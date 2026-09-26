Harry Kane apunta al Balón de Oro: “Ahora es mi mejor oportunidad”

Harry Kane no esconde su ambición. El delantero de la selección inglesa considera que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y admite que el presente representa, probablemente, su ocasión más clara para aspirar al Balón de Oro.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento de la Liga de Naciones contra España en Wembley, Kane recordó el gran rendimiento que ofreció durante la pasada campaña, tanto en el plano individual como en el colectivo. El atacante destacó especialmente los títulos conquistados y sus registros goleadores, argumentos que le permiten mirar con optimismo a uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol.

La pasada temporada, el jugador del Bayern de Múnich conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de terminar como máximo goleador europeo con 36 tantos. Un balance que, unido a su rendimiento con Inglaterra, le hace pensar que sus posibilidades de luchar por el galardón son especialmente importantes ahora.

Kane, no obstante, dejó claro que la decisión final no está en sus manos. Su papel, según explicó, consiste en seguir ofreciendo su mejor versión sobre el terreno de juego y dejar que sean los encargados de votar quienes determinen el resultado.

España, el próximo gran desafío

Antes de pensar en premios individuales, Kane tiene la mirada puesta en el compromiso ante España. El internacional inglés considera que el combinado español atraviesa un momento especialmente destacado y lo calificó como uno de los rivales más exigentes que puede encontrar actualmente.

Una victoria en Wembley supondría, además, un importante impulso para Inglaterra de cara al resto de la competición y a los próximos grandes objetivos internacionales.

El delantero también analizó las diferencias entre ambas selecciones. Mientras España ha convertido la posesión y la circulación del balón en una seña de identidad desarrollada desde las categorías inferiores, Inglaterra apuesta por explotar otras cualidades de su plantilla.

Kane reivindicó así una identidad propia para el conjunto inglés, basada en recursos como la potencia física, la velocidad y el ritmo de sus futbolistas. Para el atacante, la clave no pasa por imitar el estilo de otros equipos, sino por aprovechar las características que hacen reconocible a Inglaterra.