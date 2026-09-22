De la Fuente ata su futuro a «la Roja» hasta 2032: “Lo mejor está por llegar”

Luis de la Fuente seguirá al frente de la selección española durante los próximos grandes torneos internacionales. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado ampliar el contrato del técnico hasta 2032, una decisión con la que pretende dar continuidad al proyecto que ha llevado a España a conquistar sus últimos grandes títulos.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la reunión de la junta directiva de la RFEF celebrada este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La ampliación contempla la presencia de De la Fuente en las Eurocopas de 2028 y 2032, además del Mundial de 2030, que tendrá a España como una de sus sedes junto a Portugal y Marruecos, con Argentina, Paraguay y Uruguay también integrados en la organización.

Durante el acto oficial de la renovación, el seleccionador se mostró ambicioso y dejó claro que no considera cerrado el ciclo de éxitos iniciado bajo su dirección.

“No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar”, afirmó De la Fuente.

El entrenador, de 65 años, también reconoció la especial motivación que le genera permanecer al frente del combinado nacional durante la próxima gran cita mundialista. “Me hace especial ilusión llegar al Mundial 2030, pero también me hace ilusión llegar a la Eurocopa de 2032”, señaló.

Una apuesta por la continuidad

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, defendió la prolongación del contrato como una fórmula para garantizar estabilidad tanto al seleccionador como a su cuerpo técnico y a los jugadores.

La intención inicial estaba centrada en asegurar la continuidad de De la Fuente hasta el Mundial de 2030, pero la Federación decidió ampliar el compromiso dos años adicionales. Louzán justificó la decisión destacando los resultados obtenidos por el técnico desde su llegada al banquillo absoluto.

De la Fuente asumió el cargo después del Mundial de Catar 2022, tras la eliminación de España ante Marruecos en los octavos de final y la posterior salida de Luis Enrique. Desde entonces, el equipo nacional ha incorporado importantes trofeos a su palmarés.

Bajo su dirección, España conquistó la Liga de Naciones en 2023, la Eurocopa y el Mundial de 2026. Además, alcanzó la final de la Liga de Naciones de 2025, en la que cayó ante Portugal en una tanda de penaltis.

La trayectoria de De la Fuente con la Federación comenzó mucho antes de llegar al primer equipo. Desde su incorporación a la estructura federativa en 2013, también dirigió diferentes categorías inferiores de la selección española y consiguió varios títulos internacionales.

El técnico ya piensa en los próximos retos

Pese a tener asegurado su futuro a largo plazo, De la Fuente quiso poner el foco en los objetivos inmediatos. El seleccionador aseguró que afrontará el nuevo contrato con la misma exigencia y competitividad que ha marcado su etapa en el banquillo.

Los próximos compromisos estarán vinculados a la Liga de Naciones. España, encuadrada en el grupo A3, visitará Wembley para enfrentarse a Inglaterra el 26 de septiembre. Tres días después recibirá a Croacia en Sevilla. El calendario continuará el 3 de octubre contra la República Checa y finalizará esta serie de encuentros el día 6 ante Croacia en Split.

De la Fuente también confirmó que no ha recibido ofertas de otros clubes o selecciones. Su decisión, en cualquier caso, pasa por continuar ligado a la Federación, institución a la que considera ya parte de su entorno personal.