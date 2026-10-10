El Barça no tiene freno: goleada, récords y un líder que asusta

El FC Barcelona sigue sin encontrar obstáculos en su camino. Ni las rotaciones, ni las lesiones, ni la resistencia de un Getafe que llegaba dispuesto a complicarle la tarde pudieron frenar a un equipo que ha convertido las victorias en una costumbre. El 3-0 final prolonga la racha triunfal de los hombres de Hansi Flick, que suman ocho triunfos consecutivos en el inicio liguero y encadenan 23 partidos ganando en el Spotify Camp Nou.

El técnico alemán tuvo que reorganizar su alineación por la ausencia de Raphinha y decidió dar descanso de inicio a Cubarsí, Pedri y Fermín. Sin embargo, el Barça volvió a demostrar que dispone de recursos suficientes para mantener su nivel independientemente de quién ocupe el terreno de juego. Lamine Yamal, siempre bajo los focos, tampoco necesitó firmar una actuación deslumbrante para terminar siendo determinante.

Gordon golpea primero y Gabriel Jesus amplía la ventaja

El encuentro apenas había comenzado cuando el marcador ya reflejaba la superioridad azulgrana. A los 78 segundos, Gordon probó fortuna desde fuera del área y encontró el camino del gol gracias a un ligero desvío de Mario Martín, que dejó sin capacidad de reacción a David Soria. El inglés estrenaba así su cuenta goleadora con la camiseta barcelonista y colocaba al Getafe ante un escenario muy complicado desde el primer instante.

El tempranero tanto condicionó por completo el planteamiento visitante. El conjunto dirigido por Bordalás trató de protegerse cerrando espacios, consciente de que conceder más oportunidades podía convertir la tarde en una pesadilla. El Barça, por su parte, continuó buscando el segundo sin necesidad de imprimir una velocidad excesiva a su juego.

Gordon volvió a generar peligro con un centro envenenado que estuvo cerca de encontrar rematador, mientras que Dani Olmo y Eric García también probaron a un Soria obligado a intervenir para evitar un castigo mayor. La presión azulgrana era constante y la sensación de que el segundo gol estaba cerca no desaparecía.

La recompensa llegó después de un error defensivo de Zaid Romero. El jugador del Getafe intentó salir con el balón controlado dentro de su propia área, pero perdió la posesión ante Gabriel Jesus. El delantero brasileño aprovechó el regalo para definir con precisión junto al primer palo y establecer el 2-0 cuando se cumplía la media hora de juego.

El atacante volvió a demostrar que está preparado para aprovechar las oportunidades que le brinda Flick. Su aportación permitió que la ausencia de Raphinha apenas tuviera repercusión en el rendimiento ofensivo del equipo. Para colmo de males, Romero tuvo que abandonar el terreno de juego poco después por problemas físicos, una noticia preocupante para un Getafe que ya afrontaba el choque con dificultades.

Antes del descanso, Koundé dispuso de una buena ocasión para ampliar todavía más la diferencia, aunque no consiguió controlar el balón cuando se encontraba en una posición favorable frente a Soria.

El Getafe lo intenta, pero el Barça controla el partido

La segunda parte arrancó sin modificaciones en ninguno de los dos equipos. El Getafe buscó adelantar sus líneas y encontró en Mojica una de sus primeras opciones para recortar distancias, con un disparo lejano que se marchó fuera por muy poco.

Con dos goles de ventaja, el Barcelona optó por administrar esfuerzos. El ritmo disminuyó y los visitantes tampoco encontraron la continuidad necesaria para poner en aprietos a los locales. El talento individual y la capacidad de circulación azulgrana mantuvieron el encuentro bajo control, mientras las ocasiones continuaban acumulándose principalmente en el área getafense.

Gordon siguió siendo uno de los jugadores más activos. En una de sus incursiones estuvo cerca de alcanzar un pase al espacio, pero David Soria se anticipó y ambos terminaron chocando las rodillas, sin consecuencias importantes. El guardameta visitante volvió a responder poco después ante un remate de Dani Olmo, evitando que la diferencia aumentara antes de tiempo.

Flick decidió intervenir desde el banquillo cuando faltaba aproximadamente media hora para el final. Las entradas de Pedri y Fermín dieron mayor dinamismo al juego del Barcelona y devolvieron al equipo parte de la energía que había perdido con el paso de los minutos.

El Getafe, entretanto, continuó acumulando contratiempos. Andrés García también tuvo que dejar el campo por molestias físicas, en una tarde en la que el conjunto madrileño nunca logró encontrar la fórmula para discutirle el dominio al líder.

Lamine aparece cuando más se le necesita

Aunque el marcaje del Getafe había limitado la participación de Lamine Yamal durante buena parte del encuentro, el joven atacante volvió a demostrar que puede decidir un partido incluso sin acaparar protagonismo constantemente.

El internacional español encontró el momento adecuado para intervenir y fabricó una asistencia de enorme calidad que dejó a Koundé en una posición inmejorable. El defensa francés no desaprovechó la oportunidad y convirtió el pase en el definitivo 3-0, redondeando una victoria que ya estaba prácticamente asegurada.

El tanto tuvo también un componente simbólico para el zaguero, que celebró su condición de jugador francés con más partidos disputados en la historia del Barcelona. Su aportación ofensiva puso el broche a una actuación colectiva en la que el equipo supo combinar eficacia, paciencia y control.

Con tres goles más en su cuenta, los azulgranas alcanzan los 34 tantos en LaLiga, una cifra que refleja su extraordinaria capacidad ofensiva. El Atlético de Madrid, segundo equipo más goleador de la competición con 18, se encuentra muy lejos de esos registros.

En los minutos finales también hubo espacio para que otros futbolistas sumaran participación, entre ellos Adeyemi, Bernal y el egipcio Hamza, una de las jóvenes promesas que despiertan expectativas en el entorno azulgrana.

Un Barça lanzado hacia el Clásico

El triunfo permite al Barcelona mantener su impecable trayectoria liguera y afrontar con confianza una semana exigente. Antes del esperado Clásico frente al Real Madrid, el equipo de Flick tendrá que superar otros compromisos importantes, entre ellos los duelos ante el Galatasaray y el Betis.

La sensación que transmite el conjunto azulgrana es la de un bloque capaz de resolver partidos desde el primer minuto y gestionar después sus ventajas sin perder el control. Las bajas obligan a introducir cambios, pero no alteran el resultado ni la ambición de un equipo que sigue sumando de tres en tres.

Para el Getafe, el 3-0 supone una derrota difícil de evitar dadas las circunstancias y los problemas físicos sufridos durante el encuentro. El conjunto de Bordalás deberá pasar página rápidamente, ya que su próximo gran objetivo estará en el estreno de la fase liga de la Conference League, con un desplazamiento a Rumanía.

Mientras los madrileños buscan recuperarse, el Barcelona continúa avanzando a ritmo de récord. La temporada todavía tiene muchos capítulos por delante, pero el mensaje que lanza el líder es inequívoco: este Barça no piensa levantar el pie del acelerador.