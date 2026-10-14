El Barça desata una tormenta en Turquía y firma una goleada de campeón

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la Champions League con una victoria por 1-4 frente al Galatasaray en Estambul. El equipo dirigido por Hansi Flick supo sobreponerse a un comienzo complicado para terminar imponiendo su fútbol y demostrar su capacidad de reacción en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El ambiente ensordecedor del estadio no intimidó a los azulgranas, que desde los primeros compases intentaron controlar el balón y llevar la iniciativa. Gordon, Dani Olmo y Cancelo dispusieron de oportunidades para adelantar a los visitantes, pero la falta de acierto y las intervenciones de Ugurcan Çakir impidieron que el dominio inicial se tradujera en goles.

El Galatasaray golpeó primero y puso a prueba la fortaleza mental del Barça. Leão consiguió superar a Eric García en velocidad y envió un pase hacia atrás que acabó en los pies de Aleksei Batrakov. Su remate encontró la fortuna de un desvío en Cancelo, que despistó a Joan García y permitió a los locales adelantarse en el marcador.

El conjunto turco estuvo cerca de ampliar su ventaja poco después. Yilmaz llegó a celebrar el segundo tanto tras aprovechar una prolongación de Osimhen en un saque de esquina, pero la intervención del VAR anuló la acción por fuera de juego. La decisión evitó que el Barcelona afrontara una desventaja todavía mayor y mantuvo vivo el encuentro.

Lejos de venirse abajo, los hombres de Flick recuperaron el control y aumentaron la presión sobre la defensa rival. La recompensa llegó justo antes del descanso. En el minuto 43, Dani Olmo encontró a João Cancelo con un pase preciso y el lateral portugués apareció desde atrás para conectar un disparo cruzado con la pierna derecha. El balón terminó en el fondo de la portería y estableció el 1-1 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.

Fermín y Lamine Yamal cambian el rumbo tras el descanso

La reanudación confirmó que el Barcelona había encontrado la fórmula para desarmar al Galatasaray. Los visitantes elevaron el ritmo y comenzaron a explotar los espacios que dejaba el rival, incapaz de mantener la intensidad de los primeros minutos.

El premio llegó en el minuto 50. Lamine Yamal protagonizó una combinación de calidad con Fermín López y culminó la jugada con un pase con el exterior hacia el área. El centrocampista español atacó el balón con decisión y conectó un cabezazo que terminó superando a Çakir para colocar el 1-2.

El tanto dejó tocado al equipo local, y el Barcelona aprovechó el momento para asestar otro golpe casi inmediato. Apenas tres minutos después, Yamal volvió a exhibir su talento individual con una sucesión de regates que descolocó a sus marcadores. Tras superar la defensa turca, el joven atacante dejó el gol prácticamente servido para Anthony Gordon, que esta vez sí encontró el camino de la portería y amplió la diferencia hasta el 1-3.

La exhibición ofensiva azulgrana no terminó ahí. Con el Galatasaray cada vez más desbordado, Flick movió el banquillo en el minuto 59 y dio entrada a Karim Adeyemi y Gabriel Jesus. La apuesta del técnico alemán tuvo un efecto inmediato: seis minutos después, Adeyemi recogió un balón suelto y conectó una volea con la zurda que, tras salir algo mordida, acabó entrando junto al palo contrario. El 1-4 reflejaba ya la superioridad visitante.

Un final bajo control y una victoria de peso

Con tres goles de ventaja, el Barcelona administró el tramo final con madurez, redujo los riesgos y evitó que el conjunto de Estambul pudiera encontrar una vía para regresar al partido.

Aun así, los azulgranas tuvieron opciones para ampliar todavía más la goleada. Gabriel Jesus estuvo cerca de sumarse a la lista de goleadores y Adeyemi rozó su segundo tanto con un remate de cabeza que fue despejado prácticamente sobre la línea.

El pitido final confirmó una victoria de enorme impacto para el equipo de Flick. Después de verse por detrás en el marcador y superar momentos de incertidumbre, el Barcelona respondió con personalidad, eficacia y una segunda parte demoledora.

La actuación de Lamine Yamal, determinante en la construcción de los goles, volvió a poner de manifiesto su capacidad para desequilibrar partidos de máxima exigencia. Junto a él, Cancelo, Fermín, Gordon y Adeyemi completaron una noche que permite al conjunto azulgrana reforzar sus aspiraciones en la Champions League y mirar con ambición hacia la parte alta de la clasificación.