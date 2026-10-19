Güler desata la tormenta y el Real Madrid llega al Clásico con otra cara

El Real Madrid encontró ante el Sevilla una oportunidad para recuperar confianza y afinar su fútbol antes de afrontar el Clásico.

El equipo mostró una imagen más equilibrada, con mayor presencia en el centro del campo y una circulación de balón más fluida.

En el centro de esa transformación apareció Arda Güler, decisivo tanto por su capacidad para generar juego como por su protagonismo en la acción que abrió el marcador.

La victoria, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. El conjunto hispalense terminó profundamente molesto por varias decisiones arbitrales, especialmente por el episodio protagonizado por Güler y Peque. La jugada generó reclamaciones de los visitantes, que consideraron que el futbolista madridista pudo haber cometido una agresión.

Valverde, la pieza que cambió el dibujo

El Real Madrid apostó por una disposición táctica que permitió aprovechar mejor las virtudes de sus futbolistas.

Federico Valverde ocupó el carril derecho, mientras Güler asumió responsabilidades en la construcción del juego. La fórmula buscaba combinar intensidad, llegada desde segunda línea y mayor claridad en la elaboración.

El uruguayo respondió con una actuación versátil, alternando tareas defensivas con incorporaciones ofensivas. Su primera gran aparición llegó en una jugada que pudo adelantar a los locales: Bellingham encontró espacio por la derecha y envió un pase atrás hacia Valverde, cuyo disparo desde la frontal terminó bloqueado por Mbappé.

El encuentro también comenzó con una sonora protesta de diez minutos contra Javier Tebas, Joan Laporta, el caso Negreira y la Federación.

El ambiente reivindicativo acompañó un partido en el que el fútbol y las reclamaciones compartieron protagonismo desde el inicio.

La jugada que desató la tormenta

El Sevilla llegó al Santiago Bernabéu dispuesto a competir y con sus propias quejas sobre el arbitraje. Sin Isaac Romero, el técnico Luis García apostó por Robbie Ure como referencia ofensiva y situó a Peque por detrás, encargado de enlazar con el ataque y dificultar la participación de Güler.

En una acción de transición, Peque sujetó al centrocampista turco, que reaccionó al contacto. El futbolista sevillista acabó en el suelo y sus compañeros reclamaron una posible agresión con el brazo. La protesta fue inmediata, pero la revisión arbitral no derivó en una expulsión.

La acción dejó una fuerte sensación de indignación en el bando visitante, que consideró insuficiente la respuesta arbitral. El episodio, además, adquirió todavía más relevancia por lo que sucedió poco después.

Un zurdazo imposible para abrir el marcador

Apenas siete minutos después de la polémica, el Real Madrid encontró el camino hacia el gol. Diomande, activo durante el encuentro y generoso en sus esfuerzos, recuperó protagonismo al iniciar una jugada desde su sector. El balón llegó a Güler, que no necesitó controlar para ejecutar un disparo de zurda y colocar la pelota en la escuadra más alejada.

El tanto confirmó la influencia del turco en el nuevo planteamiento madridista. Su capacidad para encontrar espacios, acelerar las jugadas y conectar con los compañeros dio al equipo una referencia clara en la zona de creación.

El Sevilla reaccionó agrupándose y reforzando su compromiso colectivo. Pese al golpe, los andaluces mantuvieron el orden y trataron de encontrar salidas ante la presión de los locales. Su organización les permitió competir durante diferentes fases del encuentro, aunque el marcador obligaba a asumir riesgos.

El Madrid encuentra más caminos hacia el área

Con ventaja en el resultado, el conjunto blanco empezó a explotar mejor sus recursos ofensivos. Endrick buscó profundidad desde posiciones menos habituales, Bellingham incrementó sus llegadas al área y Güler continuó repartiendo pases para activar a sus compañeros.

Una de las conexiones más prometedoras nació de un servicio del turco hacia Valverde. El uruguayo avanzó y puso el balón en el área, pero Mbappé no logró culminar la acción. El francés todavía buscaba una intervención decisiva que acompañara la mejoría colectiva de su equipo.

La actuación dejó señales positivas para el Real Madrid antes de su próximo gran compromiso: un centro del campo con más capacidad de asociación, un Valverde capaz de multiplicarse por la banda y un Güler que asumió el mando de la creación.

En el Sevilla, en cambio, la sensación final estuvo condicionada por la frustración arbitral. Los visitantes compitieron con personalidad y mantuvieron su estructura durante buena parte del encuentro, pero la controversia terminó ocupando un lugar central en un duelo que el Madrid afrontó como ensayo clave antes del Clásico.