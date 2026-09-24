Cristiano Ronaldo desafía al tiempo: el gol 1.000 ya tiene fecha en su cabeza

Cristiano Ronaldo no quiere poner fecha a su retirada, pero sí tiene un objetivo perfectamente definido: llegar a los 1.000 goles. El delantero portugués, que acumula 979 tantos durante su carrera profesional, aseguró este miércoles que confía en alcanzar una cifra histórica y, si es posible, hacerlo defendiendo la camiseta de su país.

“Quiero llegar y voy a llegar”, afirmó Ronaldo durante su intervención en el Portugal Football Summit, celebrado en Oeiras, cerca de Lisboa. El atacante, sin embargo, quiso matizar que alcanzar el millar no se ha convertido en una obsesión.

“Cuando haces las cosas por obsesión, no suelen salir como quieres”, explicó.

De los 979 goles que contabiliza actualmente, 450 fueron conseguidos con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa. Precisamente con el combinado nacional quiere escribir uno de los últimos capítulos de su extraordinaria trayectoria.

Para Ronaldo, alcanzar los 1.000 goles con Portugal tendría un significado especial. “Sería la guinda del pastel”, señaló. Y añadió que marcar ese tanto con la selección supondría “la culminación de una bonita historia”.

Una retirada todavía sin fecha

La continuidad de Cristiano Ronaldo también fue uno de los asuntos centrales de su comparecencia. A sus 41 años, el portugués reconoció que todavía desconoce cuándo llegará el momento de abandonar el fútbol profesional.

“No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera. Me gustaría saberlo, pero no lo sé”, confesó.

El atacante explicó que con el paso de los años aprendió a centrarse en el presente y a no anticipar lo que ocurrirá en el futuro. Aun así, dejó abierta una posibilidad que alimenta las dudas sobre su continuidad: “Es muy posible que este sea el último año”.

Nuevo ciclo en Portugal

Ronaldo afronta ahora una nueva etapa con la selección portuguesa, que inicia la defensa de su título de la Liga de las Naciones bajo las órdenes de Jorge Jesus. El técnico sustituye al español Roberto Martínez, al que el delantero quiso reconocer públicamente por su trabajo al frente del combinado luso.

Sobre su nuevo entrenador, Ronaldo fue claro: considera que su elección fue acertada. Jorge Jesus ya conoce al delantero de su etapa en el Al Nassr y ahora ambos deberán trasladar esa relación al equipo nacional.

El capitán portugués también dejó claro que está preparado para asumir cualquier papel que le encomiende el técnico, incluso si eso significa comenzar un encuentro desde el banquillo.

“Estoy dispuesto a entrar, salir o no jugar”, aseguró.

Ronaldo insistió en que su presencia en la selección no debe estar determinada por su nombre ni por los títulos que acumula, sino por aquello que todavía puede aportar al equipo.

“Quiero ayudar con lo que pueda aportar, no por mi currículum”, afirmó.

Portugal inicia la defensa del título

La selección portuguesa arrancará este jueves su camino en la defensa de la Liga de las Naciones frente a Gales, en el Estadio José Alvalade de Lisboa.

El calendario continuará con una visita a Noruega el día 27, seguida de un desplazamiento a Dinamarca el 1 de octubre. Portugal cerrará esta serie de compromisos el 4 de octubre con un nuevo enfrentamiento ante Noruega en el Estadio do Dragão, en Oporto.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo mantiene la mirada puesta en una cifra que podría convertirse en uno de los últimos grandes hitos de su carrera: 1.000 goles.