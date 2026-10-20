¡Choque de gigantes! PSG y Barça preparan una batalla de estrellas en París

La Champions League se prepara para vivir una de esas noches que concentran todas las miradas del fútbol mundial. Este martes, París será el escenario de un duelo de máxima exigencia entre el PSG, vigente campeón de Europa, y un FC Barcelona que atraviesa un momento extraordinario. Ambos equipos llegan a la tercera jornada de la fase regular con seis puntos, pero sus sensaciones en este inicio de temporada son muy diferentes.

El encuentro reunirá a una constelación de figuras y contará con un atractivo añadido: la presencia de Rodri y Ousmane Dembélé, dos ganadores del Balón de Oro, junto a Lamine Yamal, uno de los principales candidatos a conquistar el próximo galardón, cuya ceremonia está prevista para el 26 de octubre en Londres.

Un duelo repleto de talento

El Parque de los Príncipes acogerá el martes, a las 21:00 horas un enfrentamiento con argumentos suficientes para convertirse en uno de los grandes espectáculos de esta jornada europea.

El conjunto parisino pondrá sobre el terreno de juego a futbolistas de primer nivel como Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Fabián Ruiz. Enfrente, el Barcelona confiará en el desequilibrio de Lamine Yamal y la creatividad de Pedri, además de la aportación de Cubarsí, Dani Olmo y Raphinha, que vuelve a estar disponible tras superar sus problemas físicos.

Aunque los dos equipos han comenzado la competición continental con pleno de victorias, el panorama cambia al observar sus resultados domésticos. El PSG no termina de encontrar regularidad en su campeonato, mientras que el Barça de Hansi Flick ha convertido su arranque de curso en una demostración de eficacia ofensiva.

Los azulgranas acumulan once victorias en once encuentros y han firmado 48 goles, una media superior a cuatro tantos por partido. Unas cifras que reflejan la capacidad del equipo para someter a sus rivales y que elevan las expectativas antes de su visita a la capital francesa.

Buena parte de la atención estará puesta en Lamine Yamal. El joven internacional suma nueve goles y diez asistencias esta temporada, números que lo sitúan entre los futbolistas más determinantes del momento. Su capacidad para generar peligro en el uno contra uno será uno de los grandes desafíos para el equipo dirigido por Luis Enrique.