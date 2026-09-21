El Atlético retrata al Madrid y le propina un golpe directo a LaLiga

El Atlético de Madrid volvió a convertir el derbi madrileño en una tarde de celebración. El conjunto rojiblanco derrotó al Real Madrid en un Metropolitano entregado y dejó a su vecino sumido en un escenario de dudas.

Con un Vinicius y Mbappé «desaparecidos», el equipo de José Mourinho fue incapaz de imponer su juego, sufrió con la velocidad de Giuliano Simeone y terminó pagando muy caro un error defensivo que desembocó en la expulsión de Huijsen.

El encuentro tuvo dos caras completamente distintas. Durante una primera mitad cerrada, intensa y cargada de tensión, ambos equipos se dedicaron más a protegerse que a atacar. Tras el descanso, todo cambió. El Atlético encontró el espacio que necesitaba, golpeó desde el costado y obligó al Madrid a jugar durante muchos minutos en inferioridad.

El ambiente ya anunciaba una noche complicada para los blancos. El Metropolitano recibió a sus jugadores con una presión constante y convirtió cada disputa en un pequeño partido dentro del partido. Vinicius, Mbappé y Courtois concentraron buena parte de los silbidos, mientras que la grada rojiblanca convirtió el himno y cada recuperación en una demostración de fuerza.

El fútbol, sin embargo, tardó en aparecer.

Poca producción y demasiada tensión

El Real Madrid salió intentando presionar arriba, aunque sin demasiada coordinación. El Atlético, por su parte, cerró los espacios interiores y trató de impedir que Mbappé y Vinicius pudieran correr. El resultado fue un encuentro espeso, con muchas interrupciones y escasas ocasiones.

Arda Güler tuvo el primer disparo entre los tres palos, aunque el Atlético respondió con algunas aproximaciones protagonizadas por Kang-in Lee. El surcoreano fue uno de los jugadores más activos de su equipo y encontró espacios para aparecer por diferentes zonas del ataque.

La batalla táctica también tuvo un protagonista evidente: Giuliano Simeone. El argentino trabajó sobre la banda y colaboró en la vigilancia de Vinicius, mientras que el Madrid intentaba encontrar vías de salida mediante el juego directo.

La tensión aumentó antes del descanso. Una acción entre Bellingham y Cuti Romero generó una larga revisión arbitral y dejó una de las imágenes polémicas de la noche. Ortiz Arias tuvo que acudir al monitor del VAR para revisar la jugada y finalmente mantuvo al argentino sobre el terreno de juego.

El Madrid también reclamó un posible penalti sobre Mbappé, pero el colegiado decidió no señalar la pena máxima.

El descanso llegó con empate y con una sensación clara: había mucho derbi, pero poco fútbol.

Giuliano rompe el partido

Simeone movió ficha en el descanso con la entrada de Koke. El cambio aportó pausa y control al centro del campo rojiblanco. Y prácticamente desde el comienzo de la segunda mitad el Atlético encontró el camino para atacar la espalda de la defensa madridista.

Una diagonal puso a Giuliano Simeone en ventaja. Huijsen llegó tarde a la acción, sujetó al atacante dentro del área y Ortiz Arias señaló penalti después de revisar la jugada en el VAR.

Esta vez no hubo discusión sobre la expulsión. El central madridista vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez.

Grimaldo asumió la responsabilidad desde los once metros. Su lanzamiento, potente y ajustado, superó a Courtois y colocó al Atlético por delante.

El golpe obligó a Mourinho a reaccionar inmediatamente. Vinicius abandonó el campo y también salió Arda Güler. Diomande y Rüdiger entraron para intentar equilibrar un partido que empezaba a escaparse.

No hubo tiempo para que los cambios modificaran el guión.

El segundo golpe llega por la banda

El Atlético encontró una y otra vez el camino por el costado. Giuliano volvió a ganar su duelo y puso un centro preciso hacia el área. Jonathan David apareció en el momento justo para rematar de primeras y hacer el segundo.

El Metropolitano explotó.

Con el 2-0, el Atlético tuvo incluso oportunidades para sentenciar definitivamente. Courtois mantuvo al Madrid con vida con una intervención extraordinaria ante un remate de Cuti Romero. En la segunda jugada, Rüdiger apareció para evitar otro gol prácticamente sobre la línea.

Julián Álvarez entró al terreno de juego entre una fuerte pitada de la grada rojiblanca, pero tuvo una ocasión inmejorable para marcar el tercero. Courtois volvió a responder.

El Madrid estaba contra las cuerdas, aunque Diomande aportó una dosis de velocidad y desborde que hasta entonces había brillado por su ausencia en el ataque visitante. Oblak tuvo que intervenir ante una de sus apariciones.

Rüdiger devuelve la emoción

Cuando el encuentro parecía decidido, el Real Madrid encontró una pequeña ventana para creer.

Bernardo Silva, incorporado en el tramo final, puso un balón al área y Rüdiger apareció para cabecearlo al fondo de la red. El 2-1 devolvió cierta incertidumbre al derbi y permitió al conjunto blanco afrontar los últimos minutos con otra actitud.

Pero la reacción llegó demasiado tarde.

El Atlético cerró espacios, defendió con intensidad y dejó correr el reloj mientras el Madrid intentaba generar una última oportunidad. Los blancos mostraron más determinación en esos minutos finales que durante buena parte del encuentro, pero ya no encontraron el empate.

El pitido final confirmó una victoria que tiene un peso especial para el Atlético. El equipo de Simeone vuelve a demostrar que los grandes partidos ante el Real Madrid se le dan especialmente bien y, además, deja al conjunto de Mourinho obligado a replantearse muchas cosas.

El Madrid se marcha del Metropolitano con una derrota, un expulsado y nuevas dudas sobre su rendimiento. El Atlético, en cambio, sale reforzado de un derbi que cambió completamente después del descanso y que terminó convirtiendo la noche rojiblanca en una nueva pesadilla para su eterno rival.