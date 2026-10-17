El Barça arrolla al Betis en una noche de goles, VAR y máxima tensión

El FC Barcelona continúa avanzando sin freno. El equipo dirigido por Hansi Flick superó una de sus pruebas más exigentes de la temporada al derrotar al Real Betis en un encuentro frenético, con alternativas en el marcador, decisiones arbitrales controvertidas y momentos de enorme tensión. Los azulgranas conservaron su pleno de victorias en partidos oficiales y demostraron que también saben imponerse en escenarios complicados.

El choque tuvo todos los ingredientes de una gran noche de fútbol. El Betis compitió de tú a tú durante buena parte del encuentro, pero la calidad individual del Barça, su capacidad para aprovechar los errores rivales y una expulsión en el tramo decisivo terminaron inclinando la balanza a favor de los visitantes.

La figura de Lamine Yamal volvió a sobresalir. El joven atacante abrió el camino con una acción espectacular, aunque su protagonismo también estuvo relacionado con el enfrentamiento que acabó con la roja directa a Facundo Bernal. Mientras el Barcelona celebraba una nueva victoria, la afición verdiblanca abandonaba el estadio con numerosas quejas hacia el arbitraje, especialmente por la anulación del tanto de Lo Celso que habría supuesto el empate a dos.

Lamine golpea primero y el Betis responde

El Barcelona no tardó en dejar clara su intención de controlar el partido. Antes de cumplirse los diez minutos, Lamine Yamal recibió el balón en la banda, superó a Bernal con un cambio de dirección y conectó un zurdazo que terminó alojándose en la escuadra de la portería defendida por Valles. Una acción de enorme calidad que puso por delante a los catalanes.

El gol no desanimó al Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini encontró en Abde una de sus principales vías de ataque y comenzó a generar peligro. Precisamente, una acción a balón parado originada por el extremo marroquí permitió a los locales recuperar la igualdad: tras un despeje, Fornals puso un centro preciso que Valentín Gómez convirtió en el 1-1 con un remate de cabeza.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un intercambio constante de golpes. Adeyemi tuvo una ocasión para adelantar de nuevo al Barça, pero Valles respondió con una buena intervención. En el área contraria, Bellerín también rozó el gol y obligó a Joan García a intervenir para evitar el segundo tanto verdiblanco.

Cuando el descanso parecía acercarse con el empate en el marcador, el Barcelona volvió a encontrar la manera de hacer daño. Fermín botó un córner y Rodri aprovechó una salida poco acertada del guardameta local para conectar un cabezazo que significó el 1-2.

La respuesta bética no se hizo esperar. Lo Celso firmó una brillante acción con un disparo desde fuera del área que acabó en el fondo de la red. La Cartuja estalló de alegría ante un nuevo empate, pero la celebración quedó interrumpida por la intervención del VAR.

Tras revisar la jugada, el árbitro Ricardo de Burgos decidió invalidar el tanto por una mano previa del Cucho Hernández en el inicio de la acción. La decisión desató las protestas de los jugadores verdiblancos y del propio Pellegrini, que recibió una tarjeta amarilla. El descanso llegó con ventaja azulgrana y con la polémica ya instalada en el partido.

Un segundo tiempo frenético y una expulsión decisiva

El Barcelona regresó del vestuario dispuesto a sentenciar cuanto antes. En apenas unos segundos, Gabriel Jesus estuvo cerca de marcar tras un pase de Adeyemi, mientras que Fermín obligó poco después a Valles a realizar otra parada de mérito.

El conjunto catalán encontró finalmente el premio a su insistencia. Aunque un primer tanto de Gabriel Jesus fue invalidado por fuera de juego, el delantero brasileño volvió a aparecer poco después para culminar una asistencia de Lamine Yamal y establecer el 1-3.

El Betis protestó una posible falta de Fermín en la acción previa, pero continuó peleando y encontró una nueva oportunidad para meterse en el encuentro. Abde culminó un rápido contragolpe y redujo distancias con el 2-3, devolviendo la incertidumbre al marcador.

Sin embargo, el partido dio un giro definitivo durante los enfrentamientos que siguieron al gol. Con Fermín en el suelo, Valles protagonizó un forcejeo que provocó la intervención de varios futbolistas. Lamine Yamal acudió a defender a su compañero y el altercado terminó con un encontronazo entre el azulgrana y Facundo Bernal.

El árbitro resolvió la acción con la expulsión del jugador bético, una decisión que dejó al equipo de Pellegrini en inferioridad numérica con todavía media hora por disputar. La Cartuja expresó su descontento, mientras el Barcelona encontró en esa ventaja el escenario ideal para controlar el desenlace.

Eric García y Dani Olmo completan la goleada

Con un futbolista menos, el Betis perdió capacidad para contener las acometidas azulgranas. El Barça aprovechó rápidamente la situación para ampliar su ventaja: Cubarsí prolongó de cabeza un balón que Eric García también remató con la testa para firmar el 2-4.

El tanto redujo considerablemente la resistencia local y permitió a Flick comenzar a dosificar esfuerzos pensando en los próximos compromisos. El entrenador alemán dio entrada a Raphinha, que volvía a tener minutos después de su lesión con la selección brasileña.

La recta final transcurrió con menos intensidad que los primeros compases, aunque todavía hubo tiempo para que Dani Olmo cerrara el marcador con un potente disparo desde fuera del área. El Barcelona completaba así una victoria contundente en un encuentro que había exigido mucho más que fútbol.

La única nota negativa para los visitantes fue la lesión de Eric García, que tuvo que abandonar el terreno de juego.

El Barça supera el examen antes de una semana crucial

El triunfo en Sevilla supone un impulso importante para el equipo de Flick, que afronta una serie de compromisos de máxima exigencia con el PSG en el horizonte y el Real Madrid como siguiente gran desafío en el Camp Nou.

El Betis, por su parte, se queda con la sensación de haber competido durante muchos minutos, pero también con la frustración de las decisiones arbitrales y de una expulsión que condicionó sus opciones en el tramo final.

La victoria azulgrana confirma la fortaleza de un equipo que combina talento, pegada y capacidad para resolver partidos de máxima dificultad. En La Cartuja hubo goles, polémica y tensión hasta que la superioridad numérica terminó de inclinar la balanza. El Barcelona salió reforzado; el Betis, con muchas razones para el debate.