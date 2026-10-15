Vinícius estalló tras conocer su castigo: «Al final, Vini siempre vuelve»

El brasileño explicó que conoció la resolución a través de un mensaje en su teléfono móvil, justo antes de disputar el choque de Champions League. La decisión disciplinaria responde a los incidentes protagonizados durante el partido liguero frente al Villarreal, en el que fue expulsado tras tirar del pelo a un adversario y protestar al colegiado.

Visiblemente molesto por lo sucedido, el delantero defendió su comportamiento y negó haber protagonizado episodios de violencia. También expresó su frustración por las tarjetas que recibe con frecuencia, una circunstancia que, según dejó entrever, considera injusta.

MOURINHO CUESTIONA EL MOMENTO DEL ANUNCIO

La reacción de Vinícius encontró el respaldo crítico de José Mourinho, quien puso el foco en el instante escogido para hacer pública la sanción. El técnico se preguntó por qué la resolución no se había comunicado a la mañana siguiente, en lugar de hacerlo apenas dos horas antes de un encuentro europeo de máxima importancia.

Mourinho consideró inapropiado que un futbolista conociera un castigo de esa magnitud justo antes de saltar al campo y criticó duramente la forma en que se gestionó el anuncio.

VINÍCIUS CONFÍA EN RECUPERAR SU MEJOR VERSIÓN

Pese al revuelo generado, el atacante madridista reconoció que atraviesa una etapa complicada, aunque se mostró convencido de que volverá a ofrecer su mejor fútbol. El brasileño lanzó un mensaje de confianza en sí mismo y aseguró que recuperará su capacidad goleadora.

La relación con parte de la grada del Santiago Bernabéu también estuvo presente en sus declaraciones. Vinícius admitió que los silbidos no le benefician sobre el terreno de juego, pero defendió el derecho de los aficionados a expresar libremente su opinión, ya que pagan su entrada para apoyar o mostrar su descontento.

Sin embargo, el futbolista aprovechó la ocasión para reclamar unidad en torno al equipo. A su juicio, el respaldo de la afición resulta determinante para elevar el rendimiento colectivo e individual, incluido el de compañeros como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Con la polémica disciplinaria abierta y las críticas sobre la mesa, Vinícius quiso dejar claro que no da por terminada su mejor versión futbolística: confía en superar este bache y volver a ser decisivo con la camiseta blanca.