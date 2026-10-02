Portugal sobrevive al terremoto de Cristiano y golpea a Dinamarca

Portugal encontró una respuesta sobre el terreno de juego a las turbulencias que habían sacudido su concentración. La selección dirigida por Jorge Jesús derrotó este jueves a Dinamarca por 2-4 en Copenhague y encadenó su tercera victoria en la Liga de Naciones, afianzándose en lo alto del grupo A4.

La jornada estuvo inevitablemente marcada por la ausencia de Cristiano Ronaldo. El capitán portugués abandonó la concentración el miércoles, mientras sus compañeros se ejercitaban en el Parken Stadion, después de haber sido suplente y no disputar minutos en el encuentro anterior. El episodio generó incertidumbre alrededor del combinado luso, pero la respuesta llegó con goles.

Gonçalo Ramos asumió desde el inicio la responsabilidad ofensiva que le había otorgado Jorge Jesús. El delantero avisó primero con un disparo que terminó estrellándose contra el poste y poco después participó en la jugada que abrió el marcador.

João Cancelo recuperó el balón y lanzó una rápida transición. Ramos intervino en la combinación y terminó devolviendo la pelota al lateral, que definió ante Mads Hermansen para colocar el 0-1 en el marcador.

Dinamarca no tardó en reaccionar. Mikkel Damsgaard firmó una espectacular acción individual y, con un potente lanzamiento desde fuera del área, igualó el encuentro en el minuto 23.

La alegría local duró poco. Dos minutos después, Bruno Fernandes encontró a Ramos con un pase preciso. El delantero quedó frente al guardameta danés y resolvió con un disparo raso para devolver la ventaja a Portugal.

El segundo tiempo volvió a empezar con máxima igualdad. Rasmus Højlund aprovechó una ocasión en el minuto 53 para establecer el 2-2 y celebró el tanto con un gesto inspirado en una de las celebraciones más reconocibles de Cristiano Ronaldo.

Portugal, sin embargo, volvió a tomar el control. En el 67′, Bruno Fernandes puso un balón al área y Vitinha apareció para cabecearlo y establecer el 2-3.

Cuando Dinamarca buscaba el empate, João Félix apareció para cerrar definitivamente el partido. El atacante llevaba apenas seis minutos sobre el césped cuando aprovechó un pase de Diogo Dalot y sentenció el encuentro con el cuarto tanto portugués.

El triunfo permite a Portugal alcanzar los nueve puntos de nueve posibles y consolidarse como líder del grupo A4. Jorge Jesús, además, mantiene un pleno de victorias desde su llegada al banquillo de la selección.

Dinamarca permanece con tres puntos, los mismos que Gales y Noruega. Los galeses se impusieron este jueves por 2-1 a los noruegos.

La incógnita de Cristiano sigue abierta

La situación de Cristiano Ronaldo continúa siendo el principal foco de atención alrededor de la selección portuguesa. El delantero, de 41 años, decidió abandonar la concentración el miércoles sin ofrecer públicamente todos los detalles de su decisión.

La titularidad de Gonçalo Ramos, anunciada previamente por Jorge Jesús, había alimentado la posibilidad de que Cristiano volviera a quedarse en el banquillo. Ahora, su futuro con el combinado nacional vuelve a quedar rodeado de interrogantes.

El seleccionador portugués ha optado por rebajar la tensión y centrar el discurso en el rendimiento del equipo. Antes del encuentro había señalado que esperaría hasta después del próximo partido para explicar su versión de lo sucedido.

Portugal afrontará ese compromiso el domingo en Oporto frente a Noruega. Ese mismo día, Dinamarca buscará recuperarse ante Gales en Cardiff.

Portugal mantiene su idilio con la Liga de Naciones

La competición vuelve a sonreír a Portugal. La selección lusa es la vigente campeona y también la máxima ganadora histórica del torneo, con dos títulos conquistados en 2019 y 2025.

Además, el escenario de este jueves tenía un precedente reciente. Portugal y Dinamarca ya se habían enfrentado en la pasada edición, en unos cuartos de final que terminaron con remontada portuguesa tras la derrota sufrida en Copenhague.

Esta vez, los lusos volvieron a salir del Parken Stadion con los tres puntos. Y lo hicieron en una noche en la que el ruido generado alrededor de Cristiano Ronaldo quedó, al menos durante 90 minutos, eclipsado por la respuesta colectiva de Portugal.