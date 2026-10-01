Cristiano Ronaldo rompe con Portugal tras el pulso con Jorge Jesus

La concentración de Portugal vive horas de máxima tensión después de la inesperada salida de Cristiano Ronaldo. El capitán portugués habría decidido abandonar al equipo tras quedarse sin disputar un solo minuto ante Noruega y después de las contundentes declaraciones realizadas por el seleccionador, Jorge Jesus.

El técnico dejó claro en rueda de prensa que las decisiones deportivas no estarían condicionadas por el peso de ningún futbolista. «Soy el entrenador», afirmó, antes de explicar que había comunicado a Ronaldo que comenzaría el encuentro desde el banquillo y que solo recurriría a él si consideraba necesario hacerlo durante el partido.

Jesus fue todavía más tajante al asegurar que ningún jugador ni dirigente modificaría sus decisiones: «Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol».

Horas después, Ronaldo abandonó la concentración. Imágenes difundidas por el diario portugués A Bola muestran al delantero saliendo del lugar donde se encontraba concentrado el combinado nacional y subiendo a una furgoneta negra.

La situación adquirió una dimensión todavía mayor cuando trascendió que el futbolista habría regresado al hotel para recoger sus pertenencias y solicitar el traslado de su avión privado hasta Copenhague. Según la información publicada por MARCA, el atacante tendría decidido abandonar definitivamente la concentración.

Un desenlace inesperado

Ronaldo había sido titular en el encuentro anterior frente a Gales, pero no participó en el triunfo portugués contra Noruega. Tras el pitido final, abandonó el terreno de juego rumbo a los vestuarios y posteriormente tampoco habría participado en las sesiones de entrenamiento previas al siguiente compromiso.

La secuencia de acontecimientos ha disparado las especulaciones sobre el futuro del máximo referente de la selección portuguesa. En el entorno del combinado luso ya se contempla la posibilidad de que esta marcha suponga el final de su etapa internacional.

De confirmarse, el adiós llegaría después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de Portugal. Ronaldo ha sido una figura central en la historia reciente del país y conquistó con la selección la Eurocopa y dos ediciones de la Nations League.

Intento de última hora para convencerle

La tensión alcanzó su punto máximo cuando, según la información difundida desde Portugal, Jorge Jesus y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, acudieron al aeropuerto para tratar de convencer al delantero de que permaneciera junto al grupo.

El intento no habría dado resultado. El avión privado de Ronaldo aterrizó en Copenhague alrededor de las 22:15 horas y volvió a despegar poco más de una hora después con destino a Madrid.

El futbolista habría dejado así atrás a sus compañeros en plena concentración, mientras crece la incertidumbre sobre si volverá a vestir la camiseta de Portugal.

Después de 23 años de éxitos, títulos y récords con el combinado nacional, la trayectoria internacional de Cristiano Ronaldo podría estar afrontando un desenlace tan inesperado como abrupto.