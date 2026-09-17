El Barça arrolla al Racing de Santander con una goleada de infarto: 7-2

El FC Barcelona no solo ganó: dejó una marca imborrable en su historia. Con una victoria por 7-2 ante el Racing de Santander, los azulgranas certificaron su mejor arranque de temporada en todas las competiciones, con siete triunfos consecutivos desde el primer partido oficial y 28 goles en solo seis jornadas de Liga.
La lluvia que cayó sobre el Spotify Camp Nou no fue obstáculo para que el equipo de Hansi Flick desplegara un fútbol ofensivo, vertiginoso y sin fisuras. El partido quedó sentenciado antes del descanso, con un parcial de 4-1 que reflejó la superioridad absoluta de los locales.
Primera parte: un monólogo azulgrana
El Barça salió a por todas desde el pitido inicial. En apenas siete minutos, el balón ya había visitado el área cántabra en hasta ocho ocasiones, dejando claro que no habría tregua. Al minuto 8, João Cancelo inauguró el marcador con un derechazo imparable desde fuera del área que se coló sin opciones para Agirrezabala.
La presión azulgrana no dio respiro. Al minuto 25, Raphinha transformó un penalti provocado por Pedro Felipe y empató a Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores con siete tantos. Cinco minutos después, el Racing se sorprendió con un gol de Maguette Gueye tras un error defensivo, pero la respuesta del Barça fue inmediata y contundente.
Al minuto 36, un disparo de Cancelo se desvió en Asier Villalibre y acabó en propia puerta para el 3-1. Y antes del descanso, al 42′, Raphinha volvió a marcar con un tiro cruzado tras asistencia de Dani Olmo, dejando el 4-1 que sentenció el partido en la primera mitad.
Segunda parte: exhibición sin compasión
Tras el descanso, el Barça mantuvo el ritmo arrollador. Lamine Yamal, que había fallado un penalti en la primera parte, estuvo a punto de marcar al enviar un balón al poste, pero el fútbol tiene sus caprichos. Al minuto 65, un error garrafal del portero Szczesny permitió a Yassir Zabiri recortar distancias para el 4-2.
Sin embargo, la ventaja se limita a apenas dos minutos. Al 67′, Iker Luque cometió penalti y Raphinha no perdonó: integró su triplete y se disparó al liderato del Pichichi con nueve goles, dos más que Mbappé y Lamine.
El resto fue un paseo triunfal. Gabriel Jesus, que había entrado desde el banquillo, marcó el 6-2 al minuto 79 tras una jugada colectiva. Y en el minuto 89, Lamine Yamal cerró la goleada con un disparo de pierna izquierda tras asistencia de Karim Adeyemi, poniendo el 7-2 definitivo.