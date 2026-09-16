El Real Madrid vence 2-3 al Elche gracias a un gol salvador en el minuto 91

Otra vez Carlos Espí salvó al Real Madrid.

Para ser justos, habría que añadir a Belligham y Mbappe., pero quien empujó el balón fue el chaval.

Otra vez Carlos Espí abortó una crisis. Otra vez Carlos Espí salvó el trasero a Mourinho, y eso que su técnico no le concede ni la mitad de la mitad de los minutos que merece.

El delantero del Real Madrid anotó en el minuto 91 el definitivo 2-3 para derrotar in extremis al Elche.

Los de Mou tenían el partido ganado al descanso con los goles de Arda y Mbappé, pero regalaron dos goles en otro segundo tiempo infame.

El Madrid debe mejorar y mucho.

El Real Madrid volvió a ganar, pero lo hizo dejando demasiadas señales de alarma. El conjunto blanco se impuso por 2-3 al Elche en el Martínez Valero después de dominar con autoridad durante buena parte de la primera mitad y atravesar un preocupante apagón tras el descanso. Cuando el partido parecía perdido después del empate local, apareció Espí para rescatar tres puntos que el equipo de Mourinho llegó a tener prácticamente en el bolsillo.

La primera mitad tuvo un protagonista indiscutible: Arda Güler. La presencia del turco como enganche permitió al Madrid ganar claridad en los últimos metros. Güler participó constantemente en la construcción ofensiva, encontró espacios, aceleró el juego con pases precisos y volvió a demostrar que su calidad a balón parado puede convertirse en un recurso decisivo.

El propio Güler abrió el marcador con una falta directa ejecutada con potencia. Su disparo terminó entrando después de golpear en el poste y posteriormente en Dituro. Poco después, el Madrid amplió su ventaja gracias a Mbappé, que aprovechó una acción por la banda derecha de Diomande para establecer el 0-2.

El resultado al descanso incluso pudo ser más contundente. Vinicius dispuso de varias oportunidades clarísimas para marcar, pero el brasileño no encontró la precisión necesaria en el último toque. En tres ocasiones se quedó prácticamente solo ante Dituro y en ninguna logró superar al guardameta del Elche.

El conjunto local, pese a verse por debajo, no renunció al partido. Anselmi buscó explotar la velocidad por los costados y la capacidad de Osorio en el área, aunque los problemas en la salida de balón limitaron sus posibilidades durante buena parte del primer tiempo.

Tras el descanso, sin embargo, el escenario cambió por completo.

El Madrid bajó la intensidad, perdió metros y comenzó a jugar demasiado atrás. La circulación se volvió lenta y el equipo dejó de presionar con la misma intensidad. El Elche aprovechó la desconexión para instalarse progresivamente en campo madridista y recuperar la confianza.

Mourinho tardó en reaccionar. Mientras Anselmi introducía cambios para revitalizar su centro del campo, el técnico madridista esperaba desde el banquillo. Finalmente llegaron Bellingham y Brahim, que sustituyeron a un Güler exhausto y a un Vinicius que tampoco tuvo su mejor noche.

El primer golpe del Elche llegó cuando Cepeda alcanzó la línea de fondo y colocó un centro medido al área. Osorio se elevó entre los defensores y conectó un cabezazo picado de gran factura que puso el 1-2.

El Madrid no consiguió recuperar el control. Las pérdidas de balón se multiplicaron y el equipo transmitía una sensación de fragilidad impropia de un conjunto que había dominado con claridad antes del descanso.

El empate terminó llegando tras otra acción en la que los blancos no estuvieron suficientemente concentrados. Lemar condujo el ataque por la derecha y Fer Niño apareció dentro del área para cruzar el balón ante un Madrid completamente desconcertado.

Con el 2-2, Mourinho tuvo que abandonar la cautela. Espí y Endrick entraron al terreno de juego con apenas unos minutos por delante. El Madrid terminó acumulando hasta cinco jugadores de perfil ofensivo en busca de una última oportunidad.

Y la encontró.

Espí ya había avisado poco antes con una media vuelta dentro del área. En el tiempo añadido, Bellingham arrancó por la izquierda y conectó con Mbappé. El francés pudo buscar el disparo, pero levantó la cabeza y encontró a Espí en posición de remate. El delantero no perdonó y estableció el definitivo 2-3.

El Madrid consiguió así una victoria agónica que le permite sumar tres puntos, pero también dejó al descubierto problemas que se repiten: pérdida de intensidad, exceso de confianza y una preocupante incapacidad para mantener el nivel durante los 90 minutos.

El marcador salva al equipo de una noche que pudo terminar en desastre, pero el rendimiento tras el descanso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: si el Madrid pretende aspirar a todos los títulos, tendrá que aprender a cerrar los partidos sin regalar al rival una segunda oportunidad.