La noche más amarga de Vinicius Jr.: tras su expulsión ante el Villarreal, su novia rompe con él

Vinícius Júnior atraviesa días complicados. A la tensión vivida sobre el terreno de juego tras ser expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal se suma ahora una noticia que afecta a su vida personal: su ruptura con Virginia Fonseca. De confirmarse la información difundida por medios brasileños, el futbolista vuelve a estar soltero después de una reconciliación que parecía haber dado una segunda oportunidad a la pareja.

Según las publicaciones de la prensa brasileña, el jugador madridista y la popular influencer han decidido tomar caminos separados. Personas del entorno de Virginia habrían asegurado que la decisión se tomó sin discusiones ni enfrentamientos, por lo que la ruptura no respondería a una pelea concreta.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha ofrecido una explicación pública. Virginia, que se encuentra en Miami junto a sus hijos, tampoco ha confirmado directamente la separación.

Sin embargo, una publicación compartida por la influencer el sábado ha despertado comentarios entre sus seguidores. En el mensaje, hablaba de alejarse de aquello que le hace daño, de las energías negativas y de las relaciones en las que no existe reciprocidad. Unas palabras que han alimentado las especulaciones, aunque no constituyen una confirmación de los motivos de la ruptura.

La historia sentimental de ambos ha estado marcada por las idas y venidas. Su relación comenzó el año pasado y vivió una primera separación en mayo. Tiempo después, volvieron a dejarse ver juntos durante unas vacaciones en un yate por el Mediterráneo, una imagen que apuntaba claramente a la reconciliación.

La pareja parecía haber recuperado la estabilidad e incluso había dado un paso importante al intercambiar anillos de compromiso hace poco más de un mes. Ahora, esa aparente etapa de felicidad habría llegado a su fin.

Así, el atacante del Real Madrid se enfrenta a dos noticias de impacto casi al mismo tiempo: la expulsión ante el Villarreal y la información sobre su ruptura con Virginia Fonseca. Una combinación que convierte estos días en un momento especialmente movido para el brasileño, tanto dentro como fuera del fútbol.