Un «Tomahawk» de Yan Diomande sentencia al Leipzig ante un Bernabéu pletórico

El Real Madrid logró una contundente victoria este miércoles 21 de octubre de 2026 al imponerse al Leipzig por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro tuvo momentos de sufrimiento inicial, pero terminó siendo una lección de eficacia, destacando la intervención crucial de Thibaut Courtois.

Con este resultado, el conjunto blanco alcanza un pleno de nueve puntos en la fase de grupos de la Champions League. Aunque no se trató de una exhibición constante, se evidenció el conocimiento del oficio: cuando el rival se acercó, el portero se hizo fuerte; y cuando se presentaron oportunidades, el Madrid no perdonó.

Un primer tiempo con Courtois como protagonista

El Leipzig inició el partido sin complejos, buscando rápidamente el área rival. Rômulo tuvo una clara oportunidad en torno a la media hora, pero Courtois respondió con una impresionante parada. Poco después, el guardameta belga volvió a brillar al detener un mano a mano frente a Christopher Nkunku.

En lo que respecta a la producción ofensiva del equipo local, fue más irregular. El Madrid enfrentó dificultades para acelerar su juego y permitió a su adversario ganar terreno entre líneas. Vinícius no pudo desequilibrar de manera constante, mientras que Kylian Mbappé estuvo marcado durante gran parte del primer tiempo. Necesitaban una chispa, y la encontraron antes del descanso.

En el minuto 44, Fede Valverde, que ocupó una posición más retrasada, puso un centro peligroso. Arda Güler remató, y el rechace quedó en una situación favorable. Bernardo Silva, ágil y con reflejos de delantero, no dudó en empujar el balón para hacer el 1-0. Este gol transformó la psicología del partido: el Leipzig se retiró al vestuario con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad significativa.

Güler, Mbappé y Diomande completan la goleada

El segundo tanto se produjo en el minuto 52. Una jugada iniciada por Mbappé terminó con una intervención de Güler, quien empujó el balón al fondo de la red, ampliando la ventaja. El turco volvió a demostrar su valor en un equipo que exige talento y lectura de los espacios.

Con el 2-0, el Real Madrid comenzó a controlar mejor el juego. Camavinga ofreció equilibrio y Bellingham actuó como enlace, aunque el dominio territorial no se tradujo en una avalancha de ocasiones. Era evidente que la gestión del partido tenía en mente un Clásico que estaba al caer.

El último tramo entregó toda la intensidad:

1-0, minuto 44: Bernardo Silva.

Bernardo Silva. 2-0, minuto 52: Arda Güler.

Arda Güler. 3-0, minuto 83: Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé. 3-1, minuto 85: Gomis.

Gomis. 4-1, minuto 87: Yan Diomande.

Yan Diomande. Mbappé anotó el tercero con un tiro desde la frontal, ajustado al segundo palo. El Leipzig redujo distancias apenas dos minutos después, pero la respuesta del Madrid fue instantánea. Brahim asistió a Yan Diomande, quien selló el 4-1 con un remate directo.

Rotaciones, rendimiento y pronóstico

La alineación utilizada refleja que el cuerpo técnico ya está enfocándose en el desafío que viene. Hubo rotaciones, cambios de posición y minutos distribuídos, y el resultado no se vio afectado. La riqueza de la plantilla permitió al Madrid navegar por una fase complicada sin desgastar a todos sus jugadores clave.

El dato más significativo no reside solamente en los cuatro goles. También está en la capacidad de resistir frente a las adversidades. Courtois se erigió como el mejor jugador del equipo en la primera parte, sosteniendo una victoria que, sin sus intervenciones, habría tenido un guion diferente. En el fútbol, la estadística de ocasiones no siempre refleja la realidad; las paradas lo hacen.

De cara al Clásico, el Madrid llega con:

Factor Lectura Estado de forma Tres victorias en tres jornadas europeas Ataque Bernardo, Güler, Mbappé y Diomande marcaron Portería Courtois resultó decisivo en los momentos críticos Riesgo El equipo concedió ocasiones claras antes del descanso Confianza Goleada y pleno de puntos antes del gran duelo

El pronóstico se mantiene abierto. El Madrid se presenta fortalecido por su capacidad de gol, pero el Leipzig ofreció una advertencia: si el rival encuentra espacios en la fase inicial de construcción, el equipo podría sufrir. Las apuestas a menudo favorecen al favorito; sin embargo, Courtois, prefiriendo su estilo, parece estar preparado para seguir sumando a base de paradas.

Curiosidades de una noche con acento europeo