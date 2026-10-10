El Atlético de Madrid sobrevive al límite y el Cuti Romero dicta sentencia

El Atlético tuvo que apurar hasta el último instante para evitar que se le escaparan dos puntos que parecían al alcance de la mano. Cuando el encuentro entraba en su recta final y las ocasiones desperdiciadas comenzaban a pesar demasiado, apareció Cuti Romero para convertirse en el inesperado protagonista de la noche. El argentino conectó un remate de cabeza a un envío exquisito de Baena y desató la celebración rojiblanca, castigando a un Alavés que había resistido incluso en inferioridad.

El desenlace tuvo mucho de justicia futbolística, pero también de advertencia para los hombres de Simeone. Con un jugador más durante buena parte del encuentro, el Atlético fue incapaz de traducir su dominio en tranquilidad. La insistencia en colgar balones al área facilitó el trabajo defensivo del conjunto vitoriano, especialmente ante la presencia de Sorloth, y el equipo madrileño terminó dependiendo de una acción individual para resolver lo que debería haber cerrado mucho antes.

Un empate provocado por errores propios

El Alavés llegó al descanso con vida gracias, en buena medida, a las concesiones de su rival. Cuando el primer tiempo se acercaba a su conclusión, dos futbolistas rojiblancos volvieron a quedar señalados: Lookman cometió una falta peligrosa en una zona comprometida y Le Normand terminó protagonizando un agarrón dentro del área pese a las advertencias arbitrales.

La acción requirió una revisión prolongada antes de que se señalara la pena máxima. Boyé asumió la responsabilidad desde los once metros y no perdonó, devolviendo la igualdad al marcador cuando el Atlético parecía tener controlada la situación.

El gol retrató los problemas de concentración de un equipo que, pese a disponer de más recursos y mayor iniciativa, volvió a complicarse la vida por errores evitables. El Alavés, que había encontrado dificultades para acercarse con verdadero peligro, recibió así una oportunidad que no estaba dispuesto a desperdiciar.

Durante el primer acto, el Atlético había intentado construir su juego a través de la posesión, aunque su circulación estuvo lejos de ser fluida. Lookman acumuló pérdidas y dificultó la continuidad de los ataques, mientras Ángel Pérez trataba de generar peligro desde la banda con varias aproximaciones. Jonathan David y Llorente también dispusieron de opciones para alterar el marcador, en un periodo marcado por las alternativas y la falta de contundencia.

Grimaldo golpea y el partido se enreda

Tras la reanudación, Grimaldo encontró la forma de cambiar el rumbo del encuentro. El defensor aprovechó una combinación con Jonathan David para culminar la jugada con un remate de zurda y adelantar a su equipo. La acción tuvo un valor añadido para el carrilero, que había sufrido en tareas defensivas y encontró en el gol una manera de reivindicarse.

Poco después, estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo lejano que volvió a poner en alerta al conjunto local. Sin embargo, la diferencia no fue suficiente para que el Atlético administrara el partido con serenidad.

Simeone recurrió a su banquillo para reforzar el ataque. Julián, Baena, Kang-in y Hancko fueron algunas de las piezas utilizadas en un intento de mantener la iniciativa y encontrar el golpe definitivo. Pero el dominio territorial no se tradujo en ocasiones claras con la frecuencia necesaria, y el Alavés siguió aferrado a sus posibilidades.

La expulsión de un futbolista local debía facilitar el trabajo rojiblanco, aunque el escenario terminó siendo más complicado de lo esperado. Ibáñez multiplicó sus esfuerzos para reducir el impacto de la inferioridad y Quique movió sus piezas desde el banquillo para mantener vivo el encuentro.

El Atlético, por su parte, continuó acumulando llegadas sin encontrar la precisión necesaria. La salida de Lookman y la sustitución posterior de Le Normand, que ya estaba amonestado, reflejaron los ajustes de Simeone en un tramo en el que cada error podía resultar definitivo.

El fútbol no perdona las ocasiones falladas

El Alavés tuvo incluso la oportunidad de dar un vuelco al encuentro. Mariano, recién incorporado, encontró espacio para lanzar una contra que pudo acabar en el segundo tanto local. La ocasión se escapó y dejó al equipo vitoriano expuesto a una de esas respuestas que tantas veces cambian la historia de un partido.

Y así ocurrió. Cuando el reloj apretaba y el empate parecía asentarse, Baena puso un balón medido con el exterior de su pie. Cuti Romero leyó perfectamente la trayectoria, se elevó por encima de la defensa y dirigió el cabezazo al fondo de la portería.

El gol llegó como un golpe inesperado para el Alavés y como un alivio mayúsculo para el Atlético. El central argentino, que había pasado buena parte del encuentro pendiente de las obligaciones defensivas, abandonó por un instante su posición habitual para resolver el partido en el área contraria.

La victoria deja una lectura evidente: el Atlético tuvo argumentos suficientes para ganar, pero estuvo cerca de tirar por la borda su ventaja por falta de eficacia y errores propios. El Alavés compitió hasta el final y rozó un premio que parecía improbable, aunque terminó pagando su incapacidad para aprovechar las oportunidades decisivas.

En una noche de tensión, revisiones arbitrales, superioridad numérica y ocasiones perdidas, la diferencia acabó estableciéndola un cabezazo. Porque en el fútbol, dominar no siempre significa ganar, y perdonar demasiado suele abrir la puerta a un desenlace cruel. Esta vez, el Atlético encontró a su salvador en Cuti Romero.