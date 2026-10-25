¡Golpe de autoridad en el Camp Nou!: Mbappé doblega al Barça y reaviva la lucha por la liga

El Real Madrid convirtió el Camp Nou en el escenario de una reivindicación futbolística. En una noche marcada por las bajas y la presión de un Clásico decisivo, el equipo dirigido por José Mourinho encontró la fórmula para superar al Barcelona de Hansi Flick y demostrar que sigue muy vivo en la carrera por el campeonato. El 1-2 final, sellado por dos tantos de Kylian Mbappé, devuelve la emoción a la Liga y cambia el panorama de la pelea por el título.

La victoria adquiere todavía más valor por las circunstancias que rodearon al encuentro. Thibaut Courtois no pudo participar debido a un proceso gripal y Vinicius también estuvo ausente, dos contratiempos que obligaron al técnico portugués a reorganizar sus planes. Con Lunin bajo palos y varias modificaciones en el once, el Madrid afrontó uno de los compromisos más exigentes de la temporada sin renunciar a su identidad competitiva.

Mourinho sorprendió desde el inicio. En lugar de apostar por una pareja de centrocampistas más habitual, eligió a Bernardo Silva para acompañar a Tchouaméni, con Arda Güler y Jude Bellingham como piezas fundamentales para disputar el control de la medular. La apuesta buscaba reducir la superioridad habitual del Barcelona con el balón y, al mismo tiempo, ofrecer más recursos para construir ataques con criterio.

La estrategia funcionó. El Madrid se organizó en un bloque compacto, cerró los espacios interiores y obligó al conjunto azulgrana a buscar alternativas para progresar. Sin necesidad de encerrarse permanentemente cerca de su área, los blancos alternaron fases de presión con salidas rápidas por las bandas, donde Diomande y Güler encontraron oportunidades para desequilibrar.

Un Madrid preparado para resistir y atacar

El Barcelona comenzó llevando la iniciativa, fiel a su estilo de posesión, pero se encontró con un rival mucho más ordenado de lo esperado. El trabajo de Bernardo Silva y Bellingham dificultó la circulación de Pedri y Rodri, mientras Tchouaméni protegía la zona central y facilitaba las ayudas defensivas.

Las primeras ocasiones evidenciaron que el Madrid no había viajado a Barcelona únicamente para defenderse. Güler dispuso de una oportunidad después de recuperar el balón ante Pedri, aunque su disparo se marchó por encima del larguero. Poco después, el conjunto blanco volvió a amenazar mediante una combinación que terminó con un remate del turco detenido por Joan García.

El Barcelona también encontró espacios. Gordon probó a Lunin con un disparo complicado y Raphinha tuvo dos oportunidades para adelantar a los locales, pero no logró dirigir sus remates entre los tres palos. El Madrid resistía sin perder el orden, mientras aguardaba el momento adecuado para golpear.

Las dificultades físicas comenzaron a alterar los planes de ambos entrenadores. Fede Valverde mostró molestias musculares y Xavi Espart tuvo que abandonar el terreno de juego, lo que obligó a Flick a reorganizar su defensa con la entrada de Balde y el desplazamiento de Cancelo al lateral derecho.

Pese a esos contratiempos, el encuentro mantuvo un equilibrio notable. Mbappé buscó su oportunidad con una volea que se marchó alta y Gordon estuvo cerca de aprovechar una pérdida de Güler. En esa acción apareció Lunin, que respondió con una intervención decisiva para evitar el tanto azulgrana.

Mbappé abre el marcador y castiga al Barcelona

Cuando el descanso se aproximaba, el Real Madrid encontró la recompensa a su planteamiento. Una larga secuencia de pases permitió a los visitantes avanzar desde atrás y trasladar el juego hacia la banda izquierda. Diomande aceleró, ganó terreno y puso un centro peligroso al área.

La defensa del Barcelona no consiguió despejar con precisión y el balón terminó impactando en Mbappé, que se encontraba en la trayectoria de la pelota. El rebote descolocó a Joan García y acabó dentro de la portería. El francés adelantaba al Madrid en el minuto 40, en una acción fortuita que premió la insistencia de los visitantes.

El golpe pudo ser todavía mayor para el equipo de Flick. Lamine Yamal dispuso de una ocasión clarísima para igualar el encuentro antes del descanso, pero su remate dentro del área pequeña se marchó fuera. En el otro extremo, Mbappé estrelló un disparo en el poste, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego.

El Madrid se marchó a los vestuarios con ventaja y la sensación de haber encontrado respuestas para neutralizar buena parte de las virtudes del líder.

El Barça empata, pero Lunin mantiene vivo al Madrid

La segunda mitad comenzó con el Barcelona decidido a elevar el ritmo. Los locales buscaron a Lamine Yamal y trataron de aprovechar los espacios que dejaba el Madrid cuando recuperaba el balón. Sin embargo, los visitantes dispusieron de dos oportunidades excelentes para ampliar la diferencia.

Bellingham encabezó una contra en superioridad numérica, pero no acertó a encontrar a Mbappé en el momento preciso. En una acción posterior volvió a fallar la conexión entre ambos, permitiendo que la defensa azulgrana evitara un segundo gol que habría complicado seriamente el partido para los locales.

El encuentro dio un giro cuando Diomande sufrió un problema físico tras una acción con Cancelo. La situación dejó al Madrid momentáneamente en inferioridad, mientras Valverde, también con molestias, terminó solicitando el cambio.

El Barcelona aprovechó ese escenario para encontrar el empate. En torno a la hora de partido, Pedri recibió con espacio y filtró un pase entre los defensores madridistas. Raphinha apareció dentro del área sin una marca suficientemente cercana y cruzó el balón con potencia. Lunin llegó a rozarlo, pero no pudo impedir el 1-1.

El gol impulsó a los azulgranas, que comenzaron a acumular llegadas. El portero madridista evitó el segundo tanto con una gran parada a un cabezazo de Gerard Martín y volvió a responder ante los intentos del equipo local. La defensa blanca también tuvo que multiplicarse para bloquear varios disparos desde la frontal.

Durante esos minutos, el Barcelona parecía tener el partido bajo control. Mourinho necesitaba recuperar energía en el centro del campo y decidió recurrir a Camavinga para reforzar la estructura del equipo. Una sustitución que acabaría resultando determinante.

Camavinga impulsa la jugada decisiva

El tramo final exigió máxima concentración a ambos conjuntos. El Barcelona continuó buscando el gol de la victoria, con Lamine Yamal intentando generar peligro desde posiciones interiores. El Madrid, por su parte, resistió y esperó una oportunidad para explotar los espacios que dejaba el rival.

Esa ocasión llegó cuando el encuentro entraba en su fase decisiva. Bellingham participó en la construcción de una jugada que encontró continuidad en Arda Güler. El turco filtró un pase en profundidad para Camavinga, que aceleró hacia el área, superó la oposición defensiva y levantó la cabeza para localizar a Mbappé.

El francés recibió en una posición favorable y resolvió con un remate contundente ante Joan García. El 1-2 devolvía la ventaja al Real Madrid y confirmaba el protagonismo del delantero en una noche que podía marcar un punto de inflexión en la temporada.

El Barcelona intentó reaccionar en los minutos finales, pero el conjunto blanco protegió su ventaja con esfuerzo colectivo y concentración. Mourinho terminó de ajustar sus piezas con nuevos cambios y sus jugadores resistieron hasta el pitido final.

Una victoria que cambia el escenario de la Liga

El Real Madrid salió del Camp Nou con mucho más que tres puntos. La victoria confirmó la capacidad del equipo para competir en un contexto adverso, con bajas importantes y ante un rival que aspiraba a reforzar su posición en el campeonato.

Mbappé fue decisivo con sus dos goles, pero el triunfo también tuvo otros protagonistas. Lunin respondió cuando el equipo más lo necesitaba; Tchouaméni sostuvo buena parte del trabajo defensivo; Bellingham y Güler ayudaron a equilibrar el centro del campo, y Camavinga aportó la energía necesaria para fabricar la jugada del tanto definitivo.

La propuesta de Mourinho también merece atención. Su apuesta por Bernardo Silva y la convivencia de varios futbolistas de perfil creativo permitió al Madrid competir en una zona del campo donde el Barcelona suele imponer su ritmo. El equipo blanco supo alternar repliegue, presión y ataques verticales sin descomponerse cuando el marcador se puso en contra.

Para el Barcelona, el resultado supone una oportunidad perdida de consolidar su ventaja. Los de Flick dominaron algunos tramos del encuentro, encontraron el empate y generaron ocasiones suficientes para aspirar a más, pero pagaron su falta de acierto y las dificultades para frenar las transiciones madridistas.

Con el triunfo, el Real Madrid se coloca a tres puntos de su rival en la clasificación y vuelve a situarse de lleno en la pelea por el título. El Clásico deja un mensaje claro para el campeonato: la distancia entre ambos equipos se reduce y cada jornada adquiere una importancia mayor.

En el escenario más exigente, y cuando las circunstancias parecían jugar en su contra, el Madrid encontró una respuesta colectiva que fue más allá del talento individual. Mbappé puso los goles, Mourinho diseñó el plan y el equipo sostuvo el esfuerzo hasta el final. La Liga entra así en una nueva fase, con la lucha por el liderato abierta y el Real Madrid dispuesto a pelear hasta el último partido.