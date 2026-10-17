Dónde, cómo y cuándo ver hoy por TV los partidos de Liga de Atlético de Madrid y Barça

Este sábado, 17 de octubre de 2026, LaLiga presenta dos encuentros de gran interés: el Espanyol-Atlético de Madrid, programado para las 14:00 horas, y el Real Betis-Barcelona, que comenzará a las 18:30.

Según el análisis de Okdiario sobre el Betis-Barcelona, este será el primer gran desafío del equipo azulgrana en el torneo.

El Atlético busca consolidar su mejoría en Cornellá, mientras el Barcelona intentará mantener su arranque inmaculado frente a un Betis que convierte su buen momento en una auténtica amenaza.

Dos partidos, dos escenarios distintos y una interrogante que se plantea: ¿quién podrá resistir la presión cuando el calendario empieza a exigir más que solo resultados regulares?

Horarios y televisión

Partido Hora peninsular Televisión Espanyol-Atlético de Madrid 14:00 DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar Real Betis-Barcelona 18:30 DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar

Ambos partidos requieren suscripción a la plataforma pertinente. La transmisión también está disponible a través de operadores que ofrecen DAZN LaLiga en su parrilla televisiva. Es recomendable comprobar la programación del proveedor antes de que comiencen los partidos: el fútbol tiene la tendencia a iniciarse puntualmente, aunque los aficionados a menudo tienen otra percepción.

El Atlético se enfrenta a una prueba difícil ante un Espanyol que intentará hacer de Cornellá un lugar complicado desde el primer instante. El equipo madrileño debe imponer su estilo de juego, cuidar las transiciones y evitar que el encuentro se convierta en un constante intercambio de golpes. En este contexto, la experiencia de sus mediocampistas y la habilidad de sus delanteros para explotar los espacios serán claves.

El desafío del Barcelona en Sevilla

El Barcelona llega a este choque liderando la tabla tras lograr ocho victorias consecutivas en Liga. Esta estadística puede ser impresionante, aunque también incrementa la presión: los grandes equipos no son evaluados solo por su capacidad de ganar a rivales menores, sino por su desempeño en situaciones de alta presión. En La Cartuja, les espera un Betis que ostenta 19 puntos en ocho jornadas y que ha tenido el mejor comienzo liguero de su historia, según la información disponible sobre el encuentro.

El equipo verdiblanco ha demostrado ser capaz de competir con los más grandes. Su triunfo ante el Real Madrid ha fortalecido la confianza en el vestuario, lo que convierte el enfrentamiento contra el Barcelona en algo más que un simple partido atractivo. Si el Betis logra ganar, aproximándose al líder a tan solo dos puntos, introducirán incertidumbre en una clasificación que parecía estar orientada hacia el dominio del conjunto azulgrana.

Para el Barcelona, este encuentro da inicio a una semana crucial. Después de este desafío, se enfrentan al Paris Saint-Germain en competición europea, seguido del clásico frente al Real Madrid. El calendario no deja lugar para la relajación. Será fundamental la presión tras pérdida, la salida del balón y la defensa de los centros laterales, ya que el Betis sabe aprovechar cualquier desconexión del rival.

Pronósticos con cautela

Las estadísticas parecen favorecer al Barcelona, gracias a su racha positiva y su potente ataque, pero el contexto sugiere mantener la cautela. Los números pueden indicar un favorito; sin embargo, el césped siempre trae consigo sus sorpresas. El Betis, jugando en casa y con su excepcional dinámica, tiene los argumentos necesarios para complicarle la vida al líder, obligándole a defender más de lo habitual.

En el Espanyol-Atlético, el pronóstico es más incierto. El equipo rojiblanco cuenta con mayor experiencia, aunque los encuentros como visitantes a menudo exigen una gran dosis de paciencia. Un empate no sería sorprendente y la victoria visitante dependerá en gran medida de quién logre hacerse con el control de las segundas jugadas y maneje mejor los últimos minutos del encuentro.

Barcelona: favorecido por su racha, pero enfrenta un reto de gran envergadura.

favorecido por su racha, pero enfrenta un reto de gran envergadura. Betis: opción peligrosa por su estado de forma y la ventaja del campo.

opción peligrosa por su estado de forma y la ventaja del campo. Atlético: aspirante a salir victorioso si logra imponer un juego táctico.

aspirante a salir victorioso si logra imponer un juego táctico. Espanyol: puede equilibrar el duelo a través de intensidad y presión en casa.

Curiosidades de la jornada