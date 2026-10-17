Baena asalta Cornellà en el último suspiro y rescata al Atlético

El Atlético de Madrid necesitó paciencia, insistencia y un destello de calidad para derribar el muro del Espanyol. Cuando el empate parecía inevitable, apareció Álex Baena con un disparo fulminante que dejó sin respuesta a Ángel Fortuño y desató la celebración rojiblanca. Un gol decisivo para sumar tres puntos en un encuentro marcado por las intervenciones del guardameta perico y la falta de contundencia visitante.

El portero del Espanyol se convirtió en el principal obstáculo para los intereses del equipo de Diego Simeone. Sus reflejos mantuvieron con vida a los locales durante numerosos minutos, especialmente ante las oportunidades de Julián Álvarez, que se encontró una y otra vez con un rival inspirado bajo palos. El delantero argentino volvió a evidenciar sus dificultades para transformar sus ocasiones en goles, aunque participó en varias de las acciones más peligrosas del Atlético.

La actuación de Fortuño permitió al conjunto catalán alimentar la esperanza de rescatar un punto ante uno de los equipos más exigentes de la competición. Sin embargo, ni siquiera sus intervenciones fueron suficientes para frenar el golpe definitivo de Baena, que resolvió el choque cuando el reloj prácticamente había agotado el tiempo.

Dominio rojiblanco sin recompensa inmediata

Desde el pitido inicial, el Atlético asumió la iniciativa y se adueñó del balón. El Espanyol, por su parte, optó por reforzar su estructura defensiva con tres centrales, tratando de cerrar los espacios interiores y obligar a los visitantes a buscar soluciones desde posiciones menos favorables.

Pese a esa disposición conservadora, los rojiblancos encontraron oportunidades para adelantarse. Kang-in Lee probó fortuna en los primeros compases y Jonathan David también buscó portería, aunque sin el premio esperado. El problema del equipo madrileño no era tanto la capacidad para acercarse al área rival como su dificultad para convertir el dominio territorial en ocasiones realmente definitivas.

Las llegadas continuaron durante la primera mitad. Hinojo intervino para evitar que Giuliano Simeone culminara una acción muy peligrosa, mientras que Fortuño volvió a responder ante un intento de Jonathan David. El Atlético acumulaba aproximaciones, pero le faltaba precisión en el momento decisivo.

El encuentro también dejó espacio para la reacción local. El Espanyol comenzó a ganar intensidad en una acción aparentemente menor, después de una disputa por un saque de banda que terminó generando protestas. El conjunto dirigido por Manolo González aprovechó el impulso para presionar, recuperar terreno y forzar un córner. Roberto estuvo cerca de aprovechar esa secuencia para inquietar a los visitantes.

Antes del descanso llegó otro aviso serio de los pericos. Una falta lateral provocada por una acción sancionada con tarjeta a Kang-in terminó en un disparo de Cabrera desde fuera del área que se estrelló contra el travesaño. El Atlético se marchó al vestuario con el control del juego, pero también con la sensación de que cualquier error podía complicarle la tarde.

Simeone mueve el banquillo para cambiar el partido

El técnico argentino había introducido cinco modificaciones respecto al compromiso europeo anterior, apostando por repartir esfuerzos en una plantilla sometida a un calendario exigente. Entre las novedades destacaba la presencia del canterano Dani Martínez en el lateral izquierdo, mientras varios futbolistas habituales aguardaban su oportunidad desde el banquillo.

Tras el descanso, Simeone decidió acelerar la búsqueda del gol. Grimaldo y Julián Álvarez entraron para dar otro aire al ataque, mientras Lookman y Dani Martínez dejaron su sitio. Más adelante también apareció Marcos Llorente, en una nueva apuesta por incrementar el ritmo y la profundidad del equipo.

El Atlético elevó su presión y empezó a acumular ocasiones con mayor frecuencia. Llorente estuvo cerca de romper la igualdad, pero su disparo acabó golpeando el larguero. La madera volvió a frustrar a los rojiblancos y prolongó la resistencia de un Espanyol que seguía encontrando en su portero a su mejor argumento.

Manolo González también movió piezas, obligado inicialmente por cuestiones físicas. Drkusic dejó su lugar a Núñez y el encuentro fue entrando en una fase de cambios sucesivos que modificaron la disposición de ambos equipos. La entrada de Llorente permitió al Atlético reorganizar su centro del campo, mientras el regreso de Puado fue recibido con entusiasmo por la afición local.

Los visitantes insistieron hasta el final. Julián Álvarez, Jonathan David y Hjulmand dispusieron de oportunidades para desnivelar el marcador, pero Fortuño continuó respondiendo con seguridad. El guardameta parecía dispuesto a convertir el empate en una recompensa merecida para su equipo.

Baena aparece cuando más falta hacía

Pero el fútbol reservaba un desenlace cruel para el Espanyol. Cuando el partido entraba en sus últimos instantes, Julián Álvarez condujo una jugada que terminó en los pies de Álex Baena. El centrocampista encontró el espacio necesario y soltó un potente derechazo que superó por fin a Fortuño.

El tanto desató la euforia del Atlético y dejó sin margen de reacción a los locales. Baena, que había entrado en la segunda mitad para aportar creatividad y llegada, terminó convirtiéndose en el protagonista absoluto de la noche. Su celebración junto a Simeone reflejó el alivio de un equipo que había acumulado méritos, pero que parecía condenado a marcharse con un resultado insuficiente.

Todavía hubo tiempo para una última intervención de Jan Oblak, decisiva para asegurar la victoria rojiblanca. Después de un encuentro en el que apenas había tenido que intervenir en comparación con su homólogo, el esloveno apareció cuando más lo necesitaba su equipo y evitó que el Espanyol encontrara una respuesta tardía.

El Atlético se llevó así tres puntos de enorme valor en una cita en la que la rotación, el desgaste europeo y la falta de puntería amenazaron con pasarle factura. El Espanyol, que resistió durante casi todo el encuentro gracias a su organización defensiva y a una actuación sobresaliente de Fortuño, acabó castigado por un detalle individual.

La victoria premia la insistencia de los madrileños y confirma el peso de los futbolistas capaces de decidir partidos cerrados. En Cornellà, cuando el empate ya parecía escrito, Baena cambió el desenlace con un solo golpe de derecha.