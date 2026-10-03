Lamine enciende la fiesta, España se duerme y Merino rescata el golpe definitivo

España volvió a demostrar que tiene recursos suficientes para ganar incluso cuando deja de pisar el acelerador. La selección de Luis de la Fuente se impuso por 3-1 a la República Checa en el Tartiere en un encuentro que tuvo dos caras muy diferentes: una primera parte de dominio absoluto y una segunda en la que la relajación española dio vida a un rival que llegó a soñar con el empate.

El partido quedó prácticamente encaminado en poco más de media hora. Lamine Yamal abrió el marcador con otra de esas acciones que empiezan a convertirse en su sello personal y Rodri amplió la ventaja antes del descanso. España controlaba el balón, el ritmo y los espacios, mientras los checos apenas encontraban la manera de salir de su campo.

«Estamos bien. Estoy muy contento. Tenía ganas de volver a la @SEFutbol después del Mundial y no hay mejor forma». «Este gol va para mi chica y su familia, que me estaban viendo». 🗣️ Lamine Yamal, en el vestuario de la @SEFutbol.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/4S1b2fg07O — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2026

Pero después del descanso todo cambió. Los cambios y la pérdida de intensidad permitieron a Chequia crecer. Slama recortó distancias y, poco después, los visitantes llegaron a celebrar el empate, aunque el gol terminó anulado por una infracción previa. Con el partido convertido en una situación incómoda, Mikel Merino apareció en el tramo final para acabar con cualquier discusión.

El triunfo deja a España a un solo punto de certificar matemáticamente su presencia en los cuartos de final.

Lamine vuelve a sacar la varita

De la Fuente aprovechó la situación para introducir numerosas novedades en el once. Solo Lamine Yamal y Álex Baena repitieron respecto al encuentro anterior frente a Croacia. Raya ocupó la portería, mientras Fresneda y Fran García actuaron en los laterales. Le Normand y Laporte completaron la defensa.

En el centro del campo, Rodri y Pedri se encargaron de gobernar el partido, con Olmo y Baena por delante y Roberto como referencia ofensiva.

El plan funcionó desde el primer instante.

España monopolizó la pelota y sometió a una República Checa que se replegó con muchos hombres por detrás del balón. Los locales apenas necesitaron unos minutos para encontrar el camino hacia la portería de Kinsky.

Lamine ya había avisado con un disparo que se marchó fuera cuando, poco después, recibió un balón cerca del vértice del área. El extremo azulgrana se perfiló hacia su izquierda, preparó el golpeo y colocó la pelota lejos del alcance del guardameta checo.

Era el 1-0 y apenas habían transcurrido cinco minutos.

España siguió mandando con absoluta autoridad. Pedri, Rodri, Olmo y Baena encontraban espacios y movían el balón con una facilidad que obligaba a los checos a defender cada vez más cerca de su área. Lamine volvió a rozar el segundo en un mano a mano, aunque su vaselina acabó fuera.

El dominio, sin embargo, empezó a traducirse cada vez menos en ocasiones claras. España tenía el control, pero necesitaba volver a acelerar.

Rodri pone la tranquilidad

La oportunidad llegó pasada la media hora. Dani Olmo recibió un gran balón de Pedri dentro del área y buscó el remate de primeras. Kinsky respondió con seguridad y evitó el segundo.

La resistencia checa duró muy poco más.

En una transición rápida, Rodri rompió líneas, combinó con Pedri y acabó encontrándose con el balón dentro del área después de un rechace de la defensa. El centrocampista español no perdonó y convirtió la ocasión en el 2-0.

El segundo golpe dejó a Chequia prácticamente contra las cuerdas.

España pudo ampliar todavía más la ventaja antes del descanso. Baena probó una delicada vaselina que obligó a Kinsky a intervenir y Lamine tuvo otra oportunidad dentro del área, aunque esta vez su pierna derecha no encontró la precisión habitual.

El 2-0 parecía corto visto lo ocurrido durante los primeros 45 minutos.

España levanta el pie y Chequia reacciona

Tras el descanso, De la Fuente decidió refrescar las bandas. Lamine Yamal dejó su sitio a Víctor Muñoz y Yeremy Pino entró por Baena.

El cambio modificó el ritmo del encuentro.

España dejó de ejercer el mismo dominio y los checos comenzaron a ganar metros. Víctor Muñoz aportó electricidad por la derecha y tuvo una buena intervención que acabó con Roberto rematando cerca de la portería, pero Kinsky volvió a responder.

De la Fuente siguió moviendo piezas con las entradas de Mikel Merino y Fermín López por Pedri y Dani Olmo. España continuaba teniendo la pelota, pero ya no controlaba el partido con la misma autoridad.

Y entonces llegó el susto.

Slama recibió dentro del área y cruzó el disparo con precisión para superar a Raya. Era prácticamente la primera gran ocasión checa del encuentro y terminó convertida en gol.

El 2-1 cambió por completo el escenario.

La selección española, que había tenido el partido bajo control durante buena parte de la noche, comenzó a sentir la presión de un rival que ya no tenía nada que perder.

El empate que no subió al marcador

El momento más delicado llegó poco después. Un error defensivo y una mala intervención de Raya dejaron una segunda jugada en el área española que terminó con el balón dentro de la portería.

Los checos celebraron el empate, pero la alegría duró poco. El árbitro, después de revisar la acción, invalidó el tanto por una infracción cometida previamente.

España respiró.

La tensión aumentó todavía más cuando un futbolista checo vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su selección con diez jugadores. Con superioridad numérica, España recuperó algo de tranquilidad y comenzó a buscar el golpe que cerrara definitivamente el encuentro.

De la Fuente agotó sus cambios dando entrada a Zubimendi por Rodri, que recibió una sonora ovación del Tartiere.

Merino aparece cuando más hacía falta

El partido parecía condenado a un final incómodo hasta que España encontró el espacio para sentenciar.

Roberto recibió una entrada dura y la acción continuó con Víctor Muñoz lanzándose al ataque por la banda. El extremo ganó metros, llegó al área y puso el balón en una zona peligrosa.

Allí apareció Mikel Merino.

El centrocampista atacó el espacio como un delantero más y encontró la portería para marcar el 3-1 en el tramo final.

Se acabó la incertidumbre.

España había pasado de dominar con claridad a verse obligada a defender una ventaja mínima, pero terminó resolviendo el partido gracias a su profundidad de plantilla y a la aparición de Merino.

La selección suma otra victoria, mantiene su camino hacia los cuartos de final y queda a un punto de asegurar matemáticamente su clasificación. Ahora tocará esperar al próximo parón para conocer si España termina la fase como primera o segunda de grupo.