El Madrid sobrevive al caos: Diomande decide y Vinicius vuelve a incendiarlo todo

El Real Madrid necesitaba una victoria que frenara la crisis y le permitiera recuperar terreno en la lucha por LaLiga. La consiguió ante el Villarreal, pero el triunfo terminó convertido en una prueba de resistencia. Un gol de Diomande abrió el camino hacia los tres puntos y la expulsión de Vinicius, tras una agresión a Saliba detectada por el VAR, obligó a los blancos a defender su ventaja durante un tramo final cargado de tensión.

El equipo dirigido por Mourinho respondió cuando más complicado parecía el escenario. Sin embargo, el resultado no esconde las carencias de un Madrid que todavía está lejos de ofrecer un fútbol convincente y que continúa mirando al Barcelona, líder con seis puntos de ventaja.

Mourinho mueve ficha y Vinicius empieza en el banquillo

El regreso a la competición doméstica llegaba marcado por las consecuencias de la derrota en el derbi y por las controversias que habían rodeado al equipo durante las últimas semanas. El ambiente en el Santiago Bernabéu exigía una reacción y el entrenador decidió introducir cambios significativos en su alineación.

La principal novedad fue la suplencia de Vinicius, una decisión que rompía con la confianza que Mourinho había mostrado en el brasileño durante sus anteriores encuentros. Diomande ocupó su lugar en el once inicial, mientras que Trent y Cucurella también entraron en una defensa que presentó varias modificaciones.

Mbappé sí mantuvo su puesto, pese a las críticas recibidas en los últimos días. Los dos delanteros fueron algunos de los protagonistas de una noche en la que la grada madridista alternó la exigencia con la impaciencia.

Enfrente estaba un Villarreal dispuesto a aprovechar cualquier debilidad de su rival. El conjunto visitante apostó por mantener el orden, dificultar la circulación madridista y buscar espacios cuando los blancos adelantaban sus líneas.

Mbappé desperdicia sus oportunidades y el Bernabéu pierde la paciencia

El Real Madrid comenzó con energía y encontró pronto vías para amenazar la portería rival. Arda Güler filtró un excelente balón para Carreras, que asistió a Mbappé. El francés remató, pero el poste evitó el primer tanto de la noche.

Poco después, Trent volvió a encontrar al delantero con un envío largo de calidad. Mbappé superó a su marcador dentro del área, aunque su disparo terminó directamente en las manos de Gulacsi.

Las ocasiones iniciales alimentaron las expectativas de una noche tranquila, pero el equipo fue perdiendo intensidad a medida que avanzaban los minutos. El Villarreal cerró mejor los espacios y encontró la manera de incomodar a un Madrid que acumulaba posesión sin traducirla en ocasiones claras.

Güler asumió buena parte de la responsabilidad creativa, mientras que Valverde y Tchouaméni intentaban dar continuidad al juego. Bellingham, en cambio, apenas consiguió influir en el desarrollo de una primera mitad demasiado irregular.

El malestar de la grada se hizo evidente antes del descanso. Los silbidos reflejaban la frustración de una afición que esperaba mucho más de un equipo obligado a ganar para no distanciarse todavía más del Barcelona.

Diomande rompe el partido y desata la euforia

Mourinho intentó cambiar la dinámica tras el paso por los vestuarios. Cucurella sustituyó a Carreras y el Madrid volvió a buscar el gol, aunque sin conseguir una mejoría inmediata.

La entrada de Vinicius en el minuto 51 modificó la distribución de los jugadores. Valverde pasó al lateral derecho, Güler retrasó su posición y el brasileño asumió el protagonismo ofensivo que había perdido de inicio.

El encuentro ganó velocidad, pero el Villarreal también encontró espacios peligrosos. Courtois tuvo que intervenir ante varios disparos de Pape Gueye para evitar que el marcador se inclinara del lado visitante.

La recompensa madridista llegó en el minuto 62. Valverde encontró a Diomande cerca del área y el atacante resolvió con una maniobra rápida: controló, se giró y conectó un disparo raso y cruzado que terminó en el fondo de la portería.

La celebración quedó interrumpida inicialmente por un fuera de juego señalado por el asistente. Sin embargo, la revisión confirmó que la posición de Freeman habilitaba al goleador y el tanto subió finalmente al marcador.

El Bernabéu recuperó entonces la energía. El gol desbloqueó un partido que parecía condenado al empate y obligó al Villarreal a asumir más riesgos para intentar reaccionar.

Vinicius pasa de la esperanza a la expulsión

Cuando el Real Madrid parecía tener el encuentro bajo control, llegó la acción que cambió por completo el desenlace.

En el minuto 70, Bellingham protagonizó una buena arrancada y encontró a Vinicius en una posición favorable. El brasileño culminó la jugada enviando el balón a la red y desató la celebración del banquillo madridista, con Mourinho incluido.

Pero la alegría duró poco. Durante la revisión del VAR se detectó que Vinicius había tirado del pelo a Saliba en una acción anterior al gol. El árbitro Díaz de Mera anuló el tanto y mostró la tarjeta roja directa al delantero por su conducta.

La decisión dejó al Madrid con diez futbolistas cuando todavía quedaba un largo tramo de partido. Lo que parecía una victoria encarrilada se transformó en una batalla por conservar la ventaja.

La expulsión volvió a colocar el comportamiento del brasileño en el centro de la polémica y añadió incertidumbre a su situación deportiva. Para Mourinho, el desafío pasó a ser exclusivamente competitivo: reorganizar al equipo y evitar que el Villarreal aprovechara la superioridad numérica.

Courtois sostiene al Madrid en un final agónico

Con un jugador menos, el conjunto blanco tuvo que renunciar a buena parte de su iniciativa y concentrarse en proteger su área. Mourinho dio entrada a Camavinga para reforzar el centro del campo, mientras el Villarreal intensificaba sus ataques.

Mbappé dispuso de nuevas oportunidades para sentenciar, pero volvió a encontrarse con Gulacsi y dejó escapar ocasiones que habrían permitido afrontar los últimos minutos con mayor tranquilidad.

En el otro extremo del campo, Courtois volvió a resultar decisivo. El portero belga respondió ante los intentos visitantes y mantuvo a su equipo por delante cuando el empate parecía cada vez más cercano.

El Villarreal apretó hasta el final y encontró opciones para poner en peligro la victoria madridista. Mikautadze tuvo una oportunidad destacada dentro del área en los últimos minutos, pero su remate salió demasiado centrado y terminó en las manos del guardameta.

El Madrid resistió entre interrupciones, protestas y tensión hasta que el árbitro señaló el final. La celebración fue la de un equipo consciente de la importancia de los puntos, aunque también de todo lo que todavía necesita corregir.

Tres puntos que alivian, pero no solucionan la crisis

La victoria permite al Real Madrid dejar atrás el tropiezo del derbi y mantener la distancia de seis puntos respecto al Barcelona. En una competición en la que cada jornada empieza a tener un peso determinante, el resultado supone un alivio para Mourinho y sus jugadores.

Diomande aprovechó su oportunidad con un gol decisivo, Courtois apareció cuando el equipo más lo necesitaba y el conjunto blanco demostró capacidad para competir en inferioridad numérica.

Sin embargo, la falta de continuidad en el juego, las ocasiones desperdiciadas por Mbappé y una nueva expulsión de Vinicius dejan interrogantes importantes. El Madrid sumó tres puntos, pero volvió a necesitar mucho sufrimiento para conseguirlos.

La clasificación ofrece motivos para mantener la esperanza. El rendimiento, en cambio, obliga a seguir trabajando. Porque ganar era imprescindible, pero convencer continúa siendo la asignatura pendiente de un equipo que no puede permitirse más tropiezos si quiere discutirle el título al Barcelona.