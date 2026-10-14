El Atlético vence al Manchester United con una exhibición de carácter

El Atlético de Madrid dio un paso importante en su camino hacia la siguiente fase de la Champions League al imponerse por 2-0 al Manchester United. El conjunto dirigido por Diego Simeone estrenó su casillero de victorias en la competición con una actuación marcada por la intensidad inicial, la seguridad de Jan Oblak y la capacidad de aprovechar los momentos decisivos del encuentro.

El Metropolitano recibió a los suyos con una espectacular puesta en escena, protagonizada por una gran bandera de España y alusiones al almirante Blas de Lezo. La grada encontró motivos para celebrar muy pronto, ya que los locales necesitaron poco tiempo para transformar su energía en ventaja en el marcador.

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La primera gran oportunidad rojiblanca terminó con el balón en la portería inglesa. Kang-in Lee encontró a Baena con un pase al espacio y el atacante avanzó hasta el área antes de buscar una mejor opción de remate. Pablo Barrios apareció libre de marca desde atrás y conectó un disparo de primeras que, tras unos instantes de incertidumbre, acabó convirtiéndose en el 1-0.

Lejos de conformarse, el Atlético intentó ampliar su renta, aunque el Manchester United también dispuso de ocasiones para cambiar el rumbo del choque. Mbeumo estuvo cerca de sorprender a la defensa madrileña con una acción individual de calidad, pero su remate se marchó fuera por muy poco.

Poco después, un error en la salida de balón del Cuti Romero dejó al atacante francocamerunés en una posición inmejorable. Sin embargo, Oblak respondió con una intervención decisiva y mantuvo la ventaja de los locales. El guardameta esloveno volvió a ser fundamental en una primera parte en la que el peligro se alternó entre ambas áreas.

El Atlético también rozó el segundo tanto en una acción a balón parado. Grimaldo ejecutó una falta directa que terminó estrellándose contra la cruceta, provocando la reacción inmediata de una afición que veía cómo su equipo podía ampliar distancias antes del descanso.

Cuando el segundo gol parecía asegurado, el VAR intervino para frustrar la celebración rojiblanca. Cardoso había enviado a la red un potente disparo desde la frontal, imposible de detener para Lammens, pero la revisión detectó que el balón había golpeado previamente en el brazo de Marcos Llorente. La acción quedó anulada y ambos equipos se marcharon a vestuarios con el 1-0.

El United aprieta, pero la expulsión cambia el partido

Tras la reanudación, el conjunto inglés ganó presencia y trató de instalarse en campo rival en busca del empate. El Atlético tuvo que emplearse para contener ese impulso, consciente de que una acción aislada podía devolver a los visitantes al encuentro.

El desenlace comenzó a tomar forma en una transición ofensiva de los madrileños. Jonathan David, que había entrado desde el banquillo, encontró espacio para avanzar hacia la portería contraria y obligó a Leny Yoro a intervenir para frenar su progresión. La acción terminó con el defensor del Manchester United en el suelo y el colegiado, después de consultar el VAR, le mostró la tarjeta roja directa.

La inferioridad numérica dejó a los ingleses ante un escenario mucho más complicado. Con un jugador más, el Atlético encontró mayores facilidades para gestionar la ventaja y buscar el golpe definitivo sin asumir riesgos innecesarios.

La sentencia llegó gracias a Ademola Lookman. La jugada nació de una combinación entre Grimaldo y Jonathan David, cuyo disparo fue rechazado por Lammens. El balón quedó suelto dentro del área y el atacante nigeriano aprovechó el rechace para establecer el 2-0.

Con dos goles de ventaja y un rival en inferioridad, el equipo de Simeone afrontó los minutos finales con control y sin conceder espacios que permitieran al Manchester United volver a meterse en el partido.

El pitido final confirmó una victoria de gran valor para el Atlético, que sumó sus primeros tres puntos europeos de la temporada. Barrios abrió el camino, Oblak sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba y Lookman puso el broche a una noche en la que los rojiblancos supieron convertir sus oportunidades en una victoria decisiva ante su afición.