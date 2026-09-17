Jonathan David lidera la fiesta del Atlético y Osasuna se marcha goleado

El Atlético de Madrid estrenó con autoridad su nueva versión en el Metropolitano. El conjunto de Diego Simeone derrotó con claridad a Osasuna en un partido que sirvió para presentar ante su afición a Jonathan David, autor de un gol y una asistencia en sus primeros pasos con la camiseta rojiblanca.

El canadiense, que ya había dejado su sello con el Lille, volvió a demostrar que llega al Atlético dispuesto a competir por un puesto en el ataque. Su estreno en casa no pudo ser más prometedor: participó directamente en dos de las acciones decisivas y confirmó las expectativas generadas tras su fichaje.

Osasuna afrontó el encuentro con una alineación repleta de cambios. Con el derbi en el horizonte, el técnico decidió reservar a varios de sus hombres habituales, entre ellos Sergio Herrera y Ante Budimir. El plan visitante consistió en replegarse con una línea de cinco defensas y tratar de resistir el empuje local.

Simeone también introdujo novedades. Le Normand, Jonathan David y Cardoso aparecieron en el once inicial, y el centrocampista estadounidense terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la noche. Su participación estuvo presente en tres de los goles del Atlético, además de aportar equilibrio y criterio en la zona central junto a Koke.

El partido se inclinó rápidamente hacia la portería de Aitor Fernández. El guardameta de Osasuna mantuvo a su equipo durante buena parte del primer tiempo con varias intervenciones de mérito. Primero evitó el gol ante Kang-in Lee y después respondió con seguridad a los remates rojiblancos.

La respuesta visitante llegó a través de Raúl Moro. El atacante condujo el balón desde su propio campo y dejó a García en una situación inmejorable frente a Jan Oblak, pero el portero esloveno ganó el duelo y evitó que Osasuna se adelantara en una de sus escasas aproximaciones.

Simeone había preparado una variante táctica relevante: Grimaldo abandonaba por momentos la banda para ocupar posiciones interiores y participar en la construcción. La idea dio resultado cuando Cardoso encontró al lateral dentro del campo y este filtró un pase preciso hacia Jonathan David.

El delantero canadiense necesitó dos remates para superar a Aitor. El primero fue rechazado por el portero, pero Jonathan aprovechó el rebote y envió el balón al fondo de la roja para inaugurar el marcador. Su celebración reflejó la importancia de ese momento: era su primer gol ante la afición del Atlético.

Osasuna reaccionó de inmediato y llegó a marcar, aunque el árbitro anuló la acción por una falta previa de Torró sobre Le Normand. La decisión provocó numerosas protestas del conjunto navarro, que también reclamó una jugada polémica ocurrida minutos antes.

Con el encuentro convertido en un intercambio de ataques, el Atlético dispuso de nuevas oportunidades antes del descanso. Jonathan David, Lookman, Baena y Kang-in estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero Aitor volvió a convertirse en el salvador de Osasuna con una doble intervención antes del paso por los vestuarios.

El guardameta visitante continuó con su exhibición al comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, su resistencia terminó poco después. Antes de que Osasuna pudiera completar sus cambios, Kang-in Lee culminó una brillante jugada colectiva iniciada, una vez más, por Cardoso.

El segundo tanto dejó muy tocado al conjunto navarro. Apenas unos minutos después, Le Normand apareció para marcar el tercero y sentenciar prácticamente el encuentro. Ramis dio entrada entonces a Barja, Rubén García y Budimir, pero la reacción ya parecía imposible.

Simeone aprovechó la amplia ventaja para mover el banquillo y realizar una triple sustitución. Jonathan David abandonó el terreno de juego entre aplausos después de completar un debut como local que alimenta la ilusión de los seguidores rojiblancos.

El Atlético aún tuvo tiempo para redondear la goleada. Baena puso el cierre a una noche de dominio rojiblanco tras aprovechar otra acción de calidad de Cardoso, quien terminó como uno de los nombres propios del partido.

Más allá del resultado, el encuentro dejó varias señales positivas para Simeone: Jonathan David respondió con gol y asistencia, Cardoso tomó protagonismo desde el centro del campo y el equipo mostró recursos tácticos y ofensivos para afrontar una temporada en la que la competencia interna promete ser intensa.