Simeone sale en defensa de Julián Álvarez y lanza una advertencia antes del duelo contra el United

Diego Simeone no pierde la confianza en Julián Álvarez. El técnico del Atlético de Madrid defendió este lunes el rendimiento del delantero argentino en la víspera del enfrentamiento de Champions League contra el Manchester United y recordó que su aportación al equipo va mucho más allá de los goles.

Aunque el atacante todavía no ha conseguido estrenarse como goleador con la camiseta rojiblanca en este inicio de temporada y únicamente suma una asistencia, el entrenador considera que dispone de recursos suficientes para marcar diferencias sobre el terreno de juego.

«Es un jugador de equipo», destacó Simeone durante la rueda de prensa previa al encuentro. El argentino subrayó la capacidad de su compatriota para combinar con sus compañeros, generar ocasiones y participar en la construcción del juego, cualidades que considera tan importantes como su eficacia ante la portería rival.

Además, el técnico valoró positivamente la actuación del delantero durante la segunda parte del último compromiso liguero, en el que el Atlético venció por 2-1 al Alavés. Álvarez recuperó también su relación con el gol durante el reciente parón internacional, cuando volvió a marcar con la selección argentina.

Simeone espera que esas señales positivas se traduzcan en una progresión durante las próximas semanas y que el atacante alcance el nivel que el cuerpo técnico espera de él.

Ni euforia por la final ni concesiones ante el Manchester United

El entrenador rojiblanco también quiso frenar las expectativas que rodean al Atlético ante la posibilidad de disputar la final de la Champions League en el estadio Metropolitano, escenario que podría convertirse en el destino del equipo si consigue avanzar en la competición.

Sin embargo, Simeone descartó alimentar especulaciones sobre una hipotética presencia en el partido decisivo. Su receta sigue siendo la misma: centrarse exclusivamente en el siguiente compromiso y evitar distracciones que puedan perjudicar al equipo.

El técnico argentino puso el foco en la dificultad del enfrentamiento contra el Manchester United, al que considera un adversario peligroso pese a las dudas que ha generado su irregular arranque de campaña.

Para Simeone, el encuentro exigirá resistencia, concentración y una buena administración del esfuerzo físico. La previsión es la de un partido exigente, en el que los detalles y la capacidad para mantener el ritmo competitivo pueden resultar determinantes.

Carrick busca una reacción del United

En el banquillo visitante, Michael Carrick afronta el encuentro con la intención de convertir la cita europea en un punto de inflexión para su equipo.

El técnico inglés reconoció las dificultades que han acompañado al Manchester United en el comienzo de la temporada, aunque aseguró que sus futbolistas están preparados para responder ante un desafío de esta magnitud.

Carrick insistió en que el vestuario mantiene intactas sus aspiraciones y confía en que el deseo de ganar sirva como impulso para recuperar sensaciones y corregir los problemas que han condicionado los primeros resultados.

El preparador de los Red Devils transmitió un mensaje de determinación y aseguró que sus jugadores tienen claro qué quieren conseguir y de lo que son capaces como colectivo.

Con dos equipos que necesitan demostrar su potencial, el choque del Metropolitano se presenta como una prueba importante tanto para el Atlético, que busca consolidar su candidatura europea, como para un Manchester United decidido a cambiar la dinámica de su temporada.