda Güler.

El triunfo por 4-1 deja una conclusión evidente: el equipo de Mourinho todavía alterna momentos de gran fútbol con otros de desconexión absoluta. También confirma el crecimiento de Güler, cada vez más decisivo cuando aparece sobre el césped. El turco volvió a cambiar el rumbo del encuentro y empieza a convertirse en una pieza difícil de discutir en el once.

Un estreno con goles

Diomande fue la principal novedad en la alineación madridista. El fichaje más caro de la temporada debutó como titular en el costado derecho, en un equipo que también recuperó a Bernardo Silva y dio entrada a Carreras y Rüdiger.

El Rayo salió con valentía y presionó la salida del balón del Real Madrid. Sin embargo, dos errores de Lejeune cambiaron rápidamente el escenario. El central cometió un penalti sobre Carreras y Mbappé lo transformó con tranquilidad, engañando a Audero.

Apenas tres minutos después llegó el segundo. Una mala cesión de la defensa visitante permitió a Vinicius recuperar el balón. El brasileño combinó con Mbappé y Carreras culminó la jugada con un disparo inapelable. En el minuto 17, el marcador ya reflejaba un 2-0 que parecía anunciar una noche tranquila para los locales.

El Madrid encontraba espacios y Bernardo Silva ayudaba a dar sentido a la circulación. Vinicius, más participativo y agresivo que en partidos anteriores, fue uno de los grandes protagonistas. El brasileño arrancó desde su campo, superó líneas y calibre a Bellingham, que apareció desde atrás para marcar el tercero en el minuto 34.

El Rayo, pese al golpe, no renunció al partido. Camello obligó a intervenir a Courtois y Pedro Díaz puso a prueba al portero belga con un disparo lejano de enorme dificultad. Antes del descanso, Mbappé estrelló otro lanzamiento en el poste.

La reacción del Rayo

Mourinho retiró a Valverde al descanso y dio entrada a Camavinga. El cambio no sirvió para devolverle el control al Real Madrid. Todo lo contrario: el equipo regresó al campo con menos intensidad y permitió que el Rayo adelantara sus líneas.

Pedro Díaz volvió a rozar el gol con un disparo que se estrelló contra el poste. Poco después, la presión visitante provocó el error de Vinicius. Camavinga no acertó a cortar la acción y Camello aprovechó el balón suelto para marcar el 3-1 con un remate cruzado y preciso.

El tanto despertó a los viejos fantasmas del Bernabéu. El conjunto blanco dejó de combinar, perdió precisión en la salida y comenzó a refugiarse en acciones aisladas. El Rayo acumuló oportunidades y Tsitaishvili llegó a perdonar el segundo con un cabezazo muy claro. Courtois también tuvo que intervenir para mantener la ventaja.

Los primeros silbidos se transformaron en una protesta más sonora. El Madrid no encontró soluciones y Bernardo Silva, muy activo durante la primera parte, empezó a acusar el cansancio. Mourinho decidió mover el banquillo y dio entrada a Tchouaméni.

Güler cambia el partido

La solución definitiva llegó con Arda Güler. El turco sustituyó a Diomande, que dejó algunos detalles interesantes, aunque pagó la falta de ritmo y la responsabilidad de su estreno. La entrada del centrocampista modificó por completo el comportamiento del equipo.

Güler pidió el balón, se ofreció entre líneas, aceleró las jugadas y obligó al Rayo a retroceder. Su influencia fue inmediata. En apenas unos minutos generó varias ocasiones para Mbappé y terminó asistiendo al francés en el tiempo añadido.

La jugada nació tras una buena conducción de Camavinga. Güler recibió, levantó la cabeza y puso un pase medido para Mbappé, que esta vez no perdonó. El delantero así alcanzó a Camello y Raphinha en la lucha por el Pichichi y cerró el marcador con el 4-1.

El resultado maquilla una segunda parte preocupante, pero también deja una certeza de que puede marcar la temporada: cuando Güler está en el campo, el Real Madrid juega con más claridad y amenaza con mayor continuidad. Su actuación volvió a demostrar que no necesita demasiado tiempo para alterar un partido.

El equipo de Mourinho goleó al Rayo, aunque volvió a exhibir una personalidad cambiante. Fue brillante y desordenado, dominante y vulnerable, eléctrico y previsible en cuestión de minutos. La pegada le permitió resolver el encuentro, pero la aparición de Güler fue la noticia más importante de la noche.