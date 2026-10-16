Infantino da marcha atrás y entierra el plan para abrir los Mundiales al capital privado

La FIFA ha cerrado definitivamente la puerta a un proyecto que pretendía introducir inversores privados en el negocio de las Copas del Mundo. Su presidente, Gianni Infantino, confirmó este jueves 15 de octubre la retirada de la iniciativa FIFA Forward Enterprise y reconoció ante el Consejo del organismo que hubo errores en la forma de gestionar y comunicar la propuesta.

La decisión pone fin a una iniciativa que había generado críticas durante los últimos meses. Según explicó la FIFA en un comunicado oficial, Infantino pidió disculpas por los problemas surgidos durante el proceso y aseguró que la propuesta no volverá a plantearse, ni con el mismo formato ni bajo ninguna otra fórmula.

El máximo responsable del fútbol mundial defendió que la intención original era encontrar nuevas vías para incrementar la inversión en este deporte y distribuir los recursos de forma más eficiente. No obstante, subrayó que cualquier iniciativa de estas características debía contar con el respaldo del Consejo de la FIFA y de las federaciones nacionales.

Durante la reunión también se abordaron los antecedentes jurídicos del proyecto. Abogados externos expusieron al Consejo las cuestiones legales relacionadas con FIFA Forward Enterprise, aunque la organización no hizo públicos los detalles debido a los procedimientos judiciales que siguen abiertos en Estados Unidos.

La FIFA revisará su modelo de gobernanza

La retirada del proyecto no fue el único asunto relevante de la reunión. El Consejo acordó poner en marcha un grupo de trabajo integrado por representantes de todas las confederaciones para analizar el sistema de gobernanza de la institución.

La iniciativa busca examinar el funcionamiento de los mecanismos internos de supervisión y decisión, en un contexto en el que distintas actuaciones del organismo han generado controversia.

Entre ellas figura la decisión de dejar en suspenso el partido de sanción impuesto al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial, una medida que le permitió disputar los octavos de final frente a Bélgica. A raíz de este episodio, la Comisión Jurídica de la FIFA revisará los procedimientos disciplinarios de la entidad y presentará sus conclusiones en la próxima reunión del Consejo, prevista para diciembre.

Un fondo de 6.350 millones para impulsar el fútbol

Mientras abandona el plan de participación privada, la FIFA trabaja en una ampliación de los recursos destinados a sus federaciones miembro. Tras los resultados comerciales extraordinarios del último Mundial, la administración del organismo presentó el denominado Programa de Solidaridad con el Excedente de la FIFA.

La propuesta contempla utilizar parte de las reservas acumuladas para elevar la financiación del ciclo 2027-2030 hasta los 6.350 millones de dólares, más de 5.600 millones de euros. Esta cantidad supondría más del doble de la financiación inicialmente prevista para ese periodo.

El planteamiento parte de una estimación todavía pendiente de auditoría que sitúa el excedente del ciclo 2023-2026 entre 5.200 y 5.600 millones de dólares. La FIFA propone conservar, al mismo tiempo, unas reservas de 1.700 millones de dólares para afrontar posibles imprevistos y cumplir con la obligación estatutaria de equilibrar sus cuentas durante cada periodo de cuatro años.

Si el plan recibe las aprobaciones necesarias, cada una de las 211 federaciones miembro podrá acceder a una asignación de hasta 25 millones de dólares. También se prevé incrementar de manera significativa los recursos destinados a las confederaciones, las asociaciones regionales y otras entidades vinculadas al desarrollo del fútbol.

El fútbol femenino y las categorías juveniles, entre las prioridades

La distribución de las ayudas estará condicionada por criterios relacionados con el crecimiento del fútbol femenino, el impulso de las categorías juveniles, la puesta en marcha de proyectos deportivos a largo plazo y la mejora de las infraestructuras.

El programa deberá establecer, además, las condiciones para solicitar y aprobar las partidas, así como los mecanismos de desembolso, seguimiento y auditoría que permitan controlar el destino de los fondos.

La propuesta pasará primero por los comités correspondientes y, posteriormente, por el Consejo de la FIFA en su reunión de diciembre. La decisión definitiva quedará supeditada al visto bueno del 77.º Congreso de la organización, programado para marzo de 2027.

Infantino defendió que los recursos de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenecen a las federaciones que integran el organismo. El presidente recordó que las ayudas por federación han pasado de un millón de dólares a 25 millones desde que asumió el cargo y presentó el nuevo plan como una oportunidad para ampliar el acceso al fútbol y reforzar su crecimiento internacional.

El dirigente concluyó apelando a la unidad de las distintas instituciones del fútbol y agradeciendo las aportaciones recibidas durante los últimos meses sobre el reparto de los recursos económicos.