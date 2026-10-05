Mbappé desafía las advertencias y aparece en bicicleta durante su recuperación

Kylian Mbappé ha vuelto a dar que hablar. El delantero del Real Madrid compartió en Instagram un vídeo en el que aparece montando en bicicleta, una imagen que cobra especial interés después de las recientes advertencias sobre los riesgos de esta actividad para los jugadores de élite.

El francés aparece equipado con casco, sonriente y pedaleando por un camino. La publicación estuvo acompañada por una canción de Michel Fugain y Le Big Bazar, Les gentils, les méchants, con un fragmento que habla precisamente de “los buenos” y “los malos”.

La imagen llega mientras el futbolista trabaja para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda. Eso sí, hay un detalle importante: no se conoce cuándo fue grabado el vídeo. Por tanto, no es posible saber si Mbappé montó en bicicleta antes o después de sufrir el problema físico.

Poco antes de publicar las imágenes sobre la bicicleta, el delantero también había mostrado otra parte de su recuperación. En ese caso, apareció corriendo sobre una cinta, dejando claro que mantiene el trabajo físico durante su proceso de vuelta a los terrenos de juego.

La bicicleta que Mourinho puso en el punto de mira

La publicación de Mbappé llega pocos días después de unas declaraciones de José Mourinho en el pódcast Bet It Drive Show. El técnico portugués habló sobre las actividades que, desde su experiencia, pueden representar un riesgo innecesario para un futbolista profesional.

Mourinho citó expresamente la bicicleta y el esquí. Una caída, explicó, puede provocar desde una ausencia de varios partidos hasta una lesión de mayor gravedad que comprometa el rendimiento del jugador.

Sus palabras han adquirido ahora una nueva dimensión al aparecer Mbappé pedaleando durante su recuperación. Sin embargo, el vídeo no permite determinar si existe alguna relación entre ambas circunstancias.

Una vuelta todavía sin fecha

La lesión de Mbappé se produjo el 25 de septiembre durante el triunfo de Francia ante Turquía por 0-1. El atacante marcó el único gol del encuentro, pero tuvo que abandonar el terreno de juego poco después.

El jugador dejó posteriormente la concentración francesa y se perdió los siguientes partidos ante Bélgica e Italia.

Tras las pruebas médicas realizadas por el Real Madrid, el diagnóstico fue una “hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”. El club no estableció un plazo concreto para su regreso y dejó su evolución abierta.

Mientras tanto, Mbappé continúa trabajando para volver cuanto antes. La bicicleta, la carrera y el gimnasio forman parte de las imágenes que el propio jugador está dejando de su recuperación, aunque la fecha de su regreso a la competición todavía está pendiente de confirmación.