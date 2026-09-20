Raphinha desata al Barça y dispara al líder antes del parón

El Barcelona se marcha al parón con las mejores sensaciones posibles. El equipo de Hansi Flick volvió a demostrar que atraviesa un momento extraordinario y remontó ante un Sevilla que durante buena parte del encuentro consiguió plantarle cara. El conjunto andaluz llegó a ponerse por delante, pero terminó sucumbiendo ante la pegada azulgrana y, especialmente, ante un Raphinha imparable.

El brasileño fue el gran protagonista de la noche con un hat-trick que eleva su cuenta hasta los doce goles en Liga y le mantiene al frente de la clasificación de máximos goleadores. El Barça, además, continúa disparando sus registros ofensivos: suma ya 31 tantos en apenas siete jornadas, una cifra que refleja la dimensión del arranque del conjunto catalán.

Flick introdujo una modificación importante bajo palos. Livakovic ocupó el lugar del lesionado Joan García, mientras Cubarsí regresó al eje de la defensa. Enfrente, el Sevilla salió con la intención de no conceder terreno y planteó una presión adelantada que durante el primer tramo consiguió incomodar al líder.

Los locales encontraron premio a su buen inicio. Correia ganó metros por la banda y puso un centro preciso que Fofana convirtió en el 1-0 con un cabezazo ante el que nada pudo hacer el Barcelona. Era la primera vez en toda la temporada que los azulgranas se encontraban por detrás en el marcador.

La reacción, sin embargo, fue inmediata. El Barça no perdió la calma y Raphinha volvió a aparecer para poner las tablas. El brasileño recibió, dejó atrás a Sangante con un recorte y cruzó el balón con precisión para batir a Odysseas. Otra demostración de la enorme confianza con la que está jugando el atacante.

El primer tiempo terminó con empate y buenas sensaciones para el Sevilla, que consiguió competir de tú a tú frente a un Barcelona que acostumbra a imponer su ley desde el inicio. Hubo incluso momentos de tensión con Lamine Yamal, que reclamó una pena máxima que el árbitro no consideró y posteriormente tuvo un enfrentamiento gestual con parte de la grada.

El Barça acelera tras el descanso

La segunda mitad cambió el escenario. El Barcelona elevó la intensidad y comenzó a encontrar espacios con mayor facilidad. Lamine Yamal dispuso de dos oportunidades en los primeros compases y avisó de que el partido comenzaba a inclinarse hacia el lado visitante.

La sentencia llegó poco después. Lamine volvió a generar peligro desde el costado y colocó un centro perfecto para que Raphinha apareciera en el área y cabeceara el 1-2. El brasileño alcanzaba así los once goles ligueros y confirmaba su extraordinaria adaptación a la posición de delantero centro.

El Sevilla comenzó a acusar el desgaste y el Barcelona pasó a controlar completamente el encuentro. La noche dejó además una nueva preocupación para Flick: Christensen tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas después de sufrir otro problema muscular.

Raphinha todavía tenía una última exhibición preparada. Primero estuvo muy cerca de completar su triplete de una manera espectacular, ya que uno de sus lanzamientos de córner terminó estrellándose contra el poste. Poco después sí llegó el tercero.

En el minuto 69, Lamine Yamal volvió a participar en la jugada y Raphinha superó la salida del guardameta sevillista con una delicada vaselina. El 1-3 cerraba prácticamente el partido y completaba un hat-trick especialmente llamativo: un gol con la derecha, otro con la izquierda y uno de cabeza.

El Sevilla buscó reducir distancias en el tramo final, pero el marcador ya no volvió a moverse. El Barça incluso dispuso de alguna ocasión más para ampliar la diferencia.

Con el pitido final, el conjunto azulgrana confirmó una nueva victoria y llega al parón lanzado. La combinación de eficacia, talento individual y capacidad goleadora está convirtiendo al equipo de Flick en uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada.