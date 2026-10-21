El PSG desnuda los límites del Barça en una noche de golpes y golazos

El Barcelona descubrió en el Parque de los Príncipes que todavía existe una distancia entre competir de tú a tú con la élite europea y ser capaz de dominarla. El equipo de Hansi Flick plantó cara al París Saint-Germain, logró igualar el marcador en dos ocasiones y alimentó durante muchos minutos la posibilidad de llevarse algo positivo de París. Sin embargo, el vigente campeón continental terminó imponiendo su autoridad con un contundente 4-2, prolongando las dudas sobre la capacidad azulgrana para competir al máximo nivel ante los grandes favoritos al título.

El PSG volvió a demostrar que su amenaza no depende únicamente de la presión asfixiante ni de la velocidad de sus transiciones. Cuando el encuentro se complicó, encontró soluciones para recuperar el control y castigó cada concesión de su adversario. Doué abrió el camino, Lucas Hernández devolvió la ventaja a los franceses después del empate de Xavi Espart, y Vitinha y Fabián cerraron una actuación que confirmó la extraordinaria capacidad ofensiva del equipo de Luis Enrique.

Un comienzo que obligó al Barça a sobrevivir

Desde el pitido inicial, los parisinos dejaron claro que no pensaban concederle al Barcelona una noche cómoda. La presión sobre la salida de balón azulgrana provocó pérdidas peligrosas y desajustes que estuvieron cerca de convertirse en una ventaja temprana. Kvaratskhelia estrelló un remate en el poste antes de que se cumplieran los dos primeros minutos, mientras Joan García comenzaba a acumular intervenciones para evitar que el partido se inclinara demasiado pronto.

Al Barça le costó encontrar una salida limpia ante un rival que cerraba espacios y recuperaba la pelota con enorme agresividad. La ausencia de Rodri en el once inicial, junto con las bajas defensivas y la necesidad de administrar esfuerzos pensando en el próximo Clásico, condicionó los planes de Flick. El técnico alemán buscaba equilibrar las exigencias europeas con un calendario que no concede tregua, pero el planteamiento parisino obligó a sus jugadores a emplearse al límite desde el primer momento.

Con el paso de los minutos, los catalanes consiguieron rebajar la intensidad local y empezaron a encontrar mejores combinaciones. Dani Olmo avisó con un disparo que pasó cerca del poste y Raphinha también encontró una oportunidad que Safonov resolvió con acierto. El Barcelona comenzaba a sentirse más cómodo cuando llegaron los primeros contratiempos.

Las lesiones alteran los planes de ambos equipos

La primera noticia negativa para el PSG fue la retirada de Dembélé, que abandonó el terreno de juego tras sufrir un problema físico durante una carrera. Ferran Torres entró en su lugar y estuvo cerca de marcar prácticamente en su primera intervención. Joan García respondió con una parada espectacular que confirmó su importancia en una noche especialmente exigente para el guardameta azulgrana.

El Barcelona tampoco escapó a los problemas. Dani Olmo tuvo que retirarse lesionado cuando estaba ofreciendo buenos minutos, obligando a Flick a modificar sus planes ofensivos. La entrada de Fermín aportó energía, aunque el conjunto catalán seguía encontrando dificultades para transformar sus posesiones en ocasiones claras.

Ferran, especialmente motivado ante su antiguo equipo, dispuso de nuevas oportunidades, pero volvió a encontrarse con un Joan García providencial. El portero sostuvo al Barça en una fase en la que los franceses amenazaban con recuperar el dominio absoluto del encuentro.

La resistencia azulgrana se rompió tras una pérdida de Lamine Yamal en una zona comprometida. El PSG aprovechó el desajuste para lanzar una nueva ofensiva y Doué culminó la acción con un potente disparo desde fuera del área. El balón superó a Joan García y colocó el 1-0 en el marcador.

La respuesta del Barcelona pudo llegar casi inmediatamente. Fermín se plantó ante Safonov, pero el guardameta ruso ganó el duelo y evitó el empate. Los visitantes se marcharon al descanso con la sensación de haber sufrido demasiado, aunque todavía conservaban opciones de cambiar el rumbo del partido.

Xavi Espart enciende la esperanza azulgrana

La segunda mitad mantuvo el ritmo vertiginoso de los primeros 45 minutos. El PSG siguió encontrando espacios y Joan García tuvo que intervenir de nuevo para impedir que Hakimi ampliara la diferencia. Aquella parada resultó decisiva porque, poco después, el Barcelona encontró el camino hacia el empate.

Fermín detectó el desmarque de Xavi Espart y filtró un pase que permitió al joven azulgrana plantarse ante Safonov. El lateral resolvió con un disparo potente al primer palo y firmó el 1-1, premiando la mejoría de un equipo que había comenzado a discutirle la iniciativa al campeón.

El tanto cambió momentáneamente el escenario. El Barça ganó confianza, movió el balón con mayor criterio y aprovechó que el PSG ya no ejercía la misma presión de los primeros minutos. Los franceses, además, sufrieron dos nuevas complicaciones con las lesiones de Marquinhos y Kvaratskhelia, que tuvieron que abandonar el terreno de juego.

Flick aprovechó para introducir cambios y renovar las energías de su equipo. El Barcelona llegó a sentirse superior durante varios tramos y comenzó a creer que la remontada era posible. Gavi tuvo una oportunidad nada más entrar, pero Safonov volvió a frustrar las aspiraciones visitantes.

La sensación de que el segundo gol azulgrana estaba cerca se desvaneció en una acción a balón parado. Lucas Hernández aprovechó un saque de esquina para imponerse en el área y conectar un cabezazo que devolvió la ventaja al PSG. El conjunto francés encontraba una solución cuando más dificultades estaba teniendo para controlar el juego.

Lamine Yamal firma una obra de arte, pero Vitinha sentencia

El Barcelona no se rindió y encontró en Lamine Yamal la respuesta que necesitaba. El joven atacante asumió la responsabilidad, encaró a sus adversarios y fabricó una jugada individual de enorme calidad antes de superar a Safonov con un remate desde un ángulo muy complicado. El 2-2, a falta de aproximadamente diez minutos, devolvió la incertidumbre a un encuentro que parecía inclinarse definitivamente del lado parisino.

El gol confirmó que el Barça tenía recursos para hacer daño incluso cuando las circunstancias eran adversas. Sin embargo, también puso de manifiesto la principal diferencia entre ambos equipos: la capacidad del PSG para responder inmediatamente a los golpes recibidos.

Apenas había terminado de celebrar el Barcelona cuando Vitinha apareció desde la frontal para conectar un disparo extraordinario. El balón terminó en la portería azulgrana y el 3-2 dejó a los de Flick prácticamente sin margen de reacción.

Con el tiempo en contra y las fuerzas cada vez más justas, el conjunto catalán trató de buscar otra oportunidad, pero el PSG ya tenía el encuentro donde quería. Fabián aprovechó un nuevo desajuste defensivo, con Cancelo implicado en la acción, para establecer el definitivo 4-2 y certificar el triunfo de los locales.

Una derrota que deja lecciones antes del Clásico

El resultado supone el primer tropiezo del Barcelona en la temporada y llega en un momento delicado por las lesiones acumuladas y la proximidad del enfrentamiento contra el Real Madrid. La baja de Dani Olmo añade preocupación a una preparación que Flick deberá afrontar con especial atención a la recuperación de sus futbolistas.

Pese a la derrota, el Barça dejó señales positivas. Fue capaz de reaccionar, encontró soluciones ofensivas durante la segunda mitad y demostró que puede competir durante largos periodos ante uno de los conjuntos más poderosos del continente. No obstante, sus pérdidas en zonas comprometidas y las dificultades para contener las acciones decisivas del rival terminaron pasando factura.

El PSG, por su parte, reforzó su candidatura a conquistar de nuevo Europa. Su profundidad de plantilla, la variedad de recursos ofensivos y su capacidad para golpear en los momentos críticos explican por qué sigue marcando el camino continental.

El Barcelona se marcha de París con dos goles, una actuación valiente y demasiadas preguntas por resolver. El campeón, en cambio, envía un mensaje inequívoco al resto de aspirantes: para destronarlo no bastará con jugar bien; también será necesario resistir su pegada y mantener la concentración hasta el último minuto.