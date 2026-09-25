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BALÓN DE ORO | EL DESAFÍO DE LA ESTRELLA DEL BARÇA

El aviso de Lamine Yamal: “Si no lo gano este año, lo ganaré el siguiente”

El azulgrana reivindica el valor de la magia por encima de las estadísticas y lanza un mensaje ambicioso: quiere ganar la Champions, multiplicar sus títulos y dejar huella en la historia del fútbol

El aviso de Lamine Yamal: “Si no lo gano este año, lo ganaré el siguiente”
Lamine Yamal PD.
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Lamine Yamal mira hacia arriba. Muy arriba. El futbolista del Barcelona no se conforma con ser una de las grandes figuras del presente: quiere convertirse en uno de los nombres que marquen una época.

En plena carrera por el Balón de Oro, el delantero azulgrana tiene claro qué debería premiar el prestigioso trofeo. Para él, no basta con acumular goles o estadísticas. Hay algo que no aparece en ninguna tabla: la magia.

“Debe ganarlo el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que te hace sonreír”, explica Yamal en L’Équipe. Una declaración que encaja perfectamente con su manera de entender el fútbol.

La magia como bandera

El jugador del Barça pone como referentes a dos futbolistas que representan esa filosofía: Lionel Messi y Ronaldinho. Ambos, según su visión, fueron capaces de convertir el fútbol en espectáculo y generar una conexión especial con el aficionado.

Yamal considera que esa capacidad para sorprender es precisamente uno de sus principales argumentos. A sus ojos, su manera de jugar tiene tanto peso como sus números.

Además, cuenta con un palmarés que respalda su candidatura. El extremo destaca los títulos logrados con el Barcelona y, especialmente, el Mundial conquistado con España, un éxito que considera un elemento diferencial en la lucha por el premio.

No mira a nadie: se mira a sí mismo

La mentalidad del joven futbolista tampoco contempla el conformismo. Su objetivo es mejorar temporada tras temporada y superar sus propios registros.

Más goles. Más regates. Más títulos.

Yamal quiere seguir creciendo en todos los aspectos de su juego y tiene un objetivo colectivo marcado en rojo: la Champions League.

Ya suma tres Ligas, pero no quiere detenerse ahí. Aspira a conquistar muchas más y sueña con levantar varias Copas de Europa.

“Quiero que me recuerden como Lamine Yamal”

Hay una frase que resume su ambición. El futbolista no quiere vivir bajo la sombra de ningún otro jugador ni construir su carrera a partir de comparaciones.

Quiere tener una identidad propia.

Quiere que, cuando se hable de fútbol dentro de muchos años, su nombre aparezca entre los grandes.

Y el Balón de Oro, gane o no gane esta edición, forma parte de ese camino. Si no lo consigue ahora, volverá a intentarlo. Si lo conquista, irá a por otro.

Porque para Lamine Yamal el objetivo no parece ser llegar a la cima.

El objetivo es quedarse allí.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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