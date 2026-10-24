Messi recibe en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Oviedo se engalanó este viernes, 23 de octubre de 2026, para recibir a Lionel Messi, figura principal de una ceremonia que reafirmó su proyección internacional. A la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, celebrado en el Teatro Campoamor, se dieron cita los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El argentino recibió el galardón de manos de la heredera de la Corona española.

La ceremonia puso fin a una semana de expectativas en la capital asturiana, donde cientos de aficionados esperaron su llegada al Hotel de la Reconquista.

Messi estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y también tuvo participación en la agenda oficial de los premiados.

Un premio que trasciende los títulos

El jurado destacó su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero no se limitó a enumerar goles, trofeos o récords. La decisión también puso de relieve su labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, especialmente en proyectos enfocados en la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad.

Este galardón cuenta con un significado simbólico extraordinario. El Premio Princesa de Asturias de los Deportes no solamente reconoce el rendimiento individual. También se valora la influencia que tienen los deportistas, su comportamiento en público y su capacidad de representar valores que perduran más allá de la competición. En el caso de Messi, el jurado hizo hincapié en su constancia, humildad y su defensa del juego colectivo.

El futbolista, que hoy cuenta con 39 años, manifestó sentirse ilusionado, feliz y agradecido. También resaltó que este reconocimiento trasciende lo que ocurre exclusivamente en el campo. Su comentario se alinea con la evolución de su carrera, que va desde el talento precoz en Rosario hasta el liderazgo de la selección argentina y, actualmente, su etapa de madurez en el Inter Miami.

Una carrera marcada por la regularidad

Messi llega a este premio con un palmarés que es difícil de igualar:

Etapa Principales hitos FC Barcelona 35 títulos, cuatro Ligas de Campeones y diez Ligas Paris Saint-Germain Dos títulos colectivos Selección argentina Copa América, Mundial de Qatar 2022 y otros trofeos Inter Miami Cuatro títulos según el recuento difundido durante la gala Distinciones individuales Ocho Balones de Oro y numerosos premios internacionales

Las cifras explican solamente una parte de su impacto, pero no son suficientes. Messi ha transformado la manera de entender el fútbol ofensivo. Su aceleración corta, control orientado, lectura del espacio y capacidad de decidir en los momentos clave han creado un modelo que resulta casi inalcanzable. También ha cambiado la percepción entre productividad y espectáculo: tiene la habilidad de crear ocasiones, asistir y marcar sin necesidad de estar constantemente en el área.

Su evolución táctica también es de suma importancia. Comenzó como extremo, se transformó en un falso nueve y, finalmente, asumió el rol de organizador avanzado. En sus últimos años ha reducido los esfuerzos en carreras largas, pero compensa esta gestión física con un entendimiento superior de los ritmos del juego. Actualmente, el fútbol le demanda menos carreras y más decisiones. En ese aspecto, todavía posee una ventaja notable.

El contexto y lo que viene

Este galardón fue anunciado el 3 de junio de 2026, convirtiendo a Messi en el tercer futbolista que recibe esta distinción de manera individual, tras Iker Casillas y Xavi Hernández, premiados en 2012. Entre la lista de galardonados también se encuentran figuras como Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis y Miguel Induráin.

El reconocimiento no altera sus metas deportivas inmediatas, aunque sí amplía el legado que ha construido durante casi dos décadas. En Miami, su presencia sigue teniendo un impacto en la competencia, el comercio y la cultura. Cada vez que aparece, genera atención a nivel mundial y eleva el estatus de una liga que busca consolidarse como un atractivo para grandes estrellas.

El pronóstico sobre su futuro debe abordarse con cautela. En este momento, la discusión no gira en torno a si podrá recuperar su forma de 2012, sino en cuánto seguirá aportando con una carga física diferente. El talento no se desvanece con la misma rapidez que las piernas, aunque ningún Balón de Oro viene con un seguro contra los apretados calendarios.

Algunas claves del reconocimiento

Es la primera vez que Messi recibe el Premio Princesa de Asturias.

El jurado consideró tanto su trayectoria como su compromiso social.

La dotación económica del premio asciende a 50.000 euros.

El galardón incluye una escultura diseñada por Joan Miró , un diploma y una insignia.

, un diploma y una insignia. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Campoamor, un lugar emblemático para estos premios.

Curiosidades para cerrar la jornada