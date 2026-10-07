Merino cambia el guion y mete a España en cuartos de la Nations League

España estará en los cuartos de final de la Liga de las Naciones después de superar a Croacia por 1-2 en Split. La selección de Luis de la Fuente tuvo que atravesar un partido incómodo, físico y por momentos dominado por el conjunto balcánico, pero terminó imponiendo su calidad cuando el rival empezó a perder energía.

El gran protagonista fue Mikel Merino. El centrocampista entró tras el descanso y cambió el rumbo del encuentro. Marcó el tanto del empate y, cuando el partido agonizaba, volvió a aparecer dentro del área para completar su doblete y certificar una victoria que permite a España avanzar de ronda.

Croacia salió con la necesidad de reivindicarse después de su derrota ante Inglaterra y convirtió el duelo en una batalla desde el primer minuto. Presión alta, disputas constantes y ataques rápidos pusieron a prueba a una España que no consiguió controlar el ritmo durante buena parte del primer tiempo.

Lamine Yamal fue una de las pocas amenazas constantes. El extremo buscó el uno contra uno frente a Gvardiol y trató de romper la estructura croata desde la banda derecha, aunque encontró continuamente ayudas defensivas.

El equipo español, mientras tanto, sufría para encontrar espacios. Rodri y Pedri no conseguían imponer el ritmo habitual y los centrocampistas croatas, con Kovacic y Modric al frente, lograban incomodar la salida de balón.

Perisic adelanta a Croacia

El conjunto local avisó primero. Perisic encontró espacios por la izquierda y obligó a intervenir a Unai Simón en varias ocasiones. España no terminaba de ajustar su defensa y acabó pagando una pérdida en el centro del campo.

Kovacic condujo la transición y encontró a Matanovic, cuyo disparo obligó a Unai a realizar una gran intervención. El rechace quedó suelto dentro del área y Perisic, atento a la jugada, apareció para marcar el 1-0.

El tanto dio todavía más confianza a Croacia. Poco después, Matanovic volvió a tener una ocasión clarísima para ampliar la ventaja, pero Unai Simón respondió con otra parada decisiva.

España atravesaba sus peores minutos. El centro del campo no conseguía hacerse con el partido y arriba faltaba continuidad. Lamine era quien más peligro generaba, pero estaba demasiado aislado.

Antes del descanso, la selección tuvo alguna oportunidad para equilibrar el marcador. Dani Olmo estuvo cerca de aprovechar un centro de Cucurella y Lamine también probó fortuna con un disparo que terminó fuera.

España se marchó al vestuario por detrás y con la sensación de necesitar un cambio de rumbo.

La entrada de Merino transforma el partido

Luis de la Fuente movió ficha en el descanso y dio entrada a Mikel Merino por Baena. La modificación terminó siendo determinante.

España comenzó a instalarse cada vez más cerca del área croata. El balón circulaba con mayor fluidez y las llegadas empezaron a multiplicarse. Lamine continuaba siendo una fuente constante de peligro, mientras Dani Olmo encontraba más espacios.

Croacia, que había mantenido una intensidad altísima durante el primer periodo, comenzó a retroceder metros.

El empate terminó llegando en una acción dentro del área. Dani Olmo encontró a Merino y el centrocampista resolvió con un disparo raso ante el que Livakovic no pudo reaccionar.

El 1-1 cambió completamente el escenario. España pasó a controlar la posesión y Croacia quedó cada vez más encerrada cerca de su portería.

De la Fuente volvió a intervenir desde el banquillo y dio entrada a Zubimendi y Fermín. El objetivo era mantener el dominio y aumentar la presión sobre una defensa local que empezaba a mostrar signos de agotamiento.

Unai mantiene viva a España

Croacia todavía tuvo una oportunidad extraordinaria para volver a ponerse por delante. Perisic apareció nuevamente en el área y se encontró con una intervención salvadora de Unai Simón.

El guardameta español volvió a demostrar su importancia en un momento crítico del encuentro.

Poco después, el propio Perisic dejó a su equipo con diez jugadores tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Croacia afrontaba los últimos minutos en inferioridad y España se lanzó definitivamente en busca de la victoria.

La selección tenía el control, pero necesitaba encontrar el último golpe.

Y volvió a aparecer Merino.

El segundo golpe de Merino

Con el reloj entrando en los últimos minutos, el centrocampista recibió dentro del área. Controló el balón, se giró con rapidez y sacó un zurdazo que terminó dentro de la portería de Livakovic.

Era el 1-2.

Merino había pasado de ser una de las novedades del descanso a convertirse en el jugador decisivo del encuentro. Sus dos goles dieron la vuelta a un partido que España había comenzado perdiendo y que durante muchos minutos pareció complicarse seriamente.

Croacia intentó reaccionar en los instantes finales, pero el conjunto de De la Fuente supo defender la ventaja.

El pitido final confirmó la remontada española y, sobre todo, el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones.

España volvió a demostrar que puede sobrevivir a escenarios muy diferentes. Esta vez no necesitó dominar desde el comienzo: tuvo que resistir, corregir errores y esperar su momento. Cuando llegó, Mikel Merino se encargó de convertirlo en victoria.