El Atlético de Simeone dinamita a la Real en los minutos finales

El Atlético de Madrid se llevó un triunfo clave en Anoeta ( 0-3) gracias a un penalti polémico y a dos goles en los últimos compases que convirtieron un empate cantado en una goleada in extremis.

Un partido trabado hasta el pitido final

El duelo comenzó como un duelo de ajedrez: pocos riesgos, muchas precauciones y un dominio territorial de la Real que no lograba traducirse en ocasiones claras. En la primera media hora, el único susto llegó con un cabezazo desviado de Hjulmand tras un centro de Kang-in.

La Real, con el mismo once ofensivo que alineó en la final de Copa, tuvo el balón pero no el gol. Por su parte, el Atlético se limitó a esperar su momento, con un Lookman desaparecido en ataque y una defensa local que apenas sufrió hasta el penalti.

La mano de Ochieng lo cambia todo

Cuando todo apuntaba a un 0-0, una mano de Ochieng dentro del área puso el partido patas arriba. Sin Julián Álvarez, Sorloth ni Marrero para lanzar la pena máxima, Grimaldo asumió la responsabilidad y batió a Remiro con naturalidad.

El gol rompió el equilibrio anímico: la Real bajó los brazos y el Atlético olió la sangre.

Doble golpe rojiblanco en el descuento

Aprovechando la desconexión local, Jonathan David y Giuliano Simeone marcaron dos veces en contraataques desde atrás para sentenciar. El menor de los Simeone, en especial, firmó una carrera incansable en la prolongación que resume la actitud del equipo visitante.

Los cambios de Simeone marcan la diferencia

La clave del partido estuvo en el banquillo. Simeone prescindió de Llorente, Baena y Kang-in y dio entrada a Koke, Cardoso y Jonathan David, quienes aportaron orden, criterio y gol. Más tarde, la aparición de Arnau Ortiz terminó por dejar en evidencia a la zaga local y a su propio compañero Lookman.

Con seis centrocampistas a su disposición, el técnico argentino optó por mover piezas cuando faltó uno de los habituales y el movimiento le salió redondo.

Una noche para olvidar de la Real

El equipo de Matarazzo, que replicó el ataque de la final de Copa, vio cómo su ventaja táctica se diluía con los cambios y el penalti. Beitia y Sarr, tranquilos durante casi todo el encuentro, no pudieron evitar el descalabro final.

El Atlético, en cambio, hizo bueno el dicho de que en fútbol los detalles deciden: un penalti, dos contragolpes y una victoria que vale oro.