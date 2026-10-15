El Real Madrid desafía lo imposible y firma una remontada épica en Roma

Tres goles en apenas siete minutos, nacidos de acciones a balón parado, sellaron una reacción que volvió a sacar a relucir el carácter competitivo del equipo blanco.

El Real Madrid volvió a demostrar que ningún marcador es definitivo cuando la Copa de Europa entra en escena. El conjunto madridista protagonizó una remontada extraordinaria frente a la Roma de Gasperini, un rival que llegó a dominar el encuentro y a colocarse con dos tantos de ventaja en el segundo tiempo. Cuando el panorama parecía irreversible, los cambios de José Mourinho alteraron por completo el desarrollo del partido y dieron paso a una reacción que terminó con los blancos celebrando una victoria de enorme valor.

Arda Güler, Endrick, Espí y Rüdiger fueron protagonistas de una noche que cambió radicalmente en su tramo final. El turco encontró en los saques de esquina una vía para desarmar a la defensa italiana, mientras que el brasileño aportó la energía y la presencia ofensiva que el equipo necesitaba. La remontada dejó, además, una conclusión evidente: el Real Madrid dispone de recursos de sobra para cambiar el rumbo de un encuentro, aunque durante muchos minutos no encuentre la manera de imponer su fútbol.

Una alineación ambiciosa que terminó pasando factura

La previa estuvo marcada por la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinicius, una decisión que generó controversia en el entorno madridista por la comparación con otros casos disciplinarios. El debate arbitral añadió tensión a una jornada que ya tenía suficiente atractivo por el enfrentamiento entre dos equipos con aspiraciones europeas.

Mourinho apostó por una alineación ofensiva y dio entrada desde el comienzo a su tridente de ataque, acompañado por Diomande. La elección dejó fuera a Güler, mientras que el centro del campo quedó en manos de Tchouaméni y Valverde. La intención parecía clara: aprovechar la velocidad de sus delanteros y castigar a la Roma en las transiciones.

Sin embargo, el plan no funcionó durante la primera parte. El equipo italiano, impulsado por el ambiente del Olímpico y por la propuesta agresiva de Gasperini, encontró espacios con demasiada facilidad. El Madrid no lograba conectar pases, sufría para recuperar el balón y dependía de acciones aisladas para acercarse al área rival.

Courtois tuvo que intervenir desde los primeros compases. El guardameta belga evitó el gol ante un potente disparo de Mario Hermoso y volvió a responder cuando la Roma amenazó con ampliar su dominio. Dybala también dispuso de una oportunidad clara, mientras que los movimientos de Malen y las incorporaciones desde los costados desbordaban continuamente a la defensa blanca.

La superioridad local acabó reflejándose en el marcador. Una pérdida madridista permitió a De Roon encontrar espacio para disparar desde fuera del área. El balón se desvió durante su trayectoria y sorprendió a Courtois, que no pudo evitar el primer tanto de la noche.

Mbappé devuelve al Madrid a la pelea

El gol italiano castigaba un inicio muy pobre del equipo de Mourinho, pero el Madrid encontró una respuesta rápida. Apenas unos minutos después, Mbappé aprovechó una acción favorable en la frontal del área para sacar un disparo que, tras tocar en un defensor, terminó superando a Gollini.

El empate cambió parcialmente la dinámica. La Roma perdió parte de la seguridad con la que había comenzado y el conjunto español dispuso de más espacio para avanzar. Diomande empezó a intervenir con mayor frecuencia y el Madrid encontró algunas vías para acercarse al área rival.

Cucurella tuvo una ocasión para completar la remontada antes del descanso, aunque su disparo se marchó desviado. En el otro lado, Malen continuó generando peligro y obligó a los madridistas a multiplicar sus esfuerzos defensivos.

La primera mitad terminó con sensaciones contradictorias para el conjunto blanco: el marcador mantenía vivas sus opciones, pero el juego seguía lejos de ofrecer garantías. La Roma había encontrado demasiadas facilidades y el Madrid necesitaba corregir urgentemente sus problemas en la medular.

Dos golpes de la Roma dejan al Madrid al borde del abismo

La reanudación no trajo la reacción esperada. El conjunto italiano mantuvo su intensidad y encontró de nuevo el camino hacia la portería de Courtois. Esta vez, un error de Vinicius en el centro del campo permitió a la Roma recuperar la posesión y lanzar un ataque rápido que acabó con Malen definiendo ante el guardameta madridista.

El brasileño quedó señalado por una pérdida innecesaria en una zona comprometida. Mourinho reaccionó con gestos de evidente desaprobación, aunque inicialmente mantuvo al delantero sobre el terreno de juego.

El segundo golpe dejó al Madrid todavía más expuesto. La distancia entre líneas facilitó las transiciones italianas y la defensa blanca no consiguió frenar una nueva acción de Malen, que volvió a superar a Courtois para establecer el 3-1.

El Olímpico celebraba una ventaja que parecía definitiva. El Real Madrid había perdido el control del encuentro, el centro del campo no conseguía dar continuidad a las posesiones y los atacantes quedaban demasiado aislados. La remontada parecía una posibilidad remota.

Fue entonces cuando Mourinho decidió cambiar el escenario. Vinicius y Dumfries abandonaron el campo, mientras que Güler y Endrick entraron para aportar creatividad, movilidad y profundidad. Valverde pasó al lateral derecho y el equipo modificó su estructura para acumular más efectivos en posiciones ofensivas.

La reacción comenzó a tomar forma.

Güler y Endrick encienden la remontada

Con el marcador en contra, el Madrid empezó a jugar con mayor determinación. Mbappé encontró más oportunidades para atacar el área y Diomande participó en combinaciones que antes resultaban prácticamente imposibles. El equipo seguía concediendo espacios, pero había ganado presencia cerca de la portería italiana.

Mourinho reforzó después el ataque con Bernardo Silva y, en el tramo final, incorporó a Carreras y Espí. La apuesta consistía en llevar el balón a las bandas, forzar errores defensivos y aprovechar cualquier balón parado.

La estrategia terminó dando resultado.

En el minuto 82, Espí aprovechó un rechace de Gollini para enviar el balón a la red. El tanto fue inicialmente invalidado, pero la revisión del VAR confirmó que la acción era legal y el marcador pasó a reflejar un esperanzador 3-2.

El gol cambió el ánimo del partido. La Roma comenzó a retroceder y el Madrid aumentó la presión. Cada saque de esquina se convirtió en una oportunidad para alimentar la remontada, y Güler asumió la responsabilidad con una precisión decisiva.

El turco puso un balón medido desde el córner y Endrick se elevó para conectar un remate de cabeza que terminó dentro de la portería. El empate llegó cuando el encuentro entraba en su fase decisiva y confirmó que el equipo blanco había recuperado toda su capacidad de amenaza.

Pero el Madrid no se conformaba con rescatar un punto.

Rüdiger culmina una noche para el recuerdo

La Roma ya no conseguía contener las llegadas madridistas. El conjunto español había transformado su desesperación en una ofensiva constante y buscaba completar una remontada que pocos minutos antes parecía imposible.

Bellingham estuvo cerca de marcar en otra acción a balón parado, pero la ocasión definitiva volvió a nacer del pie izquierdo de Güler. Su nuevo envío desde la esquina encontró a Rüdiger en el área, y el central alemán conectó el remate que culminó la remontada.

En apenas siete minutos, el Real Madrid había pasado de perder por dos goles a colocarse por delante. Tres acciones a balón parado bastaron para cambiar el desenlace de una noche que parecía escrita a favor de la Roma.

Los últimos minutos exigieron concentración y oficio. Los madridistas protegieron su ventaja, resistieron los intentos finales del conjunto italiano y terminaron asegurando tres puntos de enorme importancia.

Una remontada que también deja deberes a Mourinho

La celebración no puede ocultar los problemas que sufrió el Real Madrid durante buena parte del encuentro. La apuesta inicial por un ataque de enorme talento no estuvo acompañada de un centro del campo capaz de controlar el ritmo ni de una estructura defensiva suficientemente compacta.

La Roma encontró espacios con demasiada facilidad y generó ocasiones para obtener una ventaja incluso mayor. Sin Courtois y sin la capacidad de reacción que apareció en los últimos minutos, el desenlace podría haber sido muy distinto.

Los cambios de Mourinho demostraron, por otra parte, la importancia de contar con alternativas capaces de modificar un partido. Güler ofreció calidad en el balón parado, Endrick aportó agresividad y presencia en el área, y Espí aprovechó su oportunidad. Rüdiger puso el broche a una reacción colectiva que devolvió al Madrid a su territorio favorito: las remontadas europeas.

La gran incógnita será si Mourinho toma nota de lo sucedido. El equipo necesita equilibrio, circulación y mayor consistencia defensiva desde el inicio, no solo cuando el marcador lo obliga a arriesgarlo todo.

En Roma, el Real Madrid volvió a salir vencedor de una situación límite. La noche dejó una victoria memorable y una advertencia para su entrenador: cuando las soluciones están en el banquillo, esperar demasiado puede convertir un partido controlable en una emergencia. Esta vez, el talento y el carácter blanco corrigieron el rumbo a tiempo.