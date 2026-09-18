Cristiano Ronaldo desafía al tiempo: Jorge Jesus le mantiene en Portugal a los 41 años

Cristiano Ronaldo continúa desafiando al calendario. A los 41 años, el delantero del Al Nassr ha vuelto a ser incluido en la selección de Portugal, esta vez por el nuevo técnico nacional, Jorge Jesus, que ha decidido contar con el veterano capitán para el inicio de la próxima Liga de Naciones.

La convocatoria supone también el primer gran movimiento de Jorge Jesus al frente de la selección portuguesa. El entrenador, de 71 años, tomó las riendas del combinado luso después del Mundial de 2026, relevando al español Roberto Martínez.

El nuevo seleccionador conoce bien a Ronaldo. Ambos coincidieron la pasada temporada en Arabia Saudí, cuando Jorge Jesus dirigía al Al Nassr. Ahora, el técnico vuelve a depositar su confianza en el delantero, quien recientemente dejó abierta la posibilidad de que 2026 sea «probablemente» su último año como futbolista profesional.

La presencia de Ronaldo llega después de un Mundial histórico a nivel individual, aunque menos brillante para Portugal en el plano colectivo. El delantero logró un registro inédito al marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, pero el conjunto portugués quedó eliminado en octavos de final ante España, que posteriormente conquistaría el título, tras perder 1-0.

La participación de Cristiano durante aquel torneo también generó debate en Portugal. Roberto Martínez fue cuestionado por mantener al delantero habitualmente en el equipo titular y por el escaso protagonismo concedido a Gonçalo Ramos como alternativa ofensiva.

Jorge Jesus introduce pocos cambios respecto a la etapa anterior, aunque su primera lista incluye algunas novedades destacadas. Entre ellas aparecen el delantero Fábio Silva, actualmente en el Borussia Dortmund, y el centrocampista João Palhinha, del Benfica, que regresan al combinado nacional.

Portugal afrontará ahora una exigente sucesión de encuentros en la Liga de Naciones. El conjunto luso, campeón del torneo en 2019 y 2025, comenzará en Lisboa ante Gales el jueves. Posteriormente viajará para medirse con Noruega, el 27 de septiembre, y Dinamarca, el 1 de octubre, antes de volver a enfrentarse a Noruega el día 4 en Oporto.

Convocatoria de Portugal

Porteros: Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica).

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).