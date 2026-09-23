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BALÓN DE ORO | LA CARRERA POR EL PREMIO ENTRA EN SU RECTA FINAL

Mbappé se aferra a sus goles para reclamar el «Balón de Oro»

El delantero francés defiende que el galardón reconoce el rendimiento individual y recuerda que terminó como máximo goleador en LaLiga, la Champions y el Mundial

Mbappé se aferra a sus goles para reclamar el "Balón de Oro"
Mbappé PD.
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Kylian Mbappé ha decidido poner sobre la mesa sus argumentos para conquistar el próximo Balón de Oro. El delantero del Real Madrid considera que el premio debe valorar, ante todo, la actuación individual de cada futbolista y sostiene su candidatura apoyándose en una temporada marcada por sus registros goleadores.

En declaraciones a RFI, el capitán de la selección francesa subrayó que el galardón no distingue al mejor equipo, sino a un jugador concreto. «La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar» es, a su juicio, uno de los principales factores que deben determinar el resultado.

Los números respaldan parte de su argumento. Mbappé cerró la última temporada como máximo goleador de LaLiga, con 25 tantos, y también lideró la clasificación de artilleros de la Liga de Campeones, donde alcanzó los 15 goles.

Su actuación con Francia en el Mundial 2026 elevó todavía más sus estadísticas. Con diez goles durante el torneo, el atacante pasó a ser el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, con 22 tantos acumulados en sus tres participaciones.

«Creo que puede ser un buen año para mí y tengo buenas sensaciones», señaló el futbolista, que afronta la votación pese a que el Real Madrid terminó la campaña sin títulos y Francia quedó eliminada en las semifinales del Mundial.

Entre sus principales competidores aparece precisamente un compañero de selección: Ousmane Dembélé. También figuran en la carrera Lionel Messi, finalista mundialista con Argentina, y varios integrantes de la selección española campeona del mundo, entre ellos Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres.

La dimensión internacional de la votación también tiene un significado especial para Mbappé. Una quinta parte de los cien votos procederá de África, continente con el que mantiene un vínculo familiar a través de sus raíces argelinas por parte materna y camerunesas por parte paterna.

«Siempre me he sentido muy querido cada vez que he pisado el continente africano», afirmó el delantero, que reconoció su satisfacción por ser relacionado con uno de los premios individuales más importantes del fútbol.

La incógnita se resolverá el próximo 26 de octubre, cuando Londres acoja la gala en la que se anunciará al ganador del Balón de Oro.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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