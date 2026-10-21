La «Araña» rescata al Atlético de una noche para olvidar

El Atlético de Madrid salió de su visita al Stuttgart con un punto que, visto el desarrollo del encuentro, terminó teniendo un valor especial. Los rojiblancos ofrecieron una imagen preocupante durante la primera parte, encajaron un gol antes del descanso y tuvieron que afrontar un tramo importante del segundo periodo con un futbolista menos. Sin embargo, cuando el partido parecía complicarse definitivamente, apareció Julián Álvarez para evitar que el equipo alemán celebrara su tercera victoria consecutiva.

El inicio fue una advertencia en toda regla para los de Diego Simeone. Apenas había transcurrido un minuto cuando Jan Oblak ya había intervenido en dos ocasiones para impedir que el Stuttgart se adelantara. Primero resolvió un mano a mano ante El Khannouss y, poco después, despejó un lanzamiento de Vagnoman desde fuera del área. Ambas acciones llegaron después de una pérdida de Marcos Llorente que dejó al equipo en una situación comprometida.

❝Los chicos hicieron un esfuerzo enorme❞ — Simeone 🎙️ https://t.co/TD8dWn9QTs — Atlético de Madrid (@Atleti) October 20, 2026

Aquel arranque anticipó lo que vendría después. El Stuttgart impuso su ritmo, encontró espacios con facilidad y manejó el balón con una claridad que contrastaba con las dificultades de su rival. Especialmente vulnerable fue el costado derecho del Atlético, donde Führich y El Khannouss encontraron terreno para generar peligro ante una defensa que no conseguía ajustar sus movimientos.

Llorente y Pubill sufrieron para contener las acometidas alemanas, mientras Giuliano Simeone apenas logró intervenir en ataque. El centro del campo tampoco consiguió ofrecer soluciones suficientes y Jonathan David, desplazado a una posición menos habitual, no encontró la manera de conectar con Julián Álvarez.

El planteamiento rojiblanco, con dos delanteros de referencia, dejó además a Kang-in Lee en un segundo plano. La apuesta ofensiva no dio resultado: el Atlético apenas consiguió enlazar pases, perdió demasiados balones y pasó buena parte del primer tiempo corriendo detrás de un Stuttgart que dominaba sin necesidad de asumir riesgos excesivos.

Los locales acumularon llegadas a través de Führich, Stiller y Leweling, aunque durante varios minutos les faltó precisión para transformar su superioridad en goles. El Atlético resistía como podía, con Oblak sosteniendo al equipo, pero sin ofrecer señales suficientes de recuperación.

El encuentro cambió de rumbo poco antes del descanso, cuando el Stuttgart encontró el premio que llevaba tiempo buscando. Una nueva pérdida de Pubill en una zona peligrosa permitió a Leweling recibir en una posición favorable. El atacante alemán se deshizo de su marcador con un recorte y armó un disparo que terminó desviándose ligeramente tras tocar en Hjulmand, haciendo todavía más complicado el intento de Oblak.

El gol reflejó las dificultades defensivas de un Atlético que había concedido demasiado durante los primeros 45 minutos. La reacción llegó en los instantes finales, con una mayor circulación de balón y algunos acercamientos a balón parado, pero el equipo madrileño se marchó al vestuario por detrás en el marcador y con muchas cuestiones por resolver.

Julián cambia el escenario

Simeone movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Ademola Lookman en lugar de Jonathan David. La modificación tuvo un efecto inmediato: en su primera intervención, el atacante nigeriano encontró a Julián Álvarez, que aprovechó la oportunidad para marcar y devolver la igualdad al marcador.

El tanto transformó el ánimo de los rojiblancos. El Atlético comenzó a encontrar mejores combinaciones, ganó presencia en campo contrario y dejó de sufrir con la misma intensidad. Pablo Barrios incluso dispuso de una opción para completar la remontada, en una fase del partido en la que el equipo español parecía haber recuperado parte de su identidad.

Pero la mejoría no eliminó los problemas. La expulsión de Hjulmand dejó al Stuttgart con diez jugadores, mientras que el Atlético también tuvo que afrontar el tramo decisivo en inferioridad numérica. El escenario obligó a los madrileños a reorganizarse y a priorizar la resistencia ante un rival que, pese a las dificultades, no renunció a buscar el gol de la victoria.

Resistencia hasta el final

Con el encuentro abierto, el Atlético recurrió a los cambios para sostenerse. Johnny tuvo que intervenir en un momento delicado, mientras Le Normand, Vargas y Sorloth entraron para aportar piernas frescas y reforzar al equipo en una recta final cada vez más exigente.

El Stuttgart apretó en busca del tanto decisivo y encontró algunas oportunidades, pero sus remates terminaron fuera. Los rojiblancos resistieron hasta el pitido final y conservaron un empate que, después de una primera mitad tan floja, acabó sabiendo a mucho más que un simple reparto de puntos.

La actuación dejó dos caras muy distintas del Atlético: un equipo desorientado antes del descanso y otro mucho más competitivo tras la intervención de su entrenador. Julián Álvarez fue el encargado de poner la firma al rescate, aunque la capacidad de sufrimiento colectiva también resultó determinante.

El Atlético no consiguió imponer su fútbol durante todo el encuentro, pero evitó marcharse de Stuttgart con las manos vacías. En una noche marcada por los errores, la reacción y la resistencia, el gol de La Araña terminó salvando un punto que parecía cada vez más lejano.